«Реал» опубликовал заявление на тему слухов о переговорах с Мбаппе

«Реал» опубликовал заявление на тему возможного перехода в команду нападающего ПСЖ .

Учитывая недавно опубликованную различными СМИ информацию, в которой высказываются предположения о якобы переговорах между игроком Килианом Мбаппе и нашим клубом, «Реал Мадрид» хочет заявить, что эта информация является абсолютно ложной и что никаких таких переговоров с футболистом, принадлежащим ПСЖ , не было.