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В «Факеле» сообщили об улучшении качества газона на домашнем стадионе

вчера, 16:56

В «Факеле» рассказали о работах по устранению проблем с газоном на домашнем стадионе клуба. В сообщении пресс-службы говорится:

Уважаемые болельщики, наши агрономы вышли устранять негативные последствия аномальной погоды сразу после матча со «Спартаком». В рамках плановой подготовки к игре с ЦСКА они провели работы на поле Центрального стадиона профсоюзов – оно подсушено, прикатано, также организованы необходимые агротехнические мероприятия. Так газон выглядел вчера.

Благодарим команду агрономов за профессиональную и оперативную работу!

В «Факеле» сообщили об улучшении качества газона на домашнем стадионе В «Факеле» сообщили об улучшении качества газона на домашнем стадионеВ «Факеле» сообщили об улучшении качества газона на домашнем стадионе

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 18:49
Все картошку выкопали, огород граблями заровняли.
lotsman
lotsman
вчера в 18:46
До игры с ЦСКА ещё 10 дней. Если проливных дождей не будет, то поле будет в нормальном состоянии, пригодном для игры. Если пойдут дожди, то армейцам придётся играть на болоте. Есть такой футбол. Есть пляжный, на сухом песке, а есть футбол на болоте. Зрелище потрясающее.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:41
Наверное купили качественное удобрение на соседней свиноферме. И Спартак кстати обыграли.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:14
Надо им поделиться опытом , как это им удалось за неполную неделю...)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:22
В "Факеле" умеют пользоваться фотошопом.
Гость
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