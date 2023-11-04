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Месси: «Я больше никогда не перейду в европейский клуб»

вчера, 12:27

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос, вернётся ли он когда-нибудь в европейский футбол.

Нет. Слава Богу, у меня была выдающаяся карьера в Европе, и я выиграл всё, о чем мечтал. Теперь, когда я решил приехать в США, я не думаю, что когда-нибудь вернусь к выступлениям в Европе.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Александр Боголюбов (раскрыть)
сегодня в 14:28
Как Барселона брала титулы уже все знают
амурец
амурец
сегодня в 03:03, ред.
Так Месси не зовут в Европу, там от него толку нет, вон даже из ПСЖ выпнули
Александр Боголюбов
Александр Боголюбов
вчера в 19:12
Он долго выжигал европейские кубки, но не в одиночку, партнёры в Барселоне были великие, ПСЖ конечно было уже не то, да и сам он подзаржавел. МЛС идеальный вариант. Лео сделал всё чётко.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:59
Уважаемым критиканам аргентинца. Братцы, милые, такое впечатление, что вы, критикуя аргентинца, специально забываете, сколько Месси лет. Что у него практически предпенсионный футбольный возраст, когда ты, вроде бы, и хочешь играть во всю мощь, а физиология не даёт тебе этого делать. Ваш иронический настрой по отношению к нему я бы понял, но только в том случае, если бы Лионель был молодым пареньком, только ищущим свой путь в большом футболе. Будьте в конце концов снисходительны к его сединам. Ну сколько можно нападать на него. Отдайте Месси дань уважения за то, что он все годы радовал нас своей игрой, и успокойтесь. Нельзя же так, братцы.
Andriv
Andriv
вчера в 17:54
Если бы он выступал в сборной Испании...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:31
Роналду в ответ : А я никогда не стану чемпионом мира, брат.. Теперь мы вместе говорим правду .. 🤤😆
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:52
А вот это правильно....
Европе ты, гном, и не нужен.
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:41, ред.
У тебя и других только ЛЧ главный контраргумент. Как что, так сразу с ЛЧ сравнение. Других турниров вообще нет. Говоришь Месси провалился в ЛЧ в последние годы, но Роналду тоже самое, но я же не говорю об этом. Роналду две последние ЛЧ вылетал из 1/8, два последних плей-офф ЛЧ не забивал как Месси. Только у Месси соперники были Реал и Бавария, а не середняки как у Роналду. И что? А теперь сравни национальные чемпионаты, кубки и ЧМ. Везде Месси лучше Роналду
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:38
Зато честно и надеюсь Лео будет хозяином своих слов.
Многое прояснилось.. Коротко и ясно без лицемерия.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:37
"... и я выиграл всё.. "
Всё выиграла барса Неймара и Суареса
zb2ap3ducrmq
zb2ap3ducrmq
вчера в 13:58, ред.
Видно устал Месси от пресса, сейчас играет в своё удовольствие
ДСА
ДСА
вчера в 13:47
В Европе для него теперь смешные зарплаты.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 13:34
Не совсем верно. По голам за матч Роналду вообще не опередил Месси в ЛЧ. Нужно смотреть на количество сыгранных матчей. И с ПСЖ выиграл чемпионат!
Что интересно, ведь Роналду на 5-ти ЧМ в плей-офф не забил ни одного гола. В самом желанном турнире для любого игрока он не вошёл в список лучших 33 игроков.
А Месси второй после Пеле. Интересно, да?
Ни по титулам, ни по другим наградам не опередил.
И рекорд по голам за календарный год - 91 (!) принадлежит Месси, как и 6 золотых бутс. Пешком!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:23
Ничего страшного, даже выступая в дворовом МЛС, отдыхая в Майами тебе будут привозить из Европы и дарить очередные плюшевые «золотые мячи»!))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:11
При всём уважении, в топовый футбол он не играет уже много лет, одни жёсткие разгромы в ЛЧ, да и в ПСЖ он кое-что пинал, стоит признаться. ЧМ вообще один особняком стоит, потому что на КА он тоже был очень так себе.
adekvat
adekvat
вчера в 12:54
Что та в этой Америке медом намазано?
Elliada
Elliada ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 12:51
Месси это неважно. Главное ЧМ
Elliada
Elliada ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:51
Сомнительные твои факты
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 12:39, ред.
В Европе Роналду полностью превзошел тебя. он лучший бомбардир и асистент ЛЧ, выйграл 3 разных топ чемпеоната, везде становился лучшим игроком а ты игрок одного клуба. Даже в фермерской лиге провалился где фанаты Псж тебе каждый матч свистели и обрадовались когда ты свалил.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:38
Пора ему заканчивать карьеру и не маячиться
sihafazatron
sihafazatron ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:37
Где я осуждаю-то??? Написал по факту.
Elliada
Elliada
вчера в 12:34
Главное - всего добился.
Elliada
Elliada ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:34
Многие в 32-34 карьеру заканчивали, а ты осуждаешь Месси, что он в 36 не хочет играть в топовый футбол.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:31
Это очень радует
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:29
Это и так понятно. В европе столько платить никто не готов. да и здесь играть надо и соперники достойные. Куда лучше в америке пешком забивать.
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