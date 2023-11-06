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В «Оренбурге» резко ответили на критику газона стадиона со стороны Карпина

вчера, 19:05
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который после матча 14-го тура РПЛ между клубами заявил, что поле на стадионе «Газовик» помешало его команде одержать победу.

Ему виднее, что помешало его команде. Не я это сказал. У него то размер поля маленький, то газон не тот. Меня в нашем футболе уже никакие слова не удивляют.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:40
Валера ворчит всегда )
Интерес
Интерес
вчера в 22:50
Желчно,но справедливо.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:16
Там уже почти зима, отродясь полей хороших не было.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:01
Трезвый повар Трезвый повар 80 / 307
Не смешивай все в одну кучу. Аланию не пустили не из-за поля, а из-за отсутствия стадиона. А у Оренбурга стадион есть и очень даже приличный. На этом поле все играют и не ноют, т.к. там синтетика последнего поколения. Валера как плохой танцор - все время оправдания ищет. Оренбург выглядел посильнее.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:23
Валера сливается потихоньку... В Эстонию собрался...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:06
Максим Осипенко в десятке лучших бомбардиров чемпионата России
Это при том что он центральный защитник и при этом пропустил 2 месяца из-за травмы
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:47
Сегодня в Оренбурге было +7 и это в ноябре. Почему руководство клуба, области и Газпрома не построят нормальный футбольный стадион как в остальных городах Премьер лиги?
Считаю критику Карпина объективной. Он всегда говорит правду в отличии от многих
Аланию не допустили к участию в Премьер лиге, а Оренбург уже много лет играет на синтетике и получает преимущество в домашних матчах
Сегодня у Ростова не играли 2 основных игрока потому что поле искусственное
shlomo
shlomo
вчера в 19:34
Плохому танцору всегда что то мешает....
Futurista
Futurista
вчера в 19:08
В данном случае Валера то лучше разбирается в "колбасных обрезках" чем Андреев)...повидал поляны всякие...
Гость
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