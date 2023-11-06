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В Швеции из-за драки на поле пришлось остановить игру

сегодня, 00:13
ХэкенЛоготип футбольный клуб Хэкен (Гетеборг)4 : 2Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Матч чемпионата Швеции «Хэкен» — «Мальме» остановили из-за драки на поле (4:2). В конфликт вмешались фанаты.

Защитник команды хозяев Айхам Оусу получил желтую карточку, его заменили. Когда он подходил к скамейке запасных рядом с трибуной «Мальме», фанаты стали оскорблять его. Футболист в ответ на это похлопал им, а игроки гостевой команды начали конфликтовать с Оусу. С трибун спрыгнули фанаты, которые тоже стали участниками перепалки.

Игру приостановили, Айхам получил вторую жёлтую карточку и был удален. Служба безопасности стадиона увела всех болельщиков с поля, и встреча возобновилась.

После 29 туров чемпионата «Хэкен» идет на 3-м месте (57 очков), «Мальме» находится на 2-й строчке (61 пункт).

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:28
По барабану. Чем больше на чистят друг другу личика, тем лучше.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:08
отстранить скандинавов от всех турниров
ОПС
ОПС
сегодня в 08:01
А ведь голов было много и значит было интересно. А это хорошо.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:55
Оказывается шведский чемпионат такой интересный, куда матч тв смотрит, надо закупать.
v897zygv9wnj
v897zygv9wnj
сегодня в 07:38
Эх эти горячие шведские парни,нашли место для выяснения
wb82a9kx3rh8
wb82a9kx3rh8
сегодня в 04:23
Страсти на полях кипят даже в холодной Швеции
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:31
Такой шикарный футбол с кучей забитых мячей прервали из-за кучки безголовых фанатов.
Гость
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