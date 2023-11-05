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Гол Диаса спас «Ливерпуль» от поражения в матче с «Лутоном»

вчера, 21:39
Лутон ТаунЛоготип футбольный клуб Лутон Таун1 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Лутон Таун» и «Ливерпуль» не выявили победителя в поединке 11-го тура АПЛ (1:1).

Хозяева добились преимущества на 80-й минуте, забил Тахит Чонг. Луис Диас на 90+5-й счет сравнял.

После поединка «шляпники» идут на 17-м месте (6 очков), «красные» расположились на 3-й позиции (24 балла).

В другой встрече «Ньюкасл» переиграл «Арсенал».

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 10:21
М-да...Видимо, Клопп уже устал от Ливерпуля и ему нужно искать новый клуб,
в котором он сможет перезагрузить свою тренерскую карьеру.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:53
Блэт, это был позор, надеюсь, худший матч Ливерпуля в этом сезоне
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:53
вот у Тага их и не было,но кому то казалось,что их там вагон и телега.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:52
конечно есть вопросы к судейству,мяч попадает в руку в штрафной и её не видят,а просматривает ВАР наличие оффсайда,в тот момент когда игроки Ливерпуля сигнализировали фол... Конечсно можно во многих грехах обвинять рефери и их не профессионализм,но Дарвину может тоже арбитр мешал забивать в пустые с убойной?! Ливерпуль начал серьёзно играть с 70 минуты и насоздавали дюжину моментов,но пропустили контру и в дальнейшем надо играть,а не размахивать всей командой руками на игру рукой. Сегодня в АПЛе время чудес,когда даже мяч покинувший поле,может оказаться в игре,а толчок в спину защитника - игровым моментом.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:14
Что вообще с Ливерпулем происходит? У Клоппа закончились идеи?
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:02
в АПЛ бывает и такое : команда явный фаворит, создает кучу моментов, владеет преимуществом, но... Хорошо еще что Диас спас от проигрыша
Удачи красным в дальнейших играх!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:58
Клопп сел в лужу..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:41
Неожиданный результат. По статистике ливер голов на 5 наиграл.
Гость
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