В «Оренбурге» резко ответили на критику газона стадиона со стороны Карпина

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал слова главного тренера «Ростова» , который после матча 14-го тура РПЛ между клубами заявил, что поле на стадионе «Газовик» помешало его команде одержать победу.

Ему виднее, что помешало его команде. Не я это сказал. У него то размер поля маленький, то газон не тот. Меня в нашем футболе уже никакие слова не удивляют.