Месси — самый востребованный спортсмен 2023 года у спонсоров

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вчера, 08:38

SportsPro в сотрудничестве с NorthStar Solutions Group составил список самых востребованных спортсменов года для спонсоров.

Первое место занял нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины . Вторым стал американский баскетболист, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. На третьей позиции — нападающая клуба «Сан-Диего Уэйв» и сборной США по футболу Алекс Морган.