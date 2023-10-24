Фергюсон — главная футбольная личность 90-х по версии FourFourTwo

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг наиболее значимых личностей 90-х из мира футбола. Топ-10 списка выглядит следующим образом:
1. Алекс Фергюсон;
2. Роналдо;
3. Роберто Баджо;
4. Зинедин Зидан;
5. Эрик Кантона;
6. Дэвид Бекхэм;
7. Пол Гаскойн;
8. Арсен Венгер;
9. Деннис Бергкамп;
10. Паоло Мальдини;
Ярких личностей было много в 90-х. Если уж есть Кантона, то где Ширер или Батистута. Где Дель-Пьеро, Роберто Карлос и т.д. Сложно выделить, но тренер точно Фергюсон
Ярких личностей было много в 90-х. Если уж есть Кантона, то где Ширер или Батистута. Где Дель-Пьеро, Роберто Карлос и т.д. Сложно выделить, но тренер точно Фергюсон