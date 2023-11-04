Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе является главной трансферной целью «Реала» на лето 2024 года.
По данным источника, если переход француза сорвётся, мадридский клуб попробует подписать полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалу.
Переход в «Реал» является для Мусиалы привлекательным вариантом.
Сам же Перес сказал, что Мбаппе будет в Реале... хотя все уже давно понимают, что Перес давно уже надел костюм клоуна на хэллоуин и забыл снять.
Сам же Перес сказал, что Мбаппе будет в Реале... хотя все уже давно понимают, что Перес давно уже надел костюм клоуна на хэллоуин и забыл снять.