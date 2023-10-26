"Сборная России сохранила 39-е место в рейтинге ФИФА"

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26 октября 2023, 11:33

Сборная России сохранила 39-е место в обновленном рейтинге ФИФА .

1. Аргентина;

2. Франция;

3. Бразилия;

4. Англия;

5. Бельгия;

6. Португалия;

7. Нидерланды;

8. Испания;

9. Италия;

10. Хорватия;

…

38. Турция;

39. Россия;

40. Нигерия;

В июле нынешнего года Россия находилась на 38-м месте, в сентябре расположилась на 39-й строчке. Тройка лидеров за последние несколько месяцев не изменилась, а Испания переместилась с 10-й позиции на 8-ю.