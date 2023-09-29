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Стали известны результаты жеребьёвки 1/16 финала Пути регионов Кубка России

вчера, 13:47

Сегодня, 29 сентября, состоялась жеребьёвка 1/16 финала Пути регионов Кубка России.

«Химки» — «Уфа»;

«Динамо Владивосток» — «Ротор»;

«Волгарь» — «Енисей»;

«Акрон» — «Шинник»;

«Нефтехимик» — «Форте»;

«Арсенал» — «Родина»;

«Ска-Хабаровск» — «Амкар»;

«Черноморец» — «КАМАЗ».

Стали известны результаты жеребьёвки 1/16 финала Пути регионов Кубка России

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:35, ред.
Химки думаю пройдут Уфу .
Енисей должен проходить Волгарь , но это кубок, всякое может случится.
Примерно тоже самое ждёт нас и в матче Динамо Владивосток и Ротор . - пенальти.
Акрон пройдёт Шинник.
Нефтехимик пройдёт Форте .
СКА Хабаровск пройдёт Амкар .
Черноморец - Камаз , вполне возможно ожидаю пенальти.
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