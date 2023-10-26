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Сборная России сохранила 39-е место в рейтинге ФИФА

26 октября 2023, 11:33

Сборная России сохранила 39-е место в обновленном рейтинге ФИФА.

1. Аргентина;

2. Франция;

3. Бразилия;

4. Англия;

5. Бельгия;

6. Португалия;

7. Нидерланды;

8. Испания;

9. Италия;

10. Хорватия;

38. Турция;

39. Россия;

40. Нигерия;

В июле нынешнего года Россия находилась на 38-м месте, в сентябре расположилась на 39-й строчке. Тройка лидеров за последние несколько месяцев не изменилась, а Испания переместилась с 10-й позиции на 8-ю.

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Все комментарии
протон
протон
26 октября в 21:31
Главное что в рейтинге ещё остались.
arsworld
arsworld
26 октября в 21:05
ого ,а мы крутые
ТерSpark
ТерSpark
26 октября в 19:54
Валерке пофиг на место,главное усердно готовить команду на игру с Сейшелами,а вдруг выиграем их.
Храневец
Храневец
26 октября в 19:20
А что нам дает 39 место ,ведь в еврокубках все равно не выступаем ??????? И на ЧМ и ЧЕ не зовут ???????
Хиромант
Хиромант
26 октября в 17:08
"Сборная России сохранила 39-е место в рейтинге ФИФА"

-Бл.ха м.ха!!! Как же я счастлив!! Сейчас пойду в ларёк, и литра 3 пивка "жахну" от радости! Когда ещё такой результат сборной РОССИИ придётся лицезреть ...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
26 октября в 14:52
Мы то знаем рейтинг сборной Валерки Гёргича ..., и цифры здесь излишни.
KTS_16
KTS_16
26 октября в 14:29
А Занзибар где???
lotsman
lotsman
26 октября в 13:06
Ничего удивительного. На товарняках много не наберёшь, да и игра самой сборной желает быть лучше. Так что 39 место, это ещё хорошо, беря во внимание игру сборной на данный момент.
shlomo
shlomo
26 октября в 12:14
А я бы вот так озаглавил бы статью......Россия прочно закрепилась в топ-40!
izrafel
izrafel
26 октября в 12:11
Под попу уже Нигерия подпирает... радует что хоть не за 40 вылетели.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
26 октября в 12:06
Сб. России и так в топ-40 входит. Куда уж выше!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 октября в 11:53
Нормальный рейтинг. От Турции не отстали и от Нигерии не убежали. Могло быть хуже.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
26 октября в 11:49
Я, кажется, понял тайный план, зачем нам товарняки с Сейшелами, Кениями и Занзибарами) Скоро на первую строчку рейтинга вылезем, раз за них очки капают)
sihafazatron
sihafazatron
26 октября в 11:49
Кенийцы, глядя на наше место:
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