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Стали известны шесть участников плей-офф Лиги чемпионов

вчера, 10:30

По итогам 4-го тура Лиги чемпионов определилось сразу несколько участников 1/8 финала.

Так, места в плей-офф себе уже обеспечили «Бавария» (группа А), «Реал» (группа С), «Реал Сосьедад» и «Интер» (группа D), а также «Манчестер Сити» и «Лейпциг» (группа G).

До конца группового этапа командам осталось провести по два матча.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Mishka_Sakhalin (раскрыть)
вчера в 14:13
Доброго Здоровья Mishka!
Поэтому они и разочаровывают, хотя теоретически ещё могут выйти. Особенно ПСЖ, хоть и играют в "группе смерти". А МЮ против турок в гостях с такой игрой без вариантов, разве что дома с Баварией могут рассчитывать на третье место.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:58
Так они и решили вопрос. Они не выходят)))
амурец
амурец
вчера в 13:22
Реал Сосьедад конечно удивил
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:48
Думается, что кто-то из этих команд точно будет играть в финале ЛЧ,
а может даже и две команды в таком финальном варианте:
МС- Бавария, или МС- Реал.
Elliada
Elliada
вчера в 10:42
Сити в плей-офф, ожидаемо. Реал Сосьедад удивил.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:38
Больше всех разочаровывают ПСЖ и МЮ, по идее они тоже должны были уже решить вопрос по выходу из группы.
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