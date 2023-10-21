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Опубликован рейтинг самых дорогих защитников мира по версии Transfermarkt

вчера, 14:35

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих защитников мира на данный момент. Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», 80 миллионов евро);

2. Рубен Диаш («Манчестер Сити», 80 млн);

3. Вильям Салиба («Арсенал», 70 млн);

4. Альфонсо Дэвис («Бавария», 70 млн);

5. Рональд Араухо («Барселона», 70 млн);

6. Эдер Милитао («Реал» М, 70 млн);

7. Маттейс де Лигт («Бавария», 70 млн);

8. Нуну Мендеш (ПСЖ, 65 млн);

9. Ашраф Хакими (ПСЖ, 65 млн);

10. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», 65 млн).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:24
Я уверен, что многие со мной не согласятся, но все игроки из этого списка крайне переоценены. Есть игроки на их позициях сильнее или хотя бы не слабее. Не считаю, что такая оценка стоимости соответствует действительности. Особенно это касается привозного Милитао и ничего не показывающего Гвардиола.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 18:08
Я в конце прошлого сезона говорил, что, скорее всего, мы будем бороться за место в ЛЧ в этом году и пока что думаю, что так и будет. Артете предстоит ещё серьезный путь к чемпионству.
Валерыч
Валерыч ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:04, ред.
А как Вы считаете, станет ли Арсенал чемпионом Англии в этом сезоне?
Каковы шансы? А то как-то обидно за прошлый сезон...
Ведь большую часть чемпионата лидировали, а в конце всё-таки упустили чемпионство, и в итоге золотые медали достались МС.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:32
Хороший вопрос, но, к сожалению, я не слежу сейчас за серией А.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:31
Кого бы Вы могли отметить из защитников Серии A в плане очень высокого уровня футбола по общемировым меркам?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:23
Забавно, что Салиба чуть "Арсенал" не покинул, была ситуация, что он пришёл в клуб сразу после ковида (когда, напомню, все игроки дома тренировались), и Доминатор после пары тренировок сообщил, что он не нужен, Салиба тогда бомбил в интервью, что Артета даже не дал ему сыграть товарищеский матч.

В итоге его отправили во Францию назад, где он заиграл, но продолжал бомбить, что не вернётся никогда к Артете и т.п. Но после того, как Салиба стал ключевым игроком во Франции и попал в сборную, Доминатор пересилил себя и пошёл мириться. В итоге Салиба, которого привёл ещё Санллехи, позднее уволенный за махинации, стал одним из лучших защитников мира.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:20
Вечно переоцененные игроки из БЛ, топовый Дэвис, который только защищаться не умеет, хотя он и защитник, топовый Де Лигт, которого из клуба в клуб гоняют и нигде он не показывает обещанный класс, вот и в "Баварии" сейчас на лавке сидит.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:05, ред.
Гвардиолу нужно время, чтоб адаптироваться к апл и сыграть с Диашем, тогда это будет топ связка защитников на многие годы
xee75k7vb6jk
xee75k7vb6jk
вчера в 14:57
Салиба и Хакими лучшие,это по праву
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