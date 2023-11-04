Чувство безнаказанности. По следам нападения на «Лион» в Марселе

1699045416

сегодня, 00:03

Культура насилия остаётся без ответа. И это – тревожный знак для всех.

Прошло несколько дней с момента шокирующих событий, которые произошли в воскресенье на юге Франции. Там автобус с футболистами «Лиона» подвергся нападению по пути из отеля на стадион «Велодром» для игры с «Марселем». Травму получил главный тренер лионцев Фабио Гроссо, ему потребовалось наложить 12 швов вокруг левого глаза. Пострадал и его помощник Раффаэле Лонго. И эту атаку тяжело воспринимать в отрыве от общих тенденций. Скорее, она их подтверждает и углубляет. Многие вопросы остаются без ответов спустя почти неделю.

Развитие событий

Менее чем за два часа до начала матча автобус с футболистами «Лиона» отъехал от отеля, чтобы совершить всего лишь десятиминутную поездку к стадиону. Из засады на него напали марсельские фанаты, которые бросали в боковые стекла камни, шарики для петанка, бутылки, консервные банки, файеры, дымовые шашки. Все это свидетельствует о спланированной атаке, а не о каком-то спонтанном душевном порыве.

Более того, очевидцы сообщают, что боковые стекла автобуса довольно быстро разбились в дребезги, и метатели продолжали целенаправленно бросать предметы в окна, чтобы травмировать находившихся там людей. Снова видим, что это не просто эмоциональные швыряния куда-то в сторону автобуса, а попытки нанести тяжелые увечья его пассажирам.

Гроссо сначала был ранен осколками разбившегося стекла, затем получил по лицу бутылкой. Пассажиры автобуса спрятались в проходе между креслами и за задней дверью на ступеньках. Атака длилась около двух минут, но наверняка они показались вечностью тем, кто находился внутри автобуса. Уже оказавшись на стадионе, лионцы стали получать помощь.

С приближением времени начала матча нужно было принять решение о том, стоит ли играть. У Гроссо закружилась голова, и он не мог толком разговаривать. Поэтому главный судья Франсуа Летексье отменил игру. Интересно, что после этого владелец «Лиона» Джон Текстор заявил, что его футболисты были готовы играть, но хотели, чтобы время начала матча перенесли. Летексье утверждает, что футболисты «Лиона» четко ему дали понять, что играть не хотят.

Вот что думает по этому поводу главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо:

Вначале я увидел на лице Фабио кровь. Подумал, что будет три-четыре шва, и ничего серьезного. А потом, когда я увидел, что на самом деле произошло, понял, что решение об отмене игры было совершенно верным.

Когда на стадионе объявили, что матч не состоится, марсельские болельщики спокойно разошлись. А 600 фанатов «Лиона», которым впервые за много лет довелось приехать на «Велодром», долго оставались на трибунах и выкрикивали расистские лозунги в адрес соперника.

Дальнейшие действия

Тут самое непонятное. По большому счету, ответственной стороны в этой истории не нашлось. Ни «Марсель», ни лига, ни частная компания, отвечающая за охрану стадиона, ни футбольная федерация ответственности не несут. Поскольку инцидент произошел за пределами стадиона, клуб привлечь нельзя. И это дело полиции. Именно полицию можно обвинить в том, что она не смогла обеспечить безопасность на маршруте «Лиона» к стадиону.

Гаттузо, который вместе с Гроссо в составе сборной Италии выигрывал чемпионат мира 2006 года, подчеркнул еще раз всю серьезность ситуации, поскольку нападение могло привести к трагедии, а Фабио и его помощнику повезло, что они не лишились глаз. От этого их отделяли миллиметры. Слова Гаттузо:

Мне жаль, что это произошло. У нас с Фабио невероятные отношения, мы вместе пережили в качестве игроков нечто удивительное и хотели, чтобы люди насладились ярким футбольным зрелищем воскресным вечером. На стадионе собрались 65 тысяч человек, некоторые с семьями, кто-то приехал даже из Бельгии специально на игру. Я видел детей в слезах, большинство наших болельщиков были разозлены. Никто не ассоциирует себя с тремя-четырьмя персонажами, которые испортили такой день.

Во Франции начали три разных расследования. Два в связи с нападением на автобус, одно в связи с расистским поведением фанатов «Лиона» на стадионе. В день игры полиция все же взяла себя в руки и задержала девять человек, разыскиваются другие причастные. Одного из задержанных оштрафовали и запретили ему на 18 месяцев посещать стадион. Приговор нельзя назвать суровым.

Следующие шаги

Еще одним важным вопросом остается проведение матча. Уже определена дата – 6 декабря. Но нет ясности в том, где проводить игру. «Лион» не хочет возвращаться в Марсель и требует нейтрального поля. Лига пока взяла паузу и ждет, к чему приведут расследования. Вариантов не так много на самом деле.

Можно провести игру на нейтральном поле, можно сыграть матч на «Велодроме» при пустых трибунах, а можно сделать вид, что ничего не произошло, и просто провести поединок в обычных условиях. Сам «Марсель» ведь формально ни при чем. Ни о каких санкциях и наказании в отношении клуба речи не идет. Клуб вроде сотрудничает с полицией, однако есть основания полагать, что это сотрудничество не такое уж охотное. В некотором роде, «Марсель» оказался в заложниках у группы своих радикальных фанатов.

Фактор «ультрас»

Это, пожалуй, самый важный момент, на который стоит обратить внимание. Подобные инциденты слишком часто происходят во французском футболе в последнее время. Меньше месяца назад не был доигран матч в Монпелье – из-за столкновений фанатов и попадания петарды во вратаря. Были столкновения разной степени остроты в Ницце, Лионе, Париже, Сент-Этьене, Бордо. Не все выходит на первые полосы, не все близко к трагедии, но все способствует нагнетанию общей атмосферы ненависти и безнаказанности, что самое главное.

Показательно то, как в начале сезона из «Марселя» ушел главный тренер Марселино. Отставка случилась внезапно. Как выяснилось, лидеры фанатской группировки клуба просто пришли в офис к президенту «Марселя» Пабло Лонгории и потребовали уволить Марселино. Вот что сам наставник потом говорил:

Президент «Марселя» сказал мне: «В таких условиях Вы не сможете работать». Ультрас клуба вошли к нему в офис для запланированного диалога, и их глава заявил, что если я не покину команду, то они уйдут из клуба, он потребовал от президента гарантии этого увольнения.

Поразительно, что при этом прокуратура начала расследование об угрозах в адрес Лонгории, а клуб выпустил заявление, что не приемлет отношения, основанные на таких поступках. И в то же время идет на поводу у фанатов и вынуждает уволиться Марселино. Это было за пару месяцев до атаки на автобус «Лиона». Фанатам дали на съедение палец, они откусили руку. Что дальше? Страшно представить. Осознает это и Гаттузо, который во французском футболе совсем недавно: