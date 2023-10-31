Роналду призвал заменить арбитра во время матча «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»

В конце первого тайма матча 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Иттифаком» (1:0) главный арбитр встречи Пьеро Маза Гомес удалил с поля полузащитника хозяев Талиску.
После этого нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду жестом продемонстрировал, что нужно провести замену судьи, указав пальцем на главного арбитра встречи.
Там и фолы на нём не считаются, и пенальти многа штукав подряд не дают, хорошо, если день прошёл и никто не пригрозил розгами высечь, так что верю, что ему это всё осточертело просто, также верю, что это испытание для очищения кармы
Там и фолы на нём не считаются, и пенальти многа штукав подряд не дают, хорошо, если день прошёл и никто не пригрозил розгами высечь, так что верю, что ему это всё осточертело просто, также верю, что это испытание для очищения кармы