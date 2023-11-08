Вылет в Лигу Европы – лучшее, что может случиться с ПСЖ. Команда в глухом углу

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вчера, 13:57

Победа за Жиру и фанатами «Милана».

У ПСЖ нет футбольной души, только деньги

Матч «Милана» и ПСЖ это кофе с круассаном. Вкусно, сладко, бодрит на пару минут, но полноценным приемом футбольной пищи не назвать. У Пиоли игроки слабее, но есть коллектив, а у Луиса Энрике исполнители высокого класса, но единства не видно, много сумбура, ошибок в защите, злости друг к другу и нет последнего паса. Но кто катарцам мешал грамотнее собрать заявку? У них деньги, влияние на футбольную власть, а на поле бардак. «Милан» создавал моменты, Меньян и Доннарумма собирали сейвы, счет мог быть крупнее.

Но и без идеальной реализации «Милан» обыграл ПСЖ , между командами один пункт в таблице. А в перерыве другого матча группы в Дортмунде между «Боруссией» и «Ньюкаслом» фанаты «шмелей» протестовали против реформы ЛЧ . На плакате были Аль-Хелаифи – президент ПСЖ , Инфантино – глава ФИФА , который является представителем саудовских шейхов в европейском футболе, и Аньелли – отстраненный из-за махинаций босс «Ювентуса», крестный отец Суперлиги. Фанаты «Боруссии» Д забросали поле поддельными золотыми слитками и мешочками с «деньгами», их послание предельно простое и честное:

Вас не волнует спорт. Всё, что вас интересует – деньги.

Ультрас не нравится засилье денег в футболе. А также новый формат ЛЧ , где будет по одному матчу с каждым соперником, поэтому самые важные поединки могут играть на выезде у богачей. «Боруссия» Д вчера дома обыграла «Ньюкасл», а «Милан» отыгрался с ПСЖ на «Сан Сиро». На поле в Италии тоже летели фейковые деньги. Фанаты «россонери» так приветствовали Доннарумму, которого считают предателем. Использовали купюры с числом 71, которым неаполитанцы шифруют фразу «человек, сделанный из д*****», в более мягкой форме – «человек без ценностей».

Какие ценности у всего ПСЖ ? У клуба много денег и мало футбольного смысла. Мбаппе понятия не имеет, что забыл в Лиге 1, у него пару рывков в каждом матче и кислое лицо. Трансферные кампании последних лет были непоследовательными. Директор Леонардо ушел, а дело его живет. Есть симпатичные футболисты, Луис Энрике будет время от времени побеждать, но «Милан» не был хуже, чем ПСЖ , хотя у клубов разные возможности. У «россонери» есть искра, а игроки парижан не получают удовольствия от футбола.

В Париже постоянно бестолковые решения

ПСЖ побеждает, поскольку иначе невозможно, когда на поле сотни миллионов евро. Даже МЮ время от времени набирает очки, как и «Челси». Но если у англичан есть история и базис английского футбола, то есть проекты ужасно организованные, но с будущим, то парижане это просто игрушка шейхов, которые хотят дружить с французскими властями. Причем эту дружбу ещё можно развернуть против интересов европейской страны.

В Париже новая и ухудшенная ветвь европейского футбола, который вряд ли идет в правильном направлении, ведь ведут его мутные клерки и непонятные миллиардеры. Тут ничего личного, а серия наблюдений. Даже фанаты ПСЖ не понимают, как можно развести подобный бардак, имея идеальные условия для работы? Луис Энрике не причина, а следствие, но испанец не впечатлил, вспомните его поражение 1:4 от «Ньюкасла».

Зато Энрике достаточно честный парень, чтобы признать – недооценил Лигу 1. Думал, что едет тренировать фермеров, чтобы у внуков были поместья за 3 миллиона евро. Оказалось, что Головин и компания умеют играть в футбол. ПСЖ не ждёт легкая прогулка даже в чемпионате Франции, не говоря о ЛЧ . Другие соперники могут обыграть ПСЖ , как сделал «Милан». Мбаппе могут наказать, как наказывали в группах «Барселону» и МЮ .

Вылет в ЛЕ окажется полезным для парижан

Если богатый клуб с перспективами совершает много жестких ошибок, то справедливо получить наказание на футбольном поле. ПСЖ мог стать симпатичной командой с генеральной идеей – собирать французских талантов, чтобы вовремя отпускать в более серьезные лиги. Мог стать пристанищем для крутых ветеранов. Но Месси не был счастлив в Париже, как раньше Ибрагимович. Также в клубе никогда не умели уважать тренеров – отпустили Анчелотти в «Реал», и развивать крутых иностранцев.

Неймар, в том числе, из-за бардака в ПСЖ не стал великим игроком с «Золотым мячом». Верратти пропил большой талант. В Париже не старый «Манчестер Юнайтед», где Фергюсон умел работать с алкоголиками, вроде Уэйна Руни, выводил из запоев и учил развиваться. ПСЖ нужно в Лигу Европы хотя бы потому, что есть риск подписания нового контракта с Мбаппе. Катарцы могут его в третий раз купить. Это будет преступление против футбола, ведь по качеству ПСЖ и близко не «Манчестер Сити», чтобы оправдывать спорные методы шейхов хотя бы классом.

ПСЖ не развивается, причем поражение от «Милана» это тысячный аргумент в пользу такого вывода. В Париже хождение по мукам. Заявили о «перерождении», а остались скандальными, нестабильными и скучными. Им полезно вылететь в Лигу Европы, чтобы шейхи задумались о настоящих реформах. Аль-Хелаифи надо убирать и пригласить толковых профессионалов. Мбаппе следует отпустить и формировать команду, а не собирать лоскутное одеяло из игроков, как сейчас. Наконец, пора научиться продавать, а не только покупать, чтобы добавить мотивации.

Месси уехал в США , Неймар в Саудовскую Аравию, Верратти в Катар, Икарди в Турцию, а Доннарумма порывался в «Ювентус» после того, как его с девушкой ограбили в Париже. Из ПСЖ не уходят на повышение, нет прогресса. Дело не только в возрасте игроков, как у ветерана Лионеля. Это билет в один конец. Дракслер, Паредес, Хакими, Руис, Эрнандес, Коло, Рамуш и многие другие совершили ошибку, ПСЖ не делает сильнее. Даже Мбаппе хуже, чем мог быть в АПЛ или Ла Лиге. Но шейхи никогда не признают без большого провала, что не разбираются в футболе.