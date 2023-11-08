Нет успехов в Европе, остаются невезучими. «Арсенал» крутой, но нужны трофеи

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вчера, 22:08

Для начала важно выйти в плей-офф ЛЧ .

«Арсенал» прошел большой путь за последние годы, но без победы в АПЛ не избавились от характеристик из прошлого. Сейчас Артета на любимой строчке Венгера в конце тренерской карьеры – четвертое место в чемпионате Англии. Также была одна сенсационная осечка в Лиге чемпионов в выездном поединке против «Ланса». В «Арсенале» понимают, что ближайший сезон определяющий, поэтому летом потратили 235 млн евро на трансферы. Часть компенсировали продажами – 68 млн евро, но разница огромная, поэтому от Артеты ждут больших успехов. Чего не хватает «канонирам», чтобы окончательно вернуться в список грандов, где были во время прошлых чемпионских титулов в АПЛ ?

Полуфинал Лиги чемпионов

Фаворитом Лиги чемпионов предсказуемо является «Манчестер Сити», их повторная победа оценена в 34.4 % адаптивным алгоритмом «Opta». Дальше идет «Бавария» – 12.8 %, а третьим оказался «Реал», у него 12.17 %. Остальные команды не набрали десяти процентов. Но четвертое место именно у «Арсенала» – 7.54 %, хотя прошлогодний финалист «Интер» тоже рядом, у Индзаги опытная команда и 7.18 %. Но разве Артета показал готовность выйти в полуфинал ЛЧ ? Знаем, что на такую высоту многие могут забраться, но «Арсенал» неудачно выступил в Лиге Европы весной. Есть сомнения, что Артета легко опередит «Барселону», «Наполи», «Атлетико» и ПСЖ по пути в полуфинал. Но такой результат им нужен, ведь европейский успех может мотивировать в АПЛ , как случалось с «Ливерпулем» в недавнем прошлом.

Борьба за титул в АПЛ весной

Если два сезона подряд «Арсенал» будет до последних туров главным конкурентом «Манчестер Сити», или одним из нескольких, то это подчеркнет серьезность намерений Артеты. Микель может в будущем заменить Гвардиолу в Манчестере, но будет это не скоро. Пока испанцу надо держаться близко к лидеру в АПЛ . «Тоттенхэм» проиграл последним в чемпионате в удивительном поединке против «Челси». «Арсенал» до этого потерял три очка против «Ньюкасла», но после матча спорили о засчитанном голе «сорок», а не о качестве работы Артеты. Но «Арсеналу» надо играть сильнее, чем в прошлом сезоне, невзирая на потерю фактора новизны, который озадачил соперников и заставил часто проигрывать. Вот только в решающий момент удача сначала была на стороне «канониров» – помним вырванные победы весной, а потом отвернулась.

Работа с психологией команды

Слишком много лет клуб из Северного Лондона был командой неудачников, и речь не только о «Тоттенхэме». «Арсенал» низко падал ещё при Венгере, позже были неудачные ставки на тренеров. Зато нашли Артету. Испанцу пора продемонстрировать везение не только в кубковых внутренних турнирах. Нельзя допускать, чтобы несколько трагичных случайностей обнулили команду, как весной. В прошлом сезоне были важные ошибки арбитров и травма ключевого защитника Салиба, но если анализировать весь путь «Арсенала» в АПЛ , то можно смело сказать, что им не повезло. А это значит, что в коллективе не было критической массы футболистов, которые верили в победу над «Манчестер Сити». В новом сезоне надо работать над психологией, что пытались сделать в свежем очном матче – добыли долгожданную победу над Гвардиолой. Но одного успеха мало, нужна стабильность. А для этого важно адекватно оценивать глубину состава и добиться личного роста футболистов.

Прогресс ключевых игроков

Успехами одного Сака сыт не будешь. Артета точно выжал из некоторых футболистов «Арсенала» больше, чем сумели бы наставники с меньшим талантом. Но есть моменты в удушающем стиле «канониров», которые мешают сделать копию лучше оригинала из небесной части Манчестера. Важно, чтобы новички Райс, Хаверц и Райя прогрессировали, а голкипер уже допускал несколько ошибок, хотя за спиной у него ждет шанса Рамсдейл. Кай из «Челси» не стал нападающим мечты для «Арсенала», а упрямый Артета отказался от подписания профильного форварда, словно пытается доказать себе, что может выиграть АПЛ в стиле Гвардиолы до Холанда. Тимбер – ещё один дорогой новичок «Арсенала», получил сложную травму, его не будет ещё очень долго. Артете нужно, чтобы все в основе прибавляли, только в этом случае «канониры» станут стабильным грандом.

Заметное развитие тренера

Как ни крути, а «Манчестер Сити» мог напоминать ПСЖ или МЮ , если бы пригласили главным тренером не Гвардиолу. «Арсенал» нашел своего наставника, но Артете важно не зазнаваться. Пока ничего не выиграл ни в Европе, ни в АПЛ . Должен сохранять трезвость суждений и заметно прогрессировать. «Арсенал» по средним оценкам в сезоне далеко не первая команда в топ-5, по отдельным параметрам отстают от «Байера» Хаби Алонсо, не говоря об «Атлетико», «Тоттенхэме» и «Манчестер Сити» с «Баварией». Тревожным сигналом стало желание заменить основного голкипера, но Артета мечтает, чтобы вратарь классно играл ногами, поэтому пригласил испанца Райю вместо англичанина Рамсдейла. Пока не нашли равноценного напарника для Салиба в центре обороны, а основные вопросы к фигуре центрального форварда. Нкетиа, Жезус, Троссард и Хаверц на позиции «девятки» не смотрятся так уверенно, как нужно для решения ключевых задач «Арсенала» в сезоне. Значит, компенсировать заведомо слабые места должна работа тренера. «Вест Хэм» в Кубке Лиги, а затем «Ньюкасл» в АПЛ дважды щелкнули Артету по носу.