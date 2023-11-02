В рейтинге лучших футболистов РПЛ один россиянин. Напоминаем о крутых легионерах

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вчера, 19:08

Лучший снайпер и короли пасов – иностранцы.

Сборная лучших игроков первой половины сезона может состоять из российского голкипера и десяти иностранцев? Легко. Иностранцы лидируют в РПЛ по качеству футбола. Это не значит, что нет успехов у россиян, но на дистанции легионеры солиднее. Из местных можно выделить Сафонова из «Краснодара» и Чалова из ЦСКА , но одновременно вряд ли пройдут в топ-10. Такова реальность сезона, а это значит, что пора поговорить о подвигах иностранцев. У Соболева, Кабутова, Тюкавина и Облякова есть яркие эпизоды в РПЛ . Но местные игроки не стабильнее, чем ребята в списке ниже.

Матео Кассьерра («Зенит», Колумбия)

Десять голов делают Кассьерру главным претендентом на приз лучшему снайперу сезона. Вторым идет Чалов, который побеждал в гонке с 15 мячами за полный сезон. Сейчас у Фёдора из ЦСКА семь точных ударов, но не всегда играет на острие. И ему не пасуют футболисты уровня бразильцев из «Зенита». Кассьерра заиграл, хотя ему подыскивали замену всё лето, и помогает чемпионам ставить клубные рекорды.

Бенхамин Гарре («Крылья Советов», Аргентина)

Пять голов и два ассиста не отражают всю крутость аргентинца в составе «Крыльев Советов». И даже высокое место клуба из Самары в таблице не отражает. Но достаточно посмотреть на манеру игры техничного плеймейкера, чтобы понять – у 23-летнего хавбека большой потенциал. И вряд ли ему стоит оставаться в РПЛ , соглашаясь на большие деньги в Москве. Гарре лучше искать клуб в топ-5.

Квинси Промес («Спартак», Нидерланды)

Промес не уедет в другую лигу, и все знают причину. Но без успешного Квинси не будет успешного «Спартака». Сезон складывается намного хуже, чем Абаскаль планировал. Но Гильермо могут уволить, а следующему тренеру Промес пригодится. Опытный вингер, пожалуй, самый высококлассный игрок РПЛ после отъезда Малкома, хотя Квинси не такой стабильный, как раньше.

Дуглас Сантос («Зенит», Бразилия)

Агент игрока кокетничает – намекнул, что пока Дуглас хочет играть за «Зенит», но всё в жизни случается. Видно, что Сантосу поднадоело в РПЛ , как всем сильным латиноамериканцам команды. Но даже если это последний сезон 29-летнего бразильца, то проведет его на высоком уровне. Неудачных матчей стало чуть больше, но по универсальности и классу с Дугласом мало кто в РПЛ может тягаться.

Эдуард Сперцян («Краснодар», Армения)

Мог уехать, но патриот родного «Краснодара». И не патриот сборной Карпина, выбрал команду Армении. Сперцяна ждали в «Аяксе» – повезло, что не оказался на тонущем корабле. Эдуард хорош, но ему надо работать над темпом. Пока чаще является героем эпизодов, чем управляет игрой весь матч, как Нобоа в составе «Сочи» времен серебряных медалей. Кристиан сбавил в этом сезоне, среди разочарований, а вот Сперцян на первом месте в РПЛ .

Клаудиньо («Зенит», Бразилия)

«Зенит» многое сделал, чтобы Клаудиньо не оказался во «Фламенго». Сохранил футболиста, которого можно назвать лидером. Клаудиньо не всегда одинаково хорош, но его глубокая позиция помогает Семаку выбраться из кризиса. Атакующий хавбек забивал и отдавал умные передачи, один из самых аккуратных творческих игроков в РПЛ . Странно, что Клаудиньо не забрали в топ-5. Видать, есть причины – ценник, поведение и физические показатели.

Джон Кордоба («Краснодар», Колумбия)

Рано расслабился. Кордобе пора собраться, для «Краснодара» наступает сложный период, а центральный нападающий позволял себе промахиваться или работать недостаточно интенсивно. Ивич намекал, что грозный на вид колумбиец очень ранимый человек, но в этом сезоне Джону пора показать твердость характера. Без решающих голов Кордобы «Краснодару» не быть чемпионом.

Битело («Динамо», Бразилия)

«Динамо» в странном положении. Им хватало четырех голов в ворота середняков, чтобы с четвертого места подняться на первое. Но потенциал есть, что доказывает самый дорогой новичок лета в РПЛ . Хватило участия в пяти не самых удачных для «Динамо» турах, чтобы понять многое о классе и манере игры Битело. Бразилец смело идёт в обводку, может создавать моменты, умеет выйти на ударную позицию. У него гол и ассист, которые принесли 4 очка.

Матиас Перес («Оренбург», Аргентина)

Жесткий, с лидерскими качествами и голевым чутьем. Забил четыре мяча и сделал один ассист, хотя «Оренбург» далеко не так хорош, как в прошлом сезоне. Но благодаря таким игрокам, как Перес, остался шанс спастись от вылета. Матиас невысокий, что ухудшает шансы найти сильную команду в топ-5, но за счет выбора позиции и прыгучести занимает место в центре обороны. Волевой футболист, хотя с ошибками в защите.

Вендел («Зенит», Бразилия)

У «Зенита» есть абсолютные звезды команды и РПЛ , которые сбавили по сравнению с прошлым сезоном. Не только Дуглас и Барриос, но также Вендел. Но даже когда бразилец отказался приехать на сборы, то остался грозным оружием. Хавбек, как и Клаудиньо, планировал перейти во «Фламенго». Агенты плохо работают, не нашли крутым бразильцам классные клубы из ЛЧ . А Вендел заслуживает внимания, тонкий и разноплановый игрок, хотя не самый трудолюбивый.

Хуниор Алонсо («Краснодар», Парагвай)

Чемпионат России безжалостный к защитникам, у каждого немало ошибок. Допускал оплошности и Хуниор Алонсо, один из ляпов стоил «Краснодару» серии без поражений в РПЛ , Чалов проскочил именно парагвайца. Но намного чаще Алонсо играл круто, хотя после травмы Кайо действовал с новичком Торменой. Хуниор спокойнее, чем многие приличные центрбеки РПЛ , и это тоже козырь.

Диего Лаксальт («Динамо», Уругвай)