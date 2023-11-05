Гол Диаса спас «Ливерпуль» от поражения в матче с «Лутоном»

«Лутон Таун» и «Ливерпуль» не выявили победителя в поединке 11-го тура АПЛ (1:1).
Хозяева добились преимущества на 80-й минуте, забил Тахит Чонг. Луис Диас на 90+5-й счет сравнял.
После поединка «шляпники» идут на 17-м месте (6 очков), «красные» расположились на 3-й позиции (24 балла).
В другой встрече «Ньюкасл» переиграл «Арсенал».
в котором он сможет перезагрузить свою тренерскую карьеру.
в котором он сможет перезагрузить свою тренерскую карьеру.
Удачи красным в дальнейших играх!
Удачи красным в дальнейших играх!