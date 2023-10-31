Роналду призвал заменить арбитра во время матча «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»

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вчера, 22:07

В конце первого тайма матча 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Иттифаком» (1:0) главный арбитр встречи Пьеро Маза Гомес удалил с поля полузащитника хозяев .

После этого нападающий «Аль-Насра» жестом продемонстрировал, что нужно провести замену судьи, указав пальцем на главного арбитра встречи.