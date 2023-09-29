Стали известны результаты жеребьёвки 1/16 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 29 сентября, состоялась жеребьёвка 1/16 финала Пути регионов Кубка России.
«Химки» — «Уфа»;
«Динамо Владивосток» — «Ротор»;
«Волгарь» — «Енисей»;
«Акрон» — «Шинник»;
«Нефтехимик» — «Форте»;
«Арсенал» — «Родина»;
«Ска-Хабаровск» — «Амкар»;
«Черноморец» — «КАМАЗ».
Енисей должен проходить Волгарь , но это кубок, всякое может случится.
Примерно тоже самое ждёт нас и в матче Динамо Владивосток и Ротор . - пенальти.
Акрон пройдёт Шинник.
Нефтехимик пройдёт Форте .
СКА Хабаровск пройдёт Амкар .
Черноморец - Камаз , вполне возможно ожидаю пенальти.
Енисей должен проходить Волгарь , но это кубок, всякое может случится.
Примерно тоже самое ждёт нас и в матче Динамо Владивосток и Ротор . - пенальти.
Акрон пройдёт Шинник.
Нефтехимик пройдёт Форте .
СКА Хабаровск пройдёт Амкар .
Черноморец - Камаз , вполне возможно ожидаю пенальти.