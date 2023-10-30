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Месси — самый востребованный спортсмен 2023 года у спонсоров

вчера, 08:38

SportsPro в сотрудничестве с NorthStar Solutions Group составил список самых востребованных спортсменов года для спонсоров.

Первое место занял нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Вторым стал американский баскетболист, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. На третьей позиции — нападающая клуба «Сан-Диего Уэйв» и сборной США по футболу Алекс Морган.

Из футболистов в первую десятку также попал Килиан Мбаппе из ПСЖ, он занял 9-е место.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:38
Ты наверняка читал, сколько негатива пишут соккерчане о Мартинесе на ветке о его награде имени Л.Яшина. Как ты думаешь, эти люди лично знакомы с Мартинесом, знают какой он в жизни? Нет,весь негатив о нём люди почерпнули в СМИ и как попугаи повторяют. А когда появился этот негатив? Правильно, после того, как Мартинес стал героем четвертьфинала ЧМ, а ещё больше на него помоев вылили СМИ после финала ЧМ. И причина здесь проста. Героем ЧМ должен стать Месси в которого вложены огромные деньги, а не никому не известный Мартинес. И если ты думаешь, что СМИ из любви к искусству, а не за деньги это сделали, то ты наивный. Людям, которые платят Месси миллионы за рекламу, не жалко нескольких десятков тысяч для СМИ, чтобы их вложения в рекламу давали прибыль.
амурец
амурец ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 06:53
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 04:21
      амурец
      амурец ответ Байкал-38. (раскрыть)
      сегодня в 00:31, ред.
        Байкал-38.
        Байкал-38. ответ амурец (раскрыть)
        вчера в 20:14
        Мы в Сибири привыкли называть всё своим языком, если он гей и нарцисс то почему я не должен его так называть?
        У нас к таким только презрение!!!
        Elliada
        Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
        вчера в 19:59
        Он выиграл ЧМ. Где инерция? Я понимаю, если бы Месси был без трофеев и статистикой на уровне Модрича. Но нет же. Выиграл 3 трофея, установил несколько рекордов, набрал более 60 очков по системе гол+пас. И после этого говорить, что ему дадут по инерции глупо.
        cska1948
        cska1948 ответ 3ton (раскрыть)
        вчера в 19:55
        Так говорят ВСЕ футбольные эксперты, во всем мире.
        cska1948
        cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
        вчера в 19:52
        Месси великий игрок и я это никогда не отрицал. У него много всевозможных заслуг и по праву! Я терпеть не могу когда кого-то хвалят не за заслуги, а по инерции, за прошлые заслуги. Месси в их числе.
        3ton
        3ton ответ cska1948 (раскрыть)
        вчера в 19:52
        Когда Вы стали говорить за весь футбольный Мир ?
        Впервые о таком слышу 🤣🤣🤣
        Не надоело сочинять ?
        Elliada
        Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
        вчера в 19:45
        А еще раз скажу, что без Месси до пенальти дело не дошло бы. Во-вторых, что если в серии пенальти выиграла бы Франция? Ты бы говорил, что Льорис гений или хвалил бы Мбаппе? Конечно, хвалил бы Мбаппе. И считал его достойным ЗМ, Все дело в том, что ты хейтер Месси. почему не признаешься? Что тут постыдного? Это твое убеждение. Я понимаю.
        cska1948
        cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
        вчера в 19:40
        Весь футбольный мир знает, что в основное и добавленное время выигрывает команда, а серии пенальти выигрывает ВРАТАРЬ. И только адепты Месси считают, что раз Месси на поле, то матчи выигрывает ТОЛЬКО он, даже серии пенальти.
        Elliada
        Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
        вчера в 19:18
        Ну так я тебя спросил: зачем вкладывать в того, кто не на слуху, а потом еще раз, чтобы он был на слуху, если можно сразу вложить в того, кто на слуху? Зачем двойные траты? Думаешь, спонсоры деньги считать не умеют? Поэтому бред ты написал.

