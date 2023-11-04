Месси: «Я больше никогда не перейду в европейский клуб»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос, вернётся ли он когда-нибудь в европейский футбол.
Нет. Слава Богу, у меня была выдающаяся карьера в Европе, и я выиграл всё, о чем мечтал. Теперь, когда я решил приехать в США, я не думаю, что когда-нибудь вернусь к выступлениям в Европе.
Европе ты, гном, и не нужен.
Европе ты, гном, и не нужен.
Многое прояснилось.. Коротко и ясно без лицемерия.
Многое прояснилось.. Коротко и ясно без лицемерия.
Всё выиграла барса Неймара и Суареса
Всё выиграла барса Неймара и Суареса
Что интересно, ведь Роналду на 5-ти ЧМ в плей-офф не забил ни одного гола. В самом желанном турнире для любого игрока он не вошёл в список лучших 33 игроков.
А Месси второй после Пеле. Интересно, да?
Ни по титулам, ни по другим наградам не опередил.
И рекорд по голам за календарный год - 91 (!) принадлежит Месси, как и 6 золотых бутс. Пешком!!!
Что интересно, ведь Роналду на 5-ти ЧМ в плей-офф не забил ни одного гола. В самом желанном турнире для любого игрока он не вошёл в список лучших 33 игроков.
А Месси второй после Пеле. Интересно, да?
Ни по титулам, ни по другим наградам не опередил.
И рекорд по голам за календарный год - 91 (!) принадлежит Месси, как и 6 золотых бутс. Пешком!!!