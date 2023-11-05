Писарский впервые забил гол под новой фамилией в РПЛ

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вчера, 15:59

Нападающий «Крыльев Советов» отметился голом в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

Игрок провёл единственный мяч в составе самарцев во встрече на 85-й минуте.

Футболист забил первый гол в Премьер-Лиге после смены фамилии.