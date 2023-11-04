От Саудовской Аравии до Дортмунда. Варианты для Санчо

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вчера, 16:02

Вингеру «Манчестер Юнайтед» нужно искать новое место работы.

Джейдон Санчо быстро превратился из одного из самых перспективных английских футболистов в изгоя. Конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом становится все глубже. Санчо уже не только не тренируется с командой – ему запретили и питаться в клубной столовой. Кажется, настало время принимать радикальное решение, от которого будет зависеть дальнейшая судьба, безусловно, талантливого полузащитника.

Напомним, ситуация обострилась, когда Санчо набросился на главного тренера в соцсетях еще в сентябре. Это случилось после того, как тен Хаг на пресс-конференции публично заявил о недовольстве отношением к тренировкам со стороны Санчо. Теперь считается, что их отношения испорчены окончательно, хотя многие в клубе считают слишком резкой реакцию клуба на поведение Джейдона.

Тен Хаг хочет, чтобы Санчо покинул команду при первой же возможности, то есть в январе. Причем готов рассмотреть и вариант с арендой, и продажу. В любом случае МЮ на этом потеряет существенные деньги, ведь два года назад за Санчо заплатили 74 миллиона фунтов. Сейчас такие деньги за него никто не даст. Но количество претендентов на Джейдона растет. Давайте изучим наиболее подходящие для него варианты.

7. Чемпионат Турции

Последние новости связаны с тем, что к Санчо проявляют интерес несколько турецких клубов, названия которых не разглашаются. В принципе, путь из Премьер-Лиги в Турецкую Суперлигу вполне себе накатанный, туда переходили многие, и у МЮ налажены связи с ведущими клубами из этой страны. Чемпионат Турции может предложить Санчо регулярное участие в Лиге чемпионов, а также высокие шансы на внутренние трофеи, если Джейдон выберет правильный клуб. Но обычно такой переезд сигнализирует о закате карьеры. А Санчо всего лишь 23 года. Рановато.

6. Чемпионат Саудовской Аравии

То же самое можно сказать и про Саудовскую Аравию. Но эта перспектива сейчас кажется более интригующей, поскольку туда переехали многие звезды, не только заканчивающие карьеру. Есть известные игроки в самом расцвете сил. Конечно, тут нет европейской Лиги чемпионов. Но есть гораздо большие деньги, чем в той же Турции. Пока не очень ясно, как дальше будет развиваться чемпионат Саудовской Аравии, как сложится карьерный путь тех, кто туда уехал. Из того же Китая вполне успешно некоторые возвращались в Европу и играли на высоком уровне.

5. «Барселона»

Некоторое время назад «Барселону» связывали с интересом к Санчо. Сейчас, похоже, это не обсуждается. Что неудивительно, если учесть финансовые трудности каталонского клуба. Вряд ли «Барселона» захочет сильно напрягаться, чтобы заполучить вингера, чья форма под вопросом. Скорее она сосредоточится на подписании Жоау Феликса на постоянной основе. Кроме того, на позиции Санчо у «Барселоны» есть варианты. Но все равно было бы интересно посмотреть на Джейдона в Каталонии. И если бы он там вышел на пик, противостояние с «Реалом» с Беллингемом обрело бы дополнительные краски.

4. «Ювентус»

А этот вариант может оказаться наиболее вероятным для Санчо. Но он необязательно станет лучшим для игрока. Наметились признаки прогресса в игре «Ювентуса», однако в целом клуб остается в хаосе и не выбирается из разного рода скандалов. При этом для Санчо наверняка найдется местечко, а дальше все будет зависеть от него самого. «Очищение Серией А» порой шло на пользу футболистам, которые вроде бы утратили форму и доверие.

3. «Манчестер Юнайтед»

Да, такой вариант тоже напрашивается. Тен Хаг отчаянно пытается выпереть Санчо из команды. Но мы же знаем, что и у самого тренера далеко не все гладко. Поэтому ходят слухи, что Джейдон готов занять выжидательную позицию, сидеть в опале, пока вал критики и невнятных результатов не обрушит кредит доверия боссов клуба к тен Хагу. А этот момент не за горами, если посмотреть на существующее сейчас вокруг тренера напряжение. Кроме того, все больше футболистов в «Манчестер Юнайтед» испытывают дискомфорт в работе с голландцем. Автоматически они могут стать союзниками Санчо. Поэтому кто знает, кому удастся остаться в МЮ к январю: Джейдону или тен Хагу.

2. «Боруссия» (Дортмунд)

В футболе не принято возвращаться назад. Это может быть воспринято как отступление. Но в исключительных обстоятельствах такие шаги способны перезагрузить карьеру и вывести ее на новый уровень. В «Боруссии» Санчо был на пике, его там любили, ему там было комфортно, так что и возвращение в Дортмунд может быть приятным. Он знаком с городом, с командой, с лигой. С футбольной точки зрения адаптации не потребуется. Кроме того, «Боруссии» нужны такие футболисты. С другой стороны, возвращение в сборную Англии из чемпионата Германии будет сложнее провернуть.

1. «Тоттенхэм»

Летом некоторое время гуляли слухи о том, что Санчо может перейти в «Тоттенхэм». С тех пор воцарилось молчание. Но этот переход стал бы оптимальным для карьеры Джейдона. «Шпоры» сейчас хорошо укомплектованы, но у них нет футболиста с подобными характеристиками. Конечно, мы имеем в виду Санчо в его лучшей форме. Да и стиль Постекоглу должен подходить Санчо по духу. Ну и перспективы неплохие, ведь «Тоттенхэм» сейчас один из лидеров чемпионата Англии. Самому клубу для выхода на новый уровень тоже нужны классные футболисты. Если «шпоры» решатся реанимировать карьеру Джейдона и поверят в него, все участники сделки могут получить большую выгоду.