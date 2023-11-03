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Игроки «Манчестер Юнайтед» потеряли веру в тен Хага

вчера, 12:05

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг имеет проблемы в отношениях с некоторыми футболистами клуба.

По данным источника, некоторые игроки МЮ потеряли веру в наставника. Интенсивность голландца стала проблемой, а комментарий о желании «играть больше в футбол» после победы над «Брентфордом», который сделал тен Хаг, объяснив решение заменить Каземиро после первого тайма, не был одобрен в раздевалке. Также игроки МЮ были удивлены решением тен Хага исключить Рафаэля Варана из старта в матче против «Манчестер Сити». Голландец выбрал вместо него Джонни Эванса. Кроме того, некоторые футболисты МЮ считают, что в ситуации с отстранением Джейдона Санчо тен Хаг мог поступить иначе.

Эрик тен Хаг не находится в близких отношениях со многими игроками «Манчестер Юнайтед». Также часто упоминается недостаток харизмы у голландского специалиста.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:55, ред.
Это уже тень...того Хага...
Тень Хага...
shur
shur
вчера в 16:42
...."Вера" его в "Надежде" была, но вот "Любви" не получилось....!!!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 16:09
Португальский пенальтист так же тянул МЮ на дно в своё время
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:13
Роналду это давно понел что физрук тянет Мю на дно и во время свалил. Теперь стало доходить и до остальных игроков.
Per4ick
Per4ick
вчера в 14:23, ред.
погодите-ка, но главный ненавистник эллиада же говорит что Роналду балласт и он тянул мю на дно в лигу европы, не магуайер с которым МЮ в каждом матче пропускал, а португалец, пропади он пропадом. Хотя МЮ как был в середине так и остался, повезло что в тот сезон Ливерпуль замучили травмы, так бы опять мимо ЛЧ пролетели. МБ дело все-таки в том что тен хаг физрук, который умудряется от лузера тоттенхэма пропустить 3 ведя 2:0 и на волоске профукать финал ЛЧ и в том что после Фергисона МЮ превратился в посмешище?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:22
А он, соответственно, в них)))
bjmbmu6uy3xw
bjmbmu6uy3xw
вчера в 14:21
В деда Мороза и то как-то больше верится чем в это лысое конфликтное недоразумение
cnjmrd2k2rtw
cnjmrd2k2rtw
вчера в 14:21
Зря голландец туда сунулся, сидел бы в Аяксе и прославлял клуб
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:09
Вполне возможно ближайший матч игроки просто сольют.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:26
Будь я на месте футболистов того же "МЮ", я бы вообще не обращал внимания на наличие в команде тренера. Последний всего лишь даёт установку на игру, которую ты обязан выполнить, а уж выложиться игрокам до конца сам бог велит. Или я не прав ? Тебе платят большие деньги, за которые ты просто обязан положить на алтарь победы все силы, а потом уже рассуждать, хороший тренер или нет. Причём не во всеуслышание, а тихонечко, в носовой платок или подушку, чтобы тебя никто не слышал.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:12
Всё ,к чему прикасаются американцы - летит в труху.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 13:08, ред.
Варан (наверное сказал): лучше не выпускай меня в старте, спаси меня от этого позора, а на пресс конференции скажешь, что я не входил в твои планы.
Это конечно шутка.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 12:34
может и правда сливают Эрика
Grizly88
Grizly88 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:29
Не знаю не знаю Глейзеры виноваты ли , денег дают на трансферы, тут беда с тренерами , после ухода Фергюсона больно смотреть на клуб.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 12:24
Это мы уже поняли, после 0:3 от Ньюкасла!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:16
Пример, как МЮ перемалывает игроков - Каземиро, бывшего лидера опорки "Реала", меняют после первого тайма... Глейзерам респект, растоптали просто всё, что создал Фергюсон, создали абсолютно токсичный клуб, который гнобит своих игроков в угоду попугаям из Твиттера (я про Гринвуда), который из бойцов делает игроков, которые не понимают, где они находятся (а гнали на Роналду, он ещё боролся как раз, а не сразу поплыл по течению), в которых дорогущие "топ-игроки" ставят какие-то мега-антирекорды, как Санчо с 17-ю матчами без полезных действий, Хойлунд уже почти с 10-ю и т.п.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:10
Копенгаген может помочь в этой ситуации!)
Futurista
Futurista
вчера в 12:09
Тен Хаг не Валера...в него веры нет)...
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