«Реал» опубликовал заявление на тему слухов о переговорах с Мбаппе

«Реал» опубликовал заявление на тему возможного перехода в команду нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Учитывая недавно опубликованную различными СМИ информацию, в которой высказываются предположения о якобы переговорах между игроком Килианом Мбаппе и нашим клубом, «Реал Мадрид» хочет заявить, что эта информация является абсолютно ложной и что никаких таких переговоров с футболистом, принадлежащим ПСЖ, не было.
Ранее сообщалось, что другой клуб претендует на игрока.
Игроку и клубам можно вести переговоры только за пол года до истечении контракта, но не раньше.
Не для кого не секрет, что Реал хочет заполучить Мбаппе и Перес готов ради этого на унижения, что и было продемонстрировано уже не раз.
После унижения от Мбаппе он всё равно хочет его видеть в Реале.
Но тут Мбаппе решает где ему играть, а ПСЖ с Реалом одели костюм жертвы и пляшут перед его величеством, а его интересует только количество.
Игроку и клубам можно вести переговоры только за пол года до истечении контракта, но не раньше.
Не для кого не секрет, что Реал хочет заполучить Мбаппе и Перес готов ради этого на унижения, что и было продемонстрировано уже не раз.
После унижения от Мбаппе он всё равно хочет его видеть в Реале.
Но тут Мбаппе решает где ему играть, а ПСЖ с Реалом одели костюм жертвы и пляшут перед его величеством, а его интересует только количество.