В «Оренбурге» резко ответили на критику газона стадиона со стороны Карпина

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который после матча 14-го тура РПЛ между клубами заявил, что поле на стадионе «Газовик» помешало его команде одержать победу.
Ему виднее, что помешало его команде. Не я это сказал. У него то размер поля маленький, то газон не тот. Меня в нашем футболе уже никакие слова не удивляют.
Считаю критику Карпина объективной. Он всегда говорит правду в отличии от многих
Аланию не допустили к участию в Премьер лиге, а Оренбург уже много лет играет на синтетике и получает преимущество в домашних матчах
Сегодня у Ростова не играли 2 основных игрока потому что поле искусственное
Считаю критику Карпина объективной. Он всегда говорит правду в отличии от многих
Аланию не допустили к участию в Премьер лиге, а Оренбург уже много лет играет на синтетике и получает преимущество в домашних матчах
Сегодня у Ростова не играли 2 основных игрока потому что поле искусственное
Не смешивай все в одну кучу. Аланию не пустили не из-за поля, а из-за отсутствия стадиона. А у Оренбурга стадион есть и очень даже приличный. На этом поле все играют и не ноют, т.к. там синтетика последнего поколения. Валера как плохой танцор - все время оправдания ищет. Оренбург выглядел посильнее.
Не смешивай все в одну кучу. Аланию не пустили не из-за поля, а из-за отсутствия стадиона. А у Оренбурга стадион есть и очень даже приличный. На этом поле все играют и не ноют, т.к. там синтетика последнего поколения. Валера как плохой танцор - все время оправдания ищет. Оренбург выглядел посильнее.