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Фергюсон — главная футбольная личность 90-х по версии FourFourTwo

24 октября 2023, 21:55

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг наиболее значимых личностей 90-х из мира футбола. Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. Алекс Фергюсон;

2. Роналдо;

3. Роберто Баджо;

4. Зинедин Зидан;

5. Эрик Кантона;

6. Дэвид Бекхэм;

7. Пол Гаскойн;

8. Арсен Венгер;

9. Деннис Бергкамп;

10. Паоло Мальдини;

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
25 октября в 10:48
Где Месси?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
25 октября в 07:30
Спасибо за ответ!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ sihafazatron (раскрыть)
25 октября в 00:06
Думаю, список составлялся по значимости вклада в развитие футбола в 90х
kmhb
kmhb
24 октября в 23:05, ред.
Кто бы сомневался. Меня бы спросили, я бы точно выделил именно его. МЮ с ним был просто шикарен.
Ярких личностей было много в 90-х. Если уж есть Кантона, то где Ширер или Батистута. Где Дель-Пьеро, Роберто Карлос и т.д. Сложно выделить, но тренер точно Фергюсон
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 октября в 22:58
Согласен больше, чем не согласен.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
24 октября в 22:30
Здравствуйте.

Провокационного ничего в комментарии пользователя обнаружено не было. Это его личное мнение без злонамеренности.

Комментарий пользователя не обязан быть полностью правдивым в глаза кого-то чтобы попасть в блок лучших комментариев.
Estiva
Estiva
24 октября в 22:29
Баджо на первом месте всё же должен быть. Но это имхо.
sihafazatron
sihafazatron
24 октября в 22:01
По какому принципу составляли список??? Щас начнется много вопросов: А где тот? А где этот?....
Гость
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