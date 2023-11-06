В Швеции из-за драки на поле пришлось остановить игру

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сегодня, 00:13

Матч чемпионата Швеции «Хэкен» — «Мальме» остановили из-за драки на поле (4:2). В конфликт вмешались фанаты.

Защитник команды хозяев получил желтую карточку, его заменили. Когда он подходил к скамейке запасных рядом с трибуной «Мальме», фанаты стали оскорблять его. Футболист в ответ на это похлопал им, а игроки гостевой команды начали конфликтовать с Оусу. С трибун спрыгнули фанаты, которые тоже стали участниками перепалки.

Игру приостановили, Айхам получил вторую жёлтую карточку и был удален. Служба безопасности стадиона увела всех болельщиков с поля, и встреча возобновилась.

После 29 туров чемпионата «Хэкен» идет на 3-м месте (57 очков), «Мальме» находится на 2-й строчке (61 пункт).