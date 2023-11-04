Месси: «Я больше никогда не перейду в европейский клуб»

Нападающий «Интер Майами» ответил на вопрос, вернётся ли он когда-нибудь в европейский футбол.

Нет. Слава Богу, у меня была выдающаяся карьера в Европе, и я выиграл всё, о чем мечтал. Теперь, когда я решил приехать в США , я не думаю, что когда-нибудь вернусь к выступлениям в Европе.