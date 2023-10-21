Опубликован рейтинг самых дорогих защитников мира по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих защитников мира на данный момент. Топ-10 списка выглядит следующим образом:
1. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», 80 миллионов евро);
2. Рубен Диаш («Манчестер Сити», 80 млн);
3. Вильям Салиба («Арсенал», 70 млн);
4. Альфонсо Дэвис («Бавария», 70 млн);
5. Рональд Араухо («Барселона», 70 млн);
6. Эдер Милитао («Реал» М, 70 млн);
7. Маттейс де Лигт («Бавария», 70 млн);
8. Нуну Мендеш (ПСЖ, 65 млн);
9. Ашраф Хакими (ПСЖ, 65 млн);
10. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», 65 млн).
В итоге его отправили во Францию назад, где он заиграл, но продолжал бомбить, что не вернётся никогда к Артете и т.п. Но после того, как Салиба стал ключевым игроком во Франции и попал в сборную, Доминатор пересилил себя и пошёл мириться. В итоге Салиба, которого привёл ещё Санллехи, позднее уволенный за махинации, стал одним из лучших защитников мира.
В итоге его отправили во Францию назад, где он заиграл, но продолжал бомбить, что не вернётся никогда к Артете и т.п. Но после того, как Салиба стал ключевым игроком во Франции и попал в сборную, Доминатор пересилил себя и пошёл мириться. В итоге Салиба, которого привёл ещё Санллехи, позднее уволенный за махинации, стал одним из лучших защитников мира.