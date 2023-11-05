«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью. Дзюба забил гол .

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вчера, 21:28

«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в матче 14-го тура РПЛ (1:1).

Гости с 38-й минуты играли в меньшинстве — красную карточку получил Даниил Хлусевич. Антон Зиньковский вывел «красно-белых» вперед на 53-й, а Артём Дзюба сравнял счет на 63-й.

После поединка «Локомотив» идет на 6-м месте, «Спартак» занимает 5-ю строчку. У обеих команд по 21 баллу в активе.