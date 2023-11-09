Стали известны шесть участников плей-офф Лиги чемпионов

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вчера, 10:30

По итогам 4-го тура Лиги чемпионов определилось сразу несколько участников 1/8 финала.

Так, места в плей-офф себе уже обеспечили «Бавария» (группа А), «Реал» (группа С), «Реал Сосьедад» и «Интер» (группа D), а также «Манчестер Сити» и «Лейпциг» (группа G).

До конца группового этапа командам осталось провести по два матча.