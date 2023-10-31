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Роналду призвал заменить арбитра во время матча «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»

вчера, 22:07

В конце первого тайма матча 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Иттифаком» (1:0) главный арбитр встречи Пьеро Маза Гомес удалил с поля полузащитника хозяев Талиску.

После этого нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду жестом продемонстрировал, что нужно провести замену судьи, указав пальцем на главного арбитра встречи.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 13:25
Ты что-то про продление сам себе противоречишь - с одной стороны говоришь, что веришь, с другой что не видишь в этом смысле со стороны шейхов. Я верю, что будут продлевать до тех пор, пока он будет делать результат лучше всех в их чемпе, попутно будут придумывать новые способы бичевания и привлекать новых стариканов для конкуренции. Как всё - так всё, есть ещё призрачная возможность, что условные Интер или Наполи арендуют его на пару-тройку месяцев, если продадут Лаутаро или Осимхена и дела совсем вниз пойдут, но там и шейхи будут требовать, чтоб ему полностью зп платили и он сам заерпенится, вообщем пока фантастика это
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 07:54
Это нервное от ЗМ Месси).
Elliada
Elliada ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 07:47
Может, и так. Я чемпионат СА не смотрю. Если арбитр игнорирует, то по делу. Сколько раз Роналду симулировал и жаловался арбитрам? Уже ему не верят. Это как с Неймаром. Его тоже бьют, а арбитр почти не реагирует. Сам виноват, что создал себе такую репутацию.

Про продление контракта я верю. Он больше никому не нужен. А в СА ему платят много, набивает статистику, поэтому он хочет остаться. Вроде его цель - добраться до 1000 голов. Но сомневаюсь, что шейхи заинтересованы. Он больше ничего им дать не сможет. Смысл продлевать с ним контракт?
Grizly88
Grizly88
сегодня в 07:35
Рон оборзел в край то судей менять то болелов затыкает
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 07:25
Чё вы тут все не довольные? Рон просто увидел что он устал бегать, судья тоже человек! Это добрый жест
протон
протон
сегодня в 06:15
Рон мужчина заступился за своего одноклубника, а говорили некогда что Рон сливает основного конкурента в клубе Талиску.)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:22
Отправить его в Иран, пусть он там получит выписанную партию ударов плетью, тогда одумается.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:30
Судья не нравится, болельщики не правильные, принципиального врага признают лучшим, на тренировке ноготь сломала и утром перепутала косметику... ну всё вокруг просто кара небесная, ну почему так?
А может ты по жизни просто г***н?
ОПС
ОПС
сегодня в 03:24
Остается надеяться, что это была просто шутка.
7hb9bs2cq6rm
7hb9bs2cq6rm
сегодня в 01:18
Рон молодец, теперь ещё и судей будет менять
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 00:15
Это уже не в какие рамки не лезет!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:45
В сети много нарезок, где против него откровенно фолят, в том числе в штрафной, а судья при этом птиц считает, найди и посмотри, я не придумываю.
Про то, что хочет продлить контракт - это пока что слухи, вообще верю, что он так писюнами меряется с Шейхами, типа, давайте гнобите меня дальше, мне всё нипочем, главное деньги платите. Правда, если вдруг в нем заинтересуется европейский клуб, играющий в ЛЧ, его оттуда как ветром сдует.
Шейхам он действительно больше не нужен, они за его счет раскрутили неплохой внутренний чемпионат, куда всё больше съезжаются не совсем еще старые звезды, преимущественно мусульманского вероисповедания, так что да, он больше был как первопроходец да и "обезьянка" по совместительству, верю, что даже зрителям доплачивают, чтобы они бесили его лозунгами про Месси, хотя многие просто так выкрикивают, чтобы позлорадствовать, арабы - коварный народ
Elliada
Elliada ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 23:23
5 пенальти за весь прошлый сезон и около 10 за 3 месяца в этом сезоне. Вообще не дают?

Осточертело? Поэтому он хочет продлить контракт? Кстати, он шейхам сказал перед матчами сборных в сентябре, а они молчат. Видимо он им больше не нужен.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:21
И призвал заменить всех болельщиков, которые скандировали "Месси".
Elliada
Elliada
вчера в 22:55
Классный чемпионат. Не понравилось решение арбитра - меняйте на нового. Я еще удивлялся трем пенальти в одном матче. Каждый арбитр своей работой дорожит, поэтому будет потакать капризам Роналду. Скоро вратарям запретит отбивать мячи или боковым офсайды фиксировать. И все ради мусорной статистики.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:46
Уже писали же, что Дракслер просто ушёл с поля в середине игры в одном из матчей)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:38
Я с тобой согласен в том, что игрокам так вести себя нельзя, и по-хорошему можно дисквалификацию схлопотать. Но Рона понять можно - с тех пор, как переехал к Саудитам, над ним как только не издеваются, чуть не говоря напрямую: "За те деньги, которые мы тебе платим, ты у нас песок жрать будешь!"
Там и фолы на нём не считаются, и пенальти многа штукав подряд не дают, хорошо, если день прошёл и никто не пригрозил розгами высечь, так что верю, что ему это всё осточертело просто, также верю, что это испытание для очищения кармы
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:26
Спасибо, Авейру, что не меняешься.. А-ха-ха-ха.. 😄👏👍
sihafazatron
sihafazatron ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 22:20
За такие приколы наказывать должны. Но видимо звездам там можно все. Тренеров менять, судей убирать, выбирать составы ...... клоунаду устроили у себя саудиты
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:12
Да ладно,он просто прикалывался!!
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