Стали известны шесть участников плей-офф Лиги чемпионов

По итогам 4-го тура Лиги чемпионов определилось сразу несколько участников 1/8 финала.
Так, места в плей-офф себе уже обеспечили «Бавария» (группа А), «Реал» (группа С), «Реал Сосьедад» и «Интер» (группа D), а также «Манчестер Сити» и «Лейпциг» (группа G).
До конца группового этапа командам осталось провести по два матча.
Поэтому они и разочаровывают, хотя теоретически ещё могут выйти. Особенно ПСЖ, хоть и играют в "группе смерти". А МЮ против турок в гостях с такой игрой без вариантов, разве что дома с Баварией могут рассчитывать на третье место.
Поэтому они и разочаровывают, хотя теоретически ещё могут выйти. Особенно ПСЖ, хоть и играют в "группе смерти". А МЮ против турок в гостях с такой игрой без вариантов, разве что дома с Баварией могут рассчитывать на третье место.
а может даже и две команды в таком финальном варианте:
МС- Бавария, или МС- Реал.
а может даже и две команды в таком финальном варианте:
МС- Бавария, или МС- Реал.