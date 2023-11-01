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Справедливая таблица РПЛ. ЦСКА на десятом месте, а «Локомотив» в зоне вылета

вчера, 14:14
ЦСКА (Москва)

Нелогичность – часть футбольной реальности.

Насколько сильно реальная таблица РПЛ отличается от таблицы по ожидаемым очкам, где учитывается качество футбола? Показатели xG и xGA давно стали обыденными в серьезных лигах, а на основании анализа можно получить xPTS – ожидаемые очки. Всегда важно сравнивать их значение с количеством реальных пунктов. Современные тренеры по футболу понимают важность заслуженных игрой пунктов.

Можно набрать случайных очков на удачном отрезке, а потом уйти в крутое пике, если результаты не подкреплены качеством. Поэтому предлагаем таблицу РПЛ по ожидаемым очкам на основании алгоритмов «Understat». Другие модели подсчета xG выдадут слегка отличные показатели, нет единого стандарта, система развивается, но общую картину увидим.

Справедливая таблица РПЛ. ЦСКА на десятом месте, а «Локомотив» в зоне вылета — «Зенит» оказывается на первой строчке, хотя в реальной таблице уступает «Краснодару» на два пункта. За команду Семака говорит высокая результативность, а игра первым номером позволяет создавать больше подходов. Но нужна одна ремарка. Разница в ожидаемых очках минимальная, 1.5 пункта. И это отражает спад «Зенита», который год назад после 13 туров набрал 33 реальных очка и почти 30 заслуженных, а теперь его показатели заметно скромнее – 26 и 24. Констатируем, что лидеры сезона уступают пиковым показателям прошлого чемпионата.

- «Краснодар» сейчас набрал 28 реальных пунктов, а год назад после тринадцати туров имел всего 21 очко. Разница в семь пунктов подбросила с пятого места год назад на первое сейчас. Вот что значит сила тренера, Владимир Ивич организовал разницу. Но отмечаем, что «Краснодару» также повезло. Иногда буксовали, могли набрать на пять пунктов меньше. Сафонов, Сперцян и Кордоба вытащили на первое место, пора включаться остальным игрокам, иначе поражение от ЦСКА не будет последним в чемпионате.

- «Спартак» как играет – так и получает. Разницы по очкам практически нет, но есть разница по позиции в таблице. У нескольких коллективов результаты не подкреплены работой у двух ворот – фактор случайности остается важным, поэтому «красно-белые» вместо шестого места на восьмом. Обратите внимание на разницу с «Краснодаром» и «Зенитом» по ожидаемым очкам. Абаскаль по факту отдал 3-5 пунктов. Возьмется за ум – сможет сократить отрыв.

- В первой пятерке по ожидаемым очкам «Рубин», «Урал» и «Ростов». Команда Рахимова одна из самых невезучих, Ганчаренко зря критикуют после неудачной серии «Урала», а Карпин снова мог быть в первой пятерке? И да, и нет. Во-первых, все играют отрезками, между середняками и традиционными фаворитами небольшая разница. Во-вторых, в поединках между собой крепкие команды то выступают ниже возможностей, то наоборот включают скорости. Наличие названных клубов в топ-5 по ожидаемым очкам – это камень в огород московских команд.

- ЦСКА на десятом месте, «Динамо» на одну позицию выше, но по ожидаемым очкам разница в 0.1. А у «Локомотива» катастрофа, предпоследнее место. Набрали меньше ожидаемых очков, чем «Факел». У команды Галактионова много спасений на последних минутах. Вытаскивали проигранные поединки, и это не повод для гордости, поскольку до подвига совершали много глупостей на разных участках поля. Получается, голкипер Лантратов держался, а вся команда заслужила зону вылета.

- У москвичей мало тех, кто часто делает разницу. Даже «Спартак» не заслуживает титулы по качеству игры. Деньги в РПЛ не могут автоматически гарантировать высокие места, иначе вслед за самым богатым «Зенитом» всегда шли бы «Спартак» или «Локомотив». Но нет, Галактионов на 15-м месте в справедливой таблице, а команда Абаскаля лишь шестая. Тренеров Федотова и Личку тоже критиковали за дело, в таблице трезвой реальности их команды во второй восьмерке.

- «Крылья Советов» опустились с третьего места на седьмое. Нет сенсации, разница между реальными и ожидаемыми очками небольшая, то есть команда Осинькина хорошо играет в футбол. Также нынешний всплеск активности прямо произрастает из неудач прошлого сезона. На длительном отрезке «Крылья Советов» играли круто, а не получали взамен драгоценные очки в таблицу. В футболе такие серии не могут длиться вечно, поэтому отыгрались у самих себя. Знали соперников, прошлым летом не потеряли всех ключевых игроков, раскрылся Салтыков, который теперь интересен богатым клубам. Но также очевидно, что нынешние результаты – аномалия, на дистанции самарцы откатятся ниже.

- Самая большая разница у «Сочи», целых девять пунктов. Логично, ведь по качеству состава команда явно не последняя. Но это традиционный разговор о мотивации – её сложно найти в клубе без стратегии развития, и о важности главного тренера – Хохлов не справился. А вот Юран поднял скромный по ожидаемым очкам «Пари НН» на седьмое место. Также таблица ожидаемых очков отражает кризис «Ахмата», играют плохо, и неоднозначность «Локомотива». Кроме того, представленный выше табель отражает большую работу тренера Игнашевича, что с составом «Балтики» не отпустил далеко «Оренбург» и «Факел».

