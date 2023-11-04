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Стало известно, кого подпишет «Реал» в случае срыва трансфера Мбаппе

вчера, 14:42

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе является главной трансферной целью «Реала» на лето 2024 года.

По данным источника, если переход француза сорвётся, мадридский клуб попробует подписать полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалу.

Переход в «Реал» является для Мусиалы привлекательным вариантом.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 04:50, ред.
Да это не просто ирония, а наоборот ты в точку попал.
Мама Мбаппе является по сути его агентом и не он решает всё, а решает его мать Файза Ламари.
Получается, что Перес уговаривает Мбаппе, а Килиан ломается и говорит, что мама всё решает, вот Перес и поёт в обломах "подождём твою маму, подождём твою мать".
Я сначала не понял если честно, чётко ты подметил, унижение Переса!!!
shur
shur ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 00:07
...просто ирония,музыкальная,не более...!
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:34
Не знаю на сколько это правдивая информация, но допустим Реал действительно захочет подписать Джамала летом?! Я думаю сделать это будет сложно т к в отличии от Мбаппе, у Джамала контракт со своим клубом действует до 2026 года, а это значит, что летом Бавария может запросить слишком большую сумму за своего игрока, что бы отпугнуть всех желающих клиетов, дабы сохранить Джамала в команде!
Нужен ли Мусиала Мадриду??? Думаю да. В Реале сейчас нет конкретного АПЗ и Джамал пришелся бы ко двору. Еще Дамал отлично дружит с Джудом, и когдато они даже вместе играли ща молодежные сборные Англии, но после Джамал выбрал немецкую сборную и играет теперь за нее. Так вот пара молодых и очень талантливых игроков могли бы заметно усилить Реал на долгие годы закрыв атакующие позиции!!! Но классический ценрфорвард Реалу все же необходим!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:24
Так вы ждёте Мбаппе или его маму?
К чему эта песня?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ p26yw6qetc9b (раскрыть)
вчера в 17:15
Если подтянет физику, то он сумеет хорошо сыграть. Я думаю, что он сделает этого.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:04
Полузащитник и форвард - неравноценные замены.
p26yw6qetc9b
p26yw6qetc9b
вчера в 16:02
Сравнение с Мбаппе вообще не совместимо, Джамал не потянет
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:47
Вообщем опять чьи-то больные фантазии.
shur
shur ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:46
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:46
Я бы перед утками хотя бы выверял, зачем "Реалу" в принципе ещё полузащитники, и так все позиции заняты, с Вини и Родриго подписаны контракты новые. Кроме того, единалы там ВООБЩЕ не нужны и Перес ими не интересуется. Просто выдуманная новость и всё.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:50
Как вообще в Реале могут думать о подобном?
Сам же Перес сказал, что Мбаппе будет в Реале... хотя все уже давно понимают, что Перес давно уже надел костюм клоуна на хэллоуин и забыл снять.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:48
Мбаппе Реалу нужнее.
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