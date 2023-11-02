Стали известны пары 1/4 финала Кубка Английской Лиги

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Английской Лиги.
«Эвертон» – «Фулхэм»
«Челси» – «Ньюкасл»
«Порт Вейл» – «Мидлсбро»
«Ливерпуль» – «Вест Хэм»
Эти поединки пройдут на неделе, которая начинается с 18 декабря.
Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Английской Лиги.
«Эвертон» – «Фулхэм»
«Челси» – «Ньюкасл»
«Порт Вейл» – «Мидлсбро»
«Ливерпуль» – «Вест Хэм»
Эти поединки пройдут на неделе, которая начинается с 18 декабря.
Челси тоже не слишком уж сложная команда,примерно как мю.
Но в сравнении с Ливерпулем,то конечно сложнее =безусловно.
Челси тоже не слишком уж сложная команда,примерно как мю.
Но в сравнении с Ливерпулем,то конечно сложнее =безусловно.
Ливер- ВХЮ тоже хорошая пара
Ливер- ВХЮ тоже хорошая пара