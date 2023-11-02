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Стали известны пары 1/4 финала Кубка Английской Лиги

вчера, 08:15

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Английской Лиги.

«Эвертон» – «Фулхэм»

«Челси» – «Ньюкасл»

«Порт Вейл» – «Мидлсбро»

«Ливерпуль» – «Вест Хэм»

Эти поединки пройдут на неделе, которая начинается с 18 декабря.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:12
ну нельзя ставить МС и МЮ-Челси на одну ступень. Надо сказать что у сорок был сильный соперник и это МС. а вот МЮ наверное по благоприятней,чем Вест Хэм или Арсенал или тот же Ливерпуль,не берём в расчёт «Порт Вейл» – «Мидлсбро»,уж с ними наверное и мю справился.
Челси тоже не слишком уж сложная команда,примерно как мю.
Но в сравнении с Ливерпулем,то конечно сложнее =безусловно.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:53
Интересные пары, Ньюкаслу не везет
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:49
У ньюкасла самая сложная дорога к финалу. МС, Мю, теперь челси на выезде.
Ливер- ВХЮ тоже хорошая пара
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:41
Это Англия - всякое возможно.
SHEARER
SHEARER
вчера в 09:27
Челси так Челси!
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:25
Наверняка кто-нибудь из андердогов пройдёт дальше
матос
матос
вчера в 09:15
Надеюсь на финал Ливерпуль - Ньюкасл
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:14
Фулхэм, Ньюкасл, Мидлсбро и Ливерпуль пройдут дальше.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:11
Челси может сливать воду . Сороки заклюют !)
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