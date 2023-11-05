«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью. Дзюба забил гол .

«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в матче 14-го тура РПЛ (1:1).
Гости с 38-й минуты играли в меньшинстве — красную карточку получил Даниил Хлусевич. Антон Зиньковский вывел «красно-белых» вперед на 53-й, а Артём Дзюба сравнял счет на 63-й.
После поединка «Локомотив» идет на 6-м месте, «Спартак» занимает 5-ю строчку. У обеих команд по 21 баллу в активе.
В другой встрече ЦСКА одолел «Пари НН».
Считаю, ничья закономерна - у обеих команд были шансы победить, но в итоге забили по разу и расписали мировую.
Спартак подкосило удаление. До него играли лучше, чем Локо и могли забить раньше. Локо как-будто побаивался в первом тайме и рассчитывал на удержание соперника. Но потом случилось это злосчастное удаление Хлусевича, который зачем-то сфолил прямо перед штрафной, вместо того, чтобы уронить соперника в центре поля. В итоге пол-матча играли в меньшинстве. Но даже в меньшинстве Спартак смотрелся активно, шёл вперёд и мог забить гораздо больше. Правда, могли и пропустить в концовке от Рыбчинского... но это уже история)
Понравилась игра Литвинова и Пруцева, старался Промес и отметил бы Рябчука.
У Локо понравилась игра Миранчука. Вот бы его в Спартак на позицию АПЗ, а то ни Мозес, ни Игнатов не тянут, а у Миранчука есть все данные, чтобы обострять игру из финальной трети.
З.Ы. Статистика Абаскаля против Локо:
4 победы (2 в Кубке, 2 в РПЛ)
1 ничья (в РПЛ)
Достойно!
Считаю, ничья закономерна - у обеих команд были шансы победить, но в итоге забили по разу и расписали мировую.
Спартак подкосило удаление. До него играли лучше, чем Локо и могли забить раньше. Локо как-будто побаивался в первом тайме и рассчитывал на удержание соперника. Но потом случилось это злосчастное удаление Хлусевича, который зачем-то сфолил прямо перед штрафной, вместо того, чтобы уронить соперника в центре поля. В итоге пол-матча играли в меньшинстве. Но даже в меньшинстве Спартак смотрелся активно, шёл вперёд и мог забить гораздо больше. Правда, могли и пропустить в концовке от Рыбчинского... но это уже история)
Понравилась игра Литвинова и Пруцева, старался Промес и отметил бы Рябчука.
У Локо понравилась игра Миранчука. Вот бы его в Спартак на позицию АПЗ, а то ни Мозес, ни Игнатов не тянут, а у Миранчука есть все данные, чтобы обострять игру из финальной трети.
З.Ы. Статистика Абаскаля против Локо:
4 победы (2 в Кубке, 2 в РПЛ)
1 ничья (в РПЛ)
Достойно!
Береги его:
Он ведь с формой Дзюбы
Цвета одного.
Береги его:
Он ведь с формой Дзюбы
Цвета одного.
Спартак, даже в меньшинстве смотрелся острее и умнее соперника, часто выбегая в острые контратаки, одна из которых завершилась голом. КБ, на фоне тяжеловестного и прямолинейного Локомотива, выглядели предпочтительнее- свежее и легче. Но есть одно НО, а точнее- два! Это, два, очень спорных момента с неназначенными пенальти в ворота Спартака во 2-м тайме, которые, почему-то, судья не "заметил"... Ну а так, не могу назвать эту игру особенной, слишком много в ней было противоречивого. Напряжение было, интрига была, но исполнительское мастерство на невысоком уровне. Недопустимо, столько мазать, для команд мастеров.
Спартак, даже в меньшинстве смотрелся острее и умнее соперника, часто выбегая в острые контратаки, одна из которых завершилась голом. КБ, на фоне тяжеловестного и прямолинейного Локомотива, выглядели предпочтительнее- свежее и легче. Но есть одно НО, а точнее- два! Это, два, очень спорных момента с неназначенными пенальти в ворота Спартака во 2-м тайме, которые, почему-то, судья не "заметил"... Ну а так, не могу назвать эту игру особенной, слишком много в ней было противоречивого. Напряжение было, интрига была, но исполнительское мастерство на невысоком уровне. Недопустимо, столько мазать, для команд мастеров.