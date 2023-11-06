Нуньес из «Ливерпуля» – король промахов. Мбаппе и Холанд тоже упускают идеальные шансы

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вчера, 16:04

Уругваец снова не забил с нескольких метров.

К промахам в футболе разное отношение. Зависит от человека и позиции. Никто не ругает латераля с зашкаливающим процентом неудачных навесов, ведь не помнит долю промахов. Редко ругают любителя дальних ударов, хотя их эффективность низкая. Нет охоты на форвардов с высоким, но не критическим количеством промахов из удачных позиций. Претензии чаще к голкиперам и защитникам, там единственный промах значит больше, чем десяток у нападающего. Но среди форвардов есть специалисты зрелищных ударов мимо створа ворот, у которых формируется репутация мастеров промахов. Поищем таких в ведущих лигах, потому что яркий представитель сомнительной касты снова отличился.

Дарвин Нуньес («Ливерпуль»)

Качество момента, который не реализовал Нуньес в матче со скромным «Лутоном» оценено в 0.62 xG. Забить проще, чем не забить, оставалось попасть в створ ворот. «Ливерпуль» едва не проиграл аутсайдеру. Спас Луис Диас, который после гола на последних секундах обратился к похитителям своего отца. Нуньес не переживает похожий личный стресс, но у Дарвина проблемы с психологией. С начала выступлений в АПЛ уругваец мазал в играх против «Астон Виллы», не забивал «Брентфорду» и «Фулхэму», попадал в каркас ворот против «Вест Хэма» и «Лутона». Поскольку Нуньес это центральный нападающий, то у него десятки ударов из пределов штрафной площади. Стервятник и финишер должен быть точнее. Если Дарвин не справится со своей привычкой портить идеальные моменты, то не станет наследником Луиса Суареса.

Альваро Мората («Атлетико»)

У Мораты в этом сезоне немного шикарных моментов, Альваро собрался. Но у него есть голы из менее удобных позиций. Против «Алавеса», «Гранады» и «Райо Вальекано» мог сыграть лучше. В пятницу команда Симеоне потеряла три очка против «Лас Пальмаса» в гостях. Мората забил мяч, но разок не попал в створ. Если Альваро накроет тревожность – даже лечился, поскольку не мог переварить промахи, то «Атлетико» обязательно пострадает. В прошлом сезоне Мората часто забивал с метра, но собрал много ярких промахов. Этот форвард всегда может не попасть в практически пустые ворота.

Тимо Вернер («Лейпциг»)

Похоже, промахи испортили Вернеру карьеру. Тимо появился лишь в двух матчах Бундеслиги с первых минут, хотя из-за травмы спины пропустил немного времени. Тренер не считает, что Вернер нужен в основе, чаще выходит на замену. За немецкого нападающего в «Челси» отдали 53 миллиона евро, но в Лондоне запомнился промахами. В первом сезоне не реализовал 18 хороших подходов, во втором явных ошибок стало меньше, но репутацию уже создал. Даже в составе «Лейпцига» в прошлом сезоне Вернер допустил ряд запоминающихся ошибок у чужих ворот – не забивал «Шальке», «Бохуму», «Вольфсбургу» и «Фрайбургу». В результате в клубе подписали молодого бельгийца Опенду из «Ланса» и взяли в аренду Хави Симонса, который добавляет голевых передач. У Вернера два мяча в Бундеслиге, а раньше забивал 28 голов и делал 8 ассистов за сезон.

Ромелу Лукаку («Рома»)

Есть нападающие, вроде Жиру и Осимхена, которые чередуют отрезки с жесткими промахами с важными голами в составе «Милана» и «Наполи». Поэтому их не считают «мазилами». У Ромелу иная репутация. Только у Агуэро больше промахов в АПЛ за последний десяток лет, чем у Лукаку. Но аргентинца спасала высокая результативность. А у бельгийца были спады – чередовал невероятно результативные сезоны с откровенно слабыми годами. С опытом Лукаку научился бороться с промахами. Вчера не забил на пятой минуте матча против «Удинезе» с пенальти, но в дополнительное время вместе с Азмуном перевернул игру. Сердар и Лукаку забили по одному мячу, Моуриньо одержал волевую победу.

Килиан Мбаппе ( ПСЖ )

Почти все голы Мбаппе забивает ударами из пределов штрафной площади. У него хорошая конвертация выстрелов в забитые мячи, в районе 19 %. Но при этом Килиан отметился 28 промахами из хороших позиций только за прошлый сезон. Почему у Мбаппе нет такой репутации, как у Нуньеса? Ответ в высокой результативности и в том, что в мире не смотрят чемпионат Франции, чтобы каждый жесткий промах Килиана крутили по всему миру много раз, как удары форварда «Ливерпуля». Мбаппе часто теряет концентрацию в слабой для него лиге. Но поскольку моментов не десятки, а сотни за последние годы, то ему прощают много, очень много неудачных действий.

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

Холанд лидер по упущенным явным моментам в прошлом сезоне. У Эрлинга насчитали 28 промахов только в АПЛ , очень много. Следом по промахам шли Рэшфорд (22) и Нуньес (20). В новом сезоне Холанд немного потерял концентрацию, у него 11 промахов, хотя сыграли всего 11 туров. Понятно, что за норвежца говорит количество голов. Поставил рекорд АПЛ в первом сезоне, забил 11 раз в новом чемпионате. Вот только это не значит, что у Холанда нет смешных и несуразных действий у чужих ворот. Даже когда момент идеальный, молодой Эрлинг может пробить мимо ворот. Такое случалось в первом матче в Англии – Суперкубок прошлого года с «Ливерпулем», подобное видим в решающих поединках против сложных соперников.

Важнее всего реакция на промахи

Если человек разбирает технические ошибки и их становится меньше – чудесно. Если умеет признать ошибку, оставить позади прошлое и развиваться – тоже неплохо. Форварды в целом хорошо устроились, они всегда говорят, что удары мимо и прямо в голкиперов это часть профессии, но не всегда верят в эти слова. Нападающие в футболе всегда были на особом счету, что не мешает отметить – с концентрацией бывают проблемы даже у лучших снайперов, вроде Холанда и Левандовского.

А вот Дарвину Нуньесу нужен психолог, характер его ошибок указывает на более серьезные проблемы, чем у коллег. Может сломаться морально. Мората не стал великим снайпером отчасти из-за реакции на неудачи. Монстры вроде Холанда и Мбаппе берут реванши после ударов мимо. Промахи мотивировали зрелого форварда Бензема, который тоже был знаменитым мазилой в молодости. Но люди с другой психикой проживают удары мимо иначе. Нуньес может сломаться как Вернер. Умение открываться и находить идеальные позиции у перечисленных ребят не отнять, но хронические промахи могут перерасти в болезнь, которая многим не дала развиваться.