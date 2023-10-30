Месси — самый востребованный спортсмен 2023 года у спонсоров

SportsPro в сотрудничестве с NorthStar Solutions Group составил список самых востребованных спортсменов года для спонсоров.
Первое место занял нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Вторым стал американский баскетболист, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. На третьей позиции — нападающая клуба «Сан-Диего Уэйв» и сборной США по футболу Алекс Морган.
Из футболистов в первую десятку также попал Килиан Мбаппе из ПСЖ, он занял 9-е место.
Там умеют делать на этом деньги, так что Роналду даже и не снилось сколько на этом заработает Месси.
Кстати Роналду только на 27 месте и его выше не только Месси и Мбаппе, но ещё и Кейн, Сака, Левандовский и Дейвис.
Это говорит, что перейдя в СА он уже не настолько интересен миру как раньше, а вот Месси сделал правильный выбор.
Американцы в этом отношении не дураки, а наверное лучшие в мире и им выгоднее работать с лучшим футболистом за всю историю, который выиграл всё что можно, чем ну сами понимаете с кем.
Хотя думаю они такую акцию закрути ли бы если ещё и Роналду к ним пришёл бы. Но он очень прогадал.
Там умеют делать на этом деньги, так что Роналду даже и не снилось сколько на этом заработает Месси.
Кстати Роналду только на 27 месте и его выше не только Месси и Мбаппе, но ещё и Кейн, Сака, Левандовский и Дейвис.
Это говорит, что перейдя в СА он уже не настолько интересен миру как раньше, а вот Месси сделал правильный выбор.
Американцы в этом отношении не дураки, а наверное лучшие в мире и им выгоднее работать с лучшим футболистом за всю историю, который выиграл всё что можно, чем ну сами понимаете с кем.
Хотя думаю они такую акцию закрути ли бы если ещё и Роналду к ним пришёл бы. Но он очень прогадал.