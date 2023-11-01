В «Факеле» сообщили об улучшении качества газона на домашнем стадионе

В «Факеле» рассказали о работах по устранению проблем с газоном на домашнем стадионе клуба. В сообщении пресс-службы говорится:
Уважаемые болельщики, наши агрономы вышли устранять негативные последствия аномальной погоды сразу после матча со «Спартаком». В рамках плановой подготовки к игре с ЦСКА они провели работы на поле Центрального стадиона профсоюзов – оно подсушено, прикатано, также организованы необходимые агротехнические мероприятия. Так газон выглядел вчера.
Благодарим команду агрономов за профессиональную и оперативную работу!