"Сборная России сохранила 39-е место в рейтинге ФИФА"

Сборная России сохранила 39-е место в обновленном рейтинге ФИФА.
1. Аргентина;
2. Франция;
3. Бразилия;
4. Англия;
5. Бельгия;
6. Португалия;
7. Нидерланды;
8. Испания;
9. Италия;
10. Хорватия;
…
38. Турция;
39. Россия;
40. Нигерия;
В июле нынешнего года Россия находилась на 38-м месте, в сентябре расположилась на 39-й строчке. Тройка лидеров за последние несколько месяцев не изменилась, а Испания переместилась с 10-й позиции на 8-ю.
-Бл.ха м.ха!!! Как же я счастлив!! Сейчас пойду в ларёк, и литра 3 пивка "жахну" от радости! Когда ещё такой результат сборной РОССИИ придётся лицезреть ...
-Бл.ха м.ха!!! Как же я счастлив!! Сейчас пойду в ларёк, и литра 3 пивка "жахну" от радости! Когда ещё такой результат сборной РОССИИ придётся лицезреть ...