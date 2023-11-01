Справедливая таблица РПЛ. ЦСКА на десятом месте, а «Локомотив» в зоне вылета

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вчера, 14:14

Нелогичность – часть футбольной реальности.

Насколько сильно реальная таблица РПЛ отличается от таблицы по ожидаемым очкам, где учитывается качество футбола? Показатели xG и xGA давно стали обыденными в серьезных лигах, а на основании анализа можно получить xPTS – ожидаемые очки. Всегда важно сравнивать их значение с количеством реальных пунктов. Современные тренеры по футболу понимают важность заслуженных игрой пунктов.

Можно набрать случайных очков на удачном отрезке, а потом уйти в крутое пике, если результаты не подкреплены качеством. Поэтому предлагаем таблицу РПЛ по ожидаемым очкам на основании алгоритмов «Understat». Другие модели подсчета xG выдадут слегка отличные показатели, нет единого стандарта, система развивается, но общую картину увидим.

— «Зенит» оказывается на первой строчке, хотя в реальной таблице уступает «Краснодару» на два пункта. За команду Семака говорит высокая результативность, а игра первым номером позволяет создавать больше подходов. Но нужна одна ремарка. Разница в ожидаемых очках минимальная, 1.5 пункта. И это отражает спад «Зенита», который год назад после 13 туров набрал 33 реальных очка и почти 30 заслуженных, а теперь его показатели заметно скромнее – 26 и 24. Констатируем, что лидеры сезона уступают пиковым показателям прошлого чемпионата.

- «Краснодар» сейчас набрал 28 реальных пунктов, а год назад после тринадцати туров имел всего 21 очко. Разница в семь пунктов подбросила с пятого места год назад на первое сейчас. Вот что значит сила тренера, Владимир Ивич организовал разницу. Но отмечаем, что «Краснодару» также повезло. Иногда буксовали, могли набрать на пять пунктов меньше. Сафонов, Сперцян и Кордоба вытащили на первое место, пора включаться остальным игрокам, иначе поражение от ЦСКА не будет последним в чемпионате.

- «Спартак» как играет – так и получает. Разницы по очкам практически нет, но есть разница по позиции в таблице. У нескольких коллективов результаты не подкреплены работой у двух ворот – фактор случайности остается важным, поэтому «красно-белые» вместо шестого места на восьмом. Обратите внимание на разницу с «Краснодаром» и «Зенитом» по ожидаемым очкам. Абаскаль по факту отдал 3-5 пунктов. Возьмется за ум – сможет сократить отрыв.

- В первой пятерке по ожидаемым очкам «Рубин», «Урал» и «Ростов». Команда Рахимова одна из самых невезучих, Ганчаренко зря критикуют после неудачной серии «Урала», а Карпин снова мог быть в первой пятерке? И да, и нет. Во-первых, все играют отрезками, между середняками и традиционными фаворитами небольшая разница. Во-вторых, в поединках между собой крепкие команды то выступают ниже возможностей, то наоборот включают скорости. Наличие названных клубов в топ-5 по ожидаемым очкам – это камень в огород московских команд.

- ЦСКА на десятом месте, «Динамо» на одну позицию выше, но по ожидаемым очкам разница в 0.1. А у «Локомотива» катастрофа, предпоследнее место. Набрали меньше ожидаемых очков, чем «Факел». У команды Галактионова много спасений на последних минутах. Вытаскивали проигранные поединки, и это не повод для гордости, поскольку до подвига совершали много глупостей на разных участках поля. Получается, голкипер Лантратов держался, а вся команда заслужила зону вылета.

- У москвичей мало тех, кто часто делает разницу. Даже «Спартак» не заслуживает титулы по качеству игры. Деньги в РПЛ не могут автоматически гарантировать высокие места, иначе вслед за самым богатым «Зенитом» всегда шли бы «Спартак» или «Локомотив». Но нет, Галактионов на 15-м месте в справедливой таблице, а команда Абаскаля лишь шестая. Тренеров Федотова и Личку тоже критиковали за дело, в таблице трезвой реальности их команды во второй восьмерке.

- «Крылья Советов» опустились с третьего места на седьмое. Нет сенсации, разница между реальными и ожидаемыми очками небольшая, то есть команда Осинькина хорошо играет в футбол. Также нынешний всплеск активности прямо произрастает из неудач прошлого сезона. На длительном отрезке «Крылья Советов» играли круто, а не получали взамен драгоценные очки в таблицу. В футболе такие серии не могут длиться вечно, поэтому отыгрались у самих себя. Знали соперников, прошлым летом не потеряли всех ключевых игроков, раскрылся Салтыков, который теперь интересен богатым клубам. Но также очевидно, что нынешние результаты – аномалия, на дистанции самарцы откатятся ниже.

- Самая большая разница у «Сочи», целых девять пунктов. Логично, ведь по качеству состава команда явно не последняя. Но это традиционный разговор о мотивации – её сложно найти в клубе без стратегии развития, и о важности главного тренера – Хохлов не справился. А вот Юран поднял скромный по ожидаемым очкам «Пари НН» на седьмое место. Также таблица ожидаемых очков отражает кризис «Ахмата», играют плохо, и неоднозначность «Локомотива». Кроме того, представленный выше табель отражает большую работу тренера Игнашевича, что с составом «Балтики» не отпустил далеко «Оренбург» и «Факел».