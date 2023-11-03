Игроки «Манчестер Юнайтед» потеряли веру в тен Хага

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вчера, 12:05

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» имеет проблемы в отношениях с некоторыми футболистами клуба.

По данным источника, некоторые игроки МЮ потеряли веру в наставника. Интенсивность голландца стала проблемой, а комментарий о желании «играть больше в футбол» после победы над «Брентфордом», который сделал тен Хаг, объяснив решение заменить после первого тайма, не был одобрен в раздевалке. Также игроки МЮ были удивлены решением тен Хага исключить из старта в матче против «Манчестер Сити». Голландец выбрал вместо него . Кроме того, некоторые футболисты МЮ считают, что в ситуации с отстранением тен Хаг мог поступить иначе.

Эрик тен Хаг не находится в близких отношениях со многими игроками «Манчестер Юнайтед». Также часто упоминается недостаток харизмы у голландского специалиста.