«Тоттенхэм» разгромлен, но был близок к сенсации. Не хватило гола Сона, «Челси» играл посредственно

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вчера, 10:32

Счёт не отражает происходящего на поле.

11-й тур в АПЛ закрывало лондонское дерби – и «Челси» с «Тоттенхэмом» сделали этот вечер незабываемым. Рассказываем, как «аристократы» оформили разгром лидера чемпионата, а хозяева держались вдевятером.

Пошли победы, но в «Челси» по-прежнему не верят

До сих пор от «синих» исходит атмосфера толстосумов, переигравших в Football Manager – такой имидж с ними надолго. В то же время к дерби подопечные Маурисио Почеттино подходили с четырьмя победами в шести матчах. На этом отрезке в Кубке Лиги досталось «Брайтону» и «Блэкберну», а в АПЛ «синие» переиграли «Фулхэм» и «Бернли». Благодаря этому с 14-й строчки коллектив поднялся на 11-ю. Только успехом для английского гранда это назвать сложно – а для борьбы за зону еврокубков бороться нужно, в том числе с лидерами.

Что касается «шпор», они в чемпионате шли вообще без поражений. За 10 туров хотя бы отобрать у них очки смогли разве что «Арсенал» и «Брентфорд». Поэтому даже грозные «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» с «канонирами» оказались в положении догоняющих.

8 жёлтых, 2 красные – единоборств было больше, чем футбола

Даже для интенсивной и жесткой АПЛ это в новинку. Команды с самого начала задали высокую планку единоборств. После жёлтой Дестини Удоджи грубо в игрока «аристократов» воткнулся шипами Кристиан Ромеро – в мяч испанец, конечно, успел сыграть, только после этого прямыми шипами попал в голеностоп сопернику. Защитнику показали красную карточку, Коул Палмер забил с пенальти.

Вторая жёлтая Удоджи случилась во втором тайме – но эмоции не раз закипали и ранее. К первому тайму добавили 12 минут – незадолго до свистка Леви Колуилл пошёл на конфликт с Папе Сарром – опорник требовал отдать мяч, чтобы быстрее возобновить игру. Оба получили по жёлтой.

До перерыва ещё и Рис Джеймс успел отметиться грубостью – локтем он попал в лицо Удоджи. Латералю «Челси» повезло не получить «горчичник», они к этому моменту мелькали всё чаще.

Вполне возможно, что на такой характер игры повлиял быстрый гол – «шпоры» вышли вперёд уже на 6-й минуте. Притом это не следовало из общей картины игры – команды только присматривались друг к другу, да и удар Кулусевски был слабый. Помог рикошет от Колуилла – Роберт Санчес уже дёрнулся в противоположный угол и ничего не смог сделать.

4 отменённых гола – Постекоглу негодует, Почеттино счастлив

Это лишь сильнее подчёркивает, насколько яркое шоу выдали лондонцы. Очень быстро подопечные Анге Постекоглу могли увеличивать преимущество – и Хын-Мин Сон прошил сетку. Но кореец попал в офсайд – и потому взятие ворот отменили.

Матч проходил без центра поля – так что вскоре мы увидели третий гол. На этот раз отличился Рахим Стерлинг, вскрывший левый фланг. Этот мяч тоже отменили – вингер сыграл рукой после отскока, это и позволило выйти на ударную позицию.

Третий отменённый мяч как раз предшествовал взятию ворот от «Челси» — Мойсес Кайседо дальним ударом прошил Викарио, но параллельно грубо в своей штрафной сыграл Порро. Что было дальше, уже описывали, – отмена забитого мяча, красная Педро, гол Палмера с пенальти.

На 37-й минуте находившийся в офсайде Стерлинг вывел Джексона на удар. Тот замкнул, но это уже не имело значения – так отменили уже четвёртое взятие ворот в дерби. Отсюда добавленные 12 минут к первому тайму и 9 – ко второму. После игры тренер «Тоттенхэма» отмечал:

Мне показалось, что я просто стою и жду, когда что-нибудь произойдет, когда изучали повтор. Каждый эпизод проходит чуть ли не судебную экспертизу, такой сейчас футбол, и мне это не нравится. Может, кому-то и нравятся все те паузы, которые сегодня были, но я предпочел бы, чтобы мы играли в футбол.

Почеттино в оценках вмешательства ВАР был более осторожен:

Это футбол. Мы одержали заслуженную победу. Мы живем в эпоху технологий – это нужно принять. На поле происходит множество вещей – приходится проверять.

«Шпоры» были эффективны даже вдевятером, единственный рычаг «Челси» — забросы

Удивительно, что даже после двух удалений «Тоттенхэм» выставил высокий блок – и доставил «аристократам» настолько много проблем. Банда Постекоглу не прижималась к своим воротам и продолжала огрызаться на контратаках. Да, после второй жёлтой Удоджи они нанесли лишь 3 удара – но коллектив умудрялся сдерживать натиск «синих» и сохранял шансы сравнять. Когда в компенсированное время Сон выходил на удар, на табло были не 1:4, не 1:3. «Аристократы» пытались увеличить минимально преимущество, а «шпорам» для радости хватало одного гола.

С другой стороны, и «Челси» не предлагал в атаке ничего сложного – единственным аргументом были дальние передачи, поскольку вдевятером «Тоттенхэм» разворачивал «4-3-1» и активно перемещался.

С момента, когда поле покинул Удоджи и до второго мяча гостей прошло 20 минут. Ещё дважды «синие» забили лишь в компенсированное время. И все голы пришли не в результате позиционки, доминирования на мяче – после контратак.

Поэтому даже при разгромных 4:1 нужно сделать две оговорки. Во-первых, такой счёт льстит нынешнему «Челси». Во-вторых, принижает качества «шпор» – они не смогли прыгнуть выше головы, но точно не провалились.

С дерби для «аристократов» начинается тяжелейший отрезок календаря – в следующем туре играть с «Ман Сити», затем отправляться в гости к «Ньюкаслу», а после домашней игры с «Брайтоном» на чужом поле бодаться с МЮ (плюс в декабре продолжится Кубок Лиги).

Что касается «Тоттенхэма», лидерство они потеряли – хотя вряд ли кто-то рассчитывал на гегемонию при живых «Сити», «Арсенале». Пора погружаться в тяжелую борьбу за топ-3 – конкуренция здесь предельная.