Писарский впервые забил гол под новой фамилией в РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский отметился голом в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).
Игрок провёл единственный мяч в составе самарцев во встрече на 85-й минуте.
Футболист забил первый гол в Премьер-Лиге после смены фамилии.
Если серьёзно считаю - смена фамилии сугубо личное дело каждого человека и на результативность сей факт ни как не влияет.
То есть Ваш вопрос заданный мне аналогичен моему , заданный риторически в шутливой форме.
Думаю я ответил на Ваш вопрос?
P. S. Ну и 10 очков не лишние, так как участвую в конкурсе.
Если серьёзно считаю - смена фамилии сугубо личное дело каждого человека и на результативность сей факт ни как не влияет.
То есть Ваш вопрос заданный мне аналогичен моему , заданный риторически в шутливой форме.
Думаю я ответил на Ваш вопрос?
P. S. Ну и 10 очков не лишние, так как участвую в конкурсе.
Когда этот игрок был под фамилией Сычевой он забивал в каждом втором матче, а сейчас после смены ... ну вы в курсе только первый гол забил.
Да и значки как то на сарказм не похожи.
Когда этот игрок был под фамилией Сычевой он забивал в каждом втором матче, а сейчас после смены ... ну вы в курсе только первый гол забил.
Да и значки как то на сарказм не похожи.
Фамилий миллион...
Фамилий миллион...