«Барселона» заслужила три поражения подряд. Хави уступил «Шахтёру» в Лиге чемпионов

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вчера, 10:42

Бесполезная и незрелая игра каталонцев.

Могли пропустить намного больше

Поражение само по себе не убивает шансы «Барселоны» на выход в плей-офф. В этот раз Хави вряд ли повторит ошибки из прошлого, группа подходит для победы чемпиона