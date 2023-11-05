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«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью. Дзюба забил гол

вчера, 21:28
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«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в матче 14-го тура РПЛ (1:1).

Гости с 38-й минуты играли в меньшинстве — красную карточку получил Даниил Хлусевич. Антон Зиньковский вывел «красно-белых» вперед на 53-й, а Артём Дзюба сравнял счет на 63-й.

После поединка «Локомотив» идет на 6-м месте, «Спартак» занимает 5-ю строчку. У обеих команд по 21 баллу в активе.

В другой встрече ЦСКА одолел «Пари НН».

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 11:11
Абаскаль своими непредсказуемыми заменами и перестановками по позициям действительно хорошо подготовил команду к игре в меньшинстве, но ни одного действительно эффективного состава не наработал. Может быть Спартаку стоит попробовать сразу выходить без одного-двух игроков, глядишь и выигрывать начнут наконец-таки?))
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
сегодня в 01:46
По составу Игнатов не нужен не тянгет. Нужен Соболев. его как таргетмена использовать. Помогло бы верховые снимать + Джикию на месте левого защитника поставили бы ... Хлусевич тупанул...
амурец
амурец
сегодня в 00:50
Да уж, хотелось победы Локо
Red blu
Red blu
вчера в 23:13
Ничья в пользу конкурентов.
Capral
Capral
вчера в 23:02
Сенатов, главное- они не дали скучать радиослушателям...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:45, ред.
Про недочёты в игре соперников говорить не буду. Они были, есть и будут во все времена, даже в матчах выдающихся команд. Главное, футболисты не дали скучать ни нам, телезрителям, ни болельщикам на трибунах.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:37
Приятный Спартак без Соболева, играли в 11ть игроков
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 22:28, ред.
я так понимаю конфликт Соболева и Абаскаля ещё не закончен? вот как можно было не выпустить Александра хоть на 10 минут в конце встречи? Пруцев уже на морально волевых доигрывал последние 6-7 минут встречи ( со свежей головой и ногами мог и вывести партнёра на решающий удар) понравились сегодня Литвинов, Промес, Рябчук и тот же Пруцев. зачем тренер ставит в ворота Максименко после хорошей игры Селихова в кубке? когда наш вратарь вместо того, чтобы выйти из ворот и использовав преимущество игры руками должен был без проблем забирать мяч намертво...вместо этого наш Сашок кулочком отбил так круглого, что тот только благодаря рекошету не залетел в наши ворота...не понятные решения нашего тренера! первые минут 15 игры футболисты Спартака с бровки пытались найти в штрафной локо Соболева! а там не было вообще никого...счёт по делу сегодня...повторюсь, в Воронеже разрешать играть было нельзя!!! сегодня был классный газон и футбол во втором тайме.
Сп62
Сп62
вчера в 22:21
Черчесов в шарфике Локо ждёт, когда Галлактионов споткнётся. Вот тут он и выйдет на сцену.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:21
Дзюба забил?А кто это?
протон
протон
вчера в 22:14
Дуарте прибавляет, хороший первый тайм, с задачей в виде опеки Дзюбы справился, на мой взгляд, перехватывал мячи. Рукаблуд ничего существенного почти не создал. Но, к сожалению, первая же серьезная ошибка обернулась КК Хлусевича.
Во втором тайме сначала несколько хуже стало у того же Дуарте, уже больше моментов у ворот Спартака появлялось, но и +1 у Локо не стоит откидывать.
У обеих команд моменты были, прощали друг друга, реализации не хватает, поэтому ничья - справедливый результат.
ABir
ABir
вчера в 22:14
Спартак, как всегда активно начал, потом обычно случающийся косяк в обороне, который раньше заканчивался пропущенным мячом, а дальше героическая осада ворот соперника, чтобы сравнять или победить. Сегодня ляп в обороне привёл к удалению. Хорошо, что смогли забить первыми. Счет правда удержать не удалось, но и не проиграли, а Промес мог и вывести КБ вперёд. В целом двоякое впечатление от игры: вроде и не проиграли в меньшинстве, но очки потеряли.
Futurista
Futurista ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 22:13
Норм всё)...включил канал "Ностальгия"...ну и зол немного, что Промес не забил 🤝...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:09
И там, и здесь бился только подводных течений с Реалом не было, как и на групповом этапе в ЛЧ в 95-ом.
протон
протон
вчера в 22:07
Хороший результат для конкурентов. По мне, "Локомотив" не готов бороться за медали, ЦСКА предпочтительней всех московских команд смотрится. Пиняева слишком переоценивают, бестолковый бегунок, по воротам бить не умеет, не случайно только один гол в 14-ти матчах.
Ни Пиняев, ни Рыбчинский не попали в игру, Глушенков непонятно чем занимался.
А Спартак молодцы . По игре вполне могли и выиграть . Не закрылись , пытались атаковать . Видно было как Локо тресся при атаках Спартака ,особенно в конце .
Futurista
Futurista ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 22:04
Бился это когда Реал-Спартак 1:3...
Capral
Capral
вчера в 22:00, ред.
Смотрю на Пиняева и Глушенкова, и диву даюсь, что физручина Галактионов с ними сделал!!! Оба, играя еще в Самаре- отличались мыслью в игре, подвижностью, фантазией. В Локо- оба потускнели, превратились в посредственность, как и весь Локомотив Галактионова. Временами, игроки Локо, стояли и разводили руками, не зная куда бежать, кого держать, предъявляя претензии к друг другу. Мысли, в игре Локо никакой, один сумбур. Все смотрят на Дзюбу, как на спасителя отечества... Полная деградация. Столько моментов, и все- куда попало, только не в ворота.