        Выиграл Мартинес? Если бы не Месси, дело до пенальти не дошло. Если кому-то хотелось кого-то протащить, то выбрали бы Роналду. Он популярнее, у него сборная сильнее и соперники были легче. Отдача была бы больше. Почему не признать, что Месси выиграл по делу, вместо этого придумывать разные бредовые теории?
        cska1948
        cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
        вчера в 19:06, ред.
        Что тут непонятного? Месси рекламирует товар спонсоров, а чтобы товар, который он рекламирует, хорошо покупался, Месси должен быть постоянно на слуху, а кто как не СМИ этим занимается. Красноречивый пример, последний ЧМ. По факту его выиграл Мартинес, но СМИ взахлёб писали, что ЧМ выиграл Месси. Ты думаешь, что там сплошные болваны ничего не понимающие в футболе? А я уверен, что делалось это не за спасибо, а за ДЕНЬГИ.
        П.С. Деньги вложенные в СМИ мизер по сравнению с тем, что вкладываются в Месс.
        Elliada
        Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
        вчера в 18:56
        Причем тут это? Ты написал, что спонсоры вкладывают деньги в Месси, а потом в СМИ, чтобы отбить деньги, вложенные в Месси. Ну и зачем так делать, если можно вообще не вкладывать, чтобы потом свое не возвращать? Поэтому бред написал. Хотя от хейтера ожидаемо
        cska1948
        cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
        вчера в 18:47
        В современном мире востребовательность человека во многом определяют СМИ.
        амурец
        амурец ответ Байкал-38. (раскрыть)
        вчера в 17:01
        Что то ты все про геев, эта тема тебе так близка?
        амурец
        амурец
        вчера в 17:00
        Точнее Месси самый распиаренный
        Elliada
        Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
        вчера в 16:50
        Вообще-то, это девушка.
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1 ответ Elliada (раскрыть)
        вчера в 16:08
        Этот день запомнят надолго!
        Karkaz
        Karkaz
        вчера в 14:52
        Да тут же всё понятно что за рейтинг, если какой то Алекс Морган на третьем месте. Кого больше в США раскручивают, тот и больше востребован.
        Agamaga...............
        Agamaga...............
        вчера в 14:22
        Самый желанный и востребованный спортсмен всегда и везде.
        Байкал-38.
        Байкал-38. ответ КЭТиК (раскрыть)
        вчера в 13:07
        Что не говори, а индустрия спорта в Америке лучшая в мире.
        Там умеют делать на этом деньги, так что Роналду даже и не снилось сколько на этом заработает Месси.
        Кстати Роналду только на 27 месте и его выше не только Месси и Мбаппе, но ещё и Кейн, Сака, Левандовский и Дейвис.
        Это говорит, что перейдя в СА он уже не настолько интересен миру как раньше, а вот Месси сделал правильный выбор.
        Американцы в этом отношении не дураки, а наверное лучшие в мире и им выгоднее работать с лучшим футболистом за всю историю, который выиграл всё что можно, чем ну сами понимаете с кем.
        Хотя думаю они такую акцию закрути ли бы если ещё и Роналду к ним пришёл бы. Но он очень прогадал.
        Байкал-38.
        Байкал-38.
        вчера в 12:52
        Гей-нарцисс самый востребованный у ... верблюдов!
        2fmqkr3sqe45
        2fmqkr3sqe45
        вчера в 12:33
        Решающие голоса для Месси пришли оттуда, откуда не ждали. Даже "Лиссабонский центральный дельфинарий" и производители автоматических судейских свистков поняли, что целесообразнее вкладывать в чемпиона мира.
        Elliada
        Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
        вчера в 12:03, ред.
        Господи! Что ты пишешь? Спонсоры платят, чтобы отбить деньги? Если Месси не был востребован, вообще не вкладывали бы в него деньги.
        НЕ ЭГО И СТ
        НЕ ЭГО И СТ
        вчера в 11:37
        Ну а кто ещё..
        xg2g7xpgb765
        xg2g7xpgb765
        вчера в 10:04
        Хуже не придумаешь ,пиарят Меську при любом удобном случае,а он на самом деле-0!!!
        sir_Alex
        sir_Alex
        вчера в 09:59
        Первая тройка из Штатов)))
        lotsman
        lotsman
        вчера в 09:47
        Раздербанят Месси по рекламам, мяч гонять некогда будет.
        cska1948
        cska1948
        вчера в 09:46
        И чтобы спонсорам отбить деньги, которые они платят Месси, они (спонсоры) приплачивают различным спортивным изданиям за то, что те ставят Месси на первое место в различных рейтингах.
        Гость
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