У «Спартака» системный кризис в защите. Шесть раз за сезон пропускали минимум трижды

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вчера, 21:48

У Абаскаля весёлый и бессмысленный футбол.

«Спартак» пропускал в 14 матчах из 19

Три провала из шести в Кубке, но это ничего не меняет к лучшему. После поражения в Воронеже тренер «Спартака» не планировал сливать поединок «Краснодару», хотя московский клуб досрочно вышел в плей-офф Пути РПЛ . Но проиграли, пропустив трижды. Соболев мог организовать ничью, но случайно испортил пенальти – коснулся мяча двумя ногами во время удара. Нарушение правил и свободный удар в пользу Агкацева. Вот только проблема не в атаке и не в Александре, который провел крутой поединок.

Беда в системном кризисе в защите. Если за почти половину сезона у «Спартака» всего пять «сухарей», то можно смело говорить о проколах главного тренера. Независимо от состава – меняли вратарей, центральных защитников, латералей и опорников, команда Абаскаля бездарно встречает чужие атаки. Первый раз на ноль сыграли в восьмом поединке по счету против «Ахмата», единственная нулевая ничья в сезоне. Но «сухие» победы над «Пари НН» (дважды) и «Динамо» это скорее прокол соперников.

Несчастный «Сочи» москвичам не забил, но коллективы Лички и Юрана в состоянии огорчить «Спартак». В дерби с «Динамо» Абаскаля разгромили 3:0. А «Пари НН» забивал москвичам 4 гола за день, пусть проиграл 5:4. Впереди у «красно-белых» игры против «Локомотива» и «Ростова». С такой обороной будет сложно, особенно после серии, в которой Абаскаль заслужил 5 поражений в 6 матчах. Без случайной ничьей с ЦСКА была бы победа и пять поражений.

В шести поединках допустили 20 голов

Это худшие игры в защите. Вернее, в обороне в широком смысле. Дело ведь не только в том, что Рябчук и Денисов плохо играют без мяча на флангах, их можно проскочить один в один, или отрезать от игры забросом мяча за голову. Проблема глубже и шире. На флангах в атаке люди, которые плохо работают на защиту. В центре поля постоянно меняют сочетания. В заявке ни одного надежного опорника, а Литвинов нередко выходит в центре защиты, где выступает ужаснее, чем на любимой позиции.

Что именно Абаскаль доказывает, когда дарит соперникам разного уровня шикарные моменты из-за детской структуры игры? Многие забивали «Спартаку» от трех голов. Причем «Крылья Советов» и «Пари НН» отправляли по четыре подарка за вечер, а «Зениту» лишь неважное состояние в августе помешало забить в Москве больше. Но даже кризисному чемпиону тренер Абаскаль умудрился проиграть дома с тремя ошибками в защите. Причем команда Семака забила три мяча после трех ударов в створ.

Куда хуже оборона «Спартака» сыграла в Екатеринбурге. Вратарь Свинов пять раз спас свою команду, а футболисты Ганчаренко часто промахивались. Соперникам не хватило класса и времени при игре первым номером – «Спартак» защищается за счет возни с мячом, чтобы забить больше. Дело не в надежности линии, где плохие матчи есть абсолютно у каждого, кто получил достаточно времени в основе. Не только «Урал» прощал «Спартак». Даже «Факел» мог забить третий мяч, и у ЦСКА были подходы.

У команды отрицательная разница мячей

В РПЛ забили 18 голов, а пропустили 20 раз. В Кубке страны положение чуть лучше, но в шести матчах пропустить 12 голов может только фаворит, у которого бардак на поле. Даже когда Хлусевич или Денисов выдают на флангах приличный матч, то нет гарантии, что следующий поединок не получится невероятно слабым. Нельзя доверять в обороне ни одному человеку из полевых футболистов. И это вгоняет в депрессию вратарей, которые пропускают стабильно и постоянно.

В каждом третьем поединке «Спартак» получает от трех до пяти мячей, как повезет. Лишь средний класс соперников помогает держаться на восьмом месте, а не идти ещё ниже. Конечно, в таблице по ожидаемым очкам «красно-белые» чуть выше, на шестой позиции. Но достаточно посмотреть на работу Абаскаля против Ивича в чемпионате оптимальными заявками – проиграл 2:0, или на кубковое шоу с поражением 2:3 вчера в смешанных составах, чтобы всё понять.

У тренера «Спартака» ничего не получается. Гнать в атаку команду Бонгонда, Промеса и Соболева не нужно. Агрессия происходит из характеристик игроков, вчера тренером «Спартака» был Соболев. Зобнин, Мозес, Пруцев, Игнатов и компания тоже редко нападают и плохо защищаются. Что именно привнес главный тренер Абаскаль в «Спартак», помимо неконтролируемого им хаоса из-за вечных опасных экспериментов с позициями, ролями или тактикой? Ничего полезного.

Так играет «Спартак», потративший 40 млн евро

Опытный тренер давно попробовал бы игру в три центральных, ведь «красно-белым» такой подход давал больше баланса в прошлом. Защитников для этого хватает. Джикия может работать с Дуарте и Бабичем. Но нет, надо наказывать Георгия скамейкой, показывая всем вокруг, что Абаскаль самый умный и упрямый человек в клубе. Но статистика не в его пользу, как и анализ расходов богатого клуба, который планировал бороться за чемпионство.

«Спартак» за три трансферных окна потратил 40 млн евро на новичков. По меркам РПЛ это много, потому что «Зенит» выложил на трансферы за этот период меньше, 35 миллионов. Но в РПЛ у Абаскаля в новом сезоне нет разгромной победы без пропущенного мяча. С разницей в три гола обыграли только «Рубин», но это было в начале августа. Сейчас Рахимов вряд ли крупно проиграет «Спартаку». В десяти последних турах РПЛ у Абаскаля всего три победы.

Как только соперник сам не глупит, то забивает «красно-белым», сколько влезет. Печальное зрелище на дистанции, так как от первого матча с двумя голами «Оренбурга» до последней игры с тремя мячами «Краснодара» ничего не поменялось. У команды нет лидера обороны и грамотного сочетания в центре поля. Абаскаля спасает лишь высокий прессинг. Но знаете, кто ещё использует аналогичную тактику? «Факел», которому проиграли 2:0.

Испанский тренер не виноват, что клуб «Спартак» такой, какой есть. Болезни много десятилетий, клубный кризис связан с менеджерами, руководством, футболистами и отношением к работе всех, вплоть до воспитанников клуба. Но Абаскаль отвечает за бездарную игру в защите. Он сам выбрал защитников, потерял только Тавареша, который в обороне играл неважно. А на выходе получили «Спартак», который избивают в защите все подряд.