Спартак, даже в меньшинстве смотрелся острее и умнее соперника, часто выбегая в острые контратаки, одна из которых завершилась голом. КБ, на фоне тяжеловестного и прямолинейного Локомотива, выглядели предпочтительнее- свежее и легче. Но есть одно НО, а точнее- два! Это, два, очень спорных момента с неназначенными пенальти в ворота Спартака во 2-м тайме, которые, почему-то, судья не "заметил"... Ну а так, не могу назвать эту игру особенной, слишком много в ней было противоречивого. Напряжение было, интрига была, но исполнительское мастерство на невысоком уровне. Недопустимо, столько мазать, для команд мастеров.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:59
И, что теперь разбирать фол Хлусевича). Разбирать очевидное. Пусть разбирают момент с Пруцевым.
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 21:58
Что можно сказать молодцы ребята,Спартак был лучше даже играя вдесятером. Пропустили гол это плохо,могли выиграть забей Промес мяч.а так здесь рыжему бороде понравилась игра Спартака . А Черчесова списывать со списка Спартака,даже близко его не напоминать Спартаку . Пусть два пи.... Черчесов с Дзюбой ходят держа за ручки.
протон
протон
вчера в 21:58
Вижу, что главный Рукоблуд отличился против своей бывшей команды. Гей - Нарцисс и шоумен.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:57
И всё же я настаиваю, что Пруцева сбил Миранчук, зацепив левую ногу. Хитрец только быстро убрал ноги откинувшись потом на поле, а ручки под голову. Игрокам Спартака надо было указать об этом Кукуяну. Посмотреть хотя бы ВАР. Но подошёл Дзюба. Наехал с недовольным лицом на Пруцева и тот сдал назад. А эксперт судья на Матч ТВ проявил солидарность с судейским корпусом. От него объективности не дождешься, отрабатывая свой хлеб с маслом.
Ничья достойный результат для Спартака и болел. За самоотдачу им и забитый гол в меньшинстве, респект.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:57
Могли пропустить не только от Рыбчинского, но и еще пару. Игра была так себе, похоже н бей беги. Промес выглядел на уровне, а остальные не особо.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:56
Это максимум от Физруктионова. При равных составах кб могли бы и напихать полную авоську.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:56, ред.
«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью. Дзюба забил гол .
Даже не знаю кого здесь поздравить, толи в большинстве играя команда хозяев поля Локомотив не добрал очков в этом противостоянии, то-ли Спартак играя в меньшинстве вырвал ничью . Вообщем если честно, то на мой субъективный взгляд качество футбола и самих исполнителей в российском футболе очень сильно уступает европейским чемпионатам . Много бестолковых действий, полного непонимания друг друга, отсутствие футбольной философии, мысли, рисунка игры . Со стороны всё это выглядит как броуновское движение , без итогового КПД переходящего в победный результат и бурные овации со стороны болельщиков. К примеру, четыре удара Пиняева по воротам Спартака из одного и того же положения, не анализируя вообще всей ситуации внутри штрафной соперника , и не делая никаких выводов с предыдущего момента который не привёл к взятию ворот, продолжает делать одну и туже ошибку . Ну вот как-то так если вкратце.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:54
Никчемная игра Локо: боялись идти вперед в большинстве - позор! Точно у руля тренер, которому все пророчили светлое будущее?
Эх, Палыч, как тебя не хватает…
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:47
Спартак бился за себя и за тренера. Не корми коней.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 21:45
    Egorium23
    Egorium23
    вчера в 21:42
    Все идет по плану Газпрома, московские вредят друг другу как могут.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:42
    Отскочил паровоз, Спартак метит в середину
    DVOK68
    DVOK68
    вчера в 21:39
    Без напа играть,запредельное тренерское решение.Накосорезили в защите,минус один игрок.И потом героически бились чтобы не проиграть.Добились.Не проиграли.
    А сама игра и тренерские решения-просто ужас.
    Гость
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