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Писарский впервые забил гол под новой фамилией в РПЛ

вчера, 15:59
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский отметился голом в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

Игрок провёл единственный мяч в составе самарцев во встрече на 85-й минуте.

Футболист забил первый гол в Премьер-Лиге после смены фамилии.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:07
напрасно сменил, напрасно !
memphis
memphis
вчера в 19:53
Срочно продаём в Зенит
Варвар7
Варвар7 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:52
Нет я так не думаю. Просто в заметке было заострено внимание, что игрок забил свой первый гол после смены фамилии. Был задан шутливый вопрос - не намёк ли это ,что всё было сделано не зря. Потому что как Вы может помните, после смены фамилии результативность игрока упала и только ленивый не "подкалывал" Писарского, что лучше он этого не делал ( в основном в шутливой форме).
Если серьёзно считаю - смена фамилии сугубо личное дело каждого человека и на результативность сей факт ни как не влияет.
То есть Ваш вопрос заданный мне аналогичен моему , заданный риторически в шутливой форме.
Думаю я ответил на Ваш вопрос?
P. S. Ну и 10 очков не лишние, так как участвую в конкурсе.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:26
Можно вопрос вы сейчас просто ради 10 очков написали или вы реально так думаете?
Когда этот игрок был под фамилией Сычевой он забивал в каждом втором матче, а сейчас после смены ... ну вы в курсе только первый гол забил.
Да и значки как то на сарказм не похожи.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:04, ред.
Всё....значит данный паспорт уже отработан....пора новый заказывать...
Фамилий миллион...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:57
Значит зря поменял фамилию - невезучая.
yg84kx9tkbux
yg84kx9tkbux
вчера в 17:29
Долго ему пришлось трудиться для этого, прошлая фамилия была удачней
Хиромант
Хиромант ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:26
- Наоборот - зря! Под прежней фамилией он побольше мячей заколачивал. А фортуна - она тётка такая. Раз попёрло, не меняй ничего. Иначе - до свидания. Этот факт - лишнее тому подтверждение.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:02
Намёк на то, что не зря поменял?)))
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