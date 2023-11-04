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«Реал» опубликовал заявление на тему слухов о переговорах с Мбаппе

вчера, 19:28

«Реал» опубликовал заявление на тему возможного перехода в команду нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Учитывая недавно опубликованную различными СМИ информацию, в которой высказываются предположения о якобы переговорах между игроком Килианом Мбаппе и нашим клубом, «Реал Мадрид» хочет заявить, что эта информация является абсолютно ложной и что никаких таких переговоров с футболистом, принадлежащим ПСЖ, не было.

Ранее сообщалось, что другой клуб претендует на игрока.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:37
Ну во первых если даже и какие то встречи были Реал не может сейчас в этом признаться, так как подвергнуться серьёзным санкциям.
Игроку и клубам можно вести переговоры только за пол года до истечении контракта, но не раньше.
Не для кого не секрет, что Реал хочет заполучить Мбаппе и Перес готов ради этого на унижения, что и было продемонстрировано уже не раз.
После унижения от Мбаппе он всё равно хочет его видеть в Реале.
Но тут Мбаппе решает где ему играть, а ПСЖ с Реалом одели костюм жертвы и пляшут перед его величеством, а его интересует только количество.
ДСА
ДСА
вчера в 21:25
Слухи верные, но их официально нельзя подтверждать.
Elliada
Elliada
вчера в 19:51
До лета. Летом снова каждый день по 3 новости про Мбаппе и Реал
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:45
Впустую, я сколько не твержу, что это нереально, Соккер каждый день по паре раз это публикует, вот сегодня только мы узнали, что теперь ужели не получится, Мусиалу))
протон
протон
вчера в 19:43
Мбаппе может сколько угодно умолять Реал взять его, запускать уток через газеты, каяться и пускать слезу как он ошибся, но есть жесткие условия: бесплатно, за разумную зарплату и не позже первой недели января.
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