Конечно, фанатам ЦСКА неприятно видеть свою команду на десятой строчке. Поклонникам «Локомотива» хочется дождаться качественного футбола, который исключит предпоследнее место в справедливой таблице РПЛ, исходя из показанной игры. Но это поучительная информация. Общий вывод – год назад все, кроме «Торпедо», играли в РПЛ сильнее, чем нынешние лидеры и аутсайдеры. «Балтика» мощнее, чем вылетевшая московская команда, но лидеры сбавили. ЦСКА и «Спартак» годичной давности были мощнее самих себя, а в «Крыльях Советов» получили отплату за нереализованные моменты прошлого сезона.

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Все комментарии
andrewheat
andrewheat ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 04:17
А какие игры и виды спорта, на ваш взгляд, естественны организму? Всякий спорт - это вызов физическим возможностям человека.
Capral
Capral
вчера в 19:03, ред.
Уважаемый модератор, убедительная просьба, добавить "ъ" в слове "объясните". Старость, ничичего не поделаешь...

Спасибо.
pomor45
pomor45
вчера в 18:39, ред.
Надо отметить особенные способности автора в ерундистике. Он должен бы назвать её: "Моя таблица", а насколько она справедлива судить каждому.
Великие о справедливости:
«Понятие справедливости так же подвержено моде, как женские украшения». (Блез Паскаль)
«Всего справедливее на свете был разделен ум: никто не жалуется, что его обделили.» (Жак Тати)
pomor45
pomor45 ответ andrewheat (раскрыть)
вчера в 18:26
Никакой прелести в футболе нет. Англосаксы придумали игру противоестественную человеческому организму, как бы в издёвку над человеком, а оказалось, что ему, садомазохисту от природы, именно это и надо. Осталось только сконструировать игру, в которой люди должны передвигаться на руках ногами вверх.
Capral
Capral
вчера в 17:44, ред.
Товарищ Багров, объясните, пожалуйста, о какой силе тренера Краснодара Ивича идет речь? Вся его так называемая "сила" в том, что только благодаря перестройки в ДИНАМО, идиотской игре Зенита, Спартака, Локомотива и несчастье ЦСКА - Ивич сейчас на первом месте, пока на первом.

Багров, хотелось бы от вас услышать больше фактов- подтверждающих ваше мнение, поскольку достаточно вспомнить сколько уже должен был Краснодар потерять очков, если бы не паталогическое везение этой команды!

Теперь, какие претензии к ЦСКА? Обескровленная постоянными травмами команда, в лазарете которой вся оборона, и которая, несмотря на всё, борется, и побеждает!

Мудрый Федотов из ничего, фактически, лепит команду и сражается! А недавно был повержен вот этот самый хваленый Краснодар, с его дырявой защитой! Лидерство Краснодара временное, и обусловлено только невзрачной игрой основных конкурентов.

Ничего особенного в игре Краснодара нет - самая обычная команда, которая исключительно в силу тех или иных причин лидирует в чемпионате. А случайных чемпионов мы уже видели в советских чемпионатах...
nubom
nubom
вчера в 16:33, ред.
Вся ваша так называемая "мотивация" отсутствует из-за непривязанных к конечным результатам доходов игроков и их руководителей. Это касается и всей российской экономики в целом.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:16, ред.
Тут как говорить счёт на табло, а очки в таблице!!!
Лучше послушайте хорошую песню, она точно лучше содержания этой статьи.

альсато
альсато
вчера в 16:11
кто бы, что тут не говорил, я то знаю, кто будет чемпионом!)))))
Evgeniy25
Evgeniy25
вчера в 16:03, ред.
Посмотрим интересный чемпионат все клубы лихорадит, нет стабильного клуба, Краснодар потихоньку сбавляет Зенит ещё может сбавить, не факт что их не постигнет спад после зимы, если москвичи не стабилизируют игру, то получится соперничество Краснодар и Зенита!

Зенит спасут покупки и бразильцы. А вот Краснодару сложно будет удержать лидерство.

Есть у Краснодара проблемы... Очень хочется чтобы чемпион сменился, а то Гегемония Зенита стало обыденность!
andrewheat
andrewheat
вчера в 14:40, ред.
Сразу вспомнились ставшая мемом фраза "ваши ожидания - ваши проблемы" и шаблон мемов "ожидание / реальность". Если "Зенит" не станет чемпионом реальным, то по крайней мере сможет претендовать на статус чемпиона ожидаемого. А если чемпионом станет "Краснодар", к своему титулу он смело сможет добавить эпитет "неожиданный" или "долгожданный" (последнее скорее с точки зрения собственных болельщиков).

А если серьёзно, прелесть футбола в том и состоит, что при переносе с бумаги или с доски с фишками на поле ожидания зачастую претерпевают неожиданные преломления реальностью. Мало иметь потенциал, нужно его реализовать по максимуму. Кто-то в силу разных причин недореализовал его, кто-то, напротив, "перереализовал" его, выдав, как сейчас модно говорить, оверперформанс", но такова селяви игры, и противопоставление ожиданий и реальности с указанием на справедливость первого обоснованным не считаю.
Гость
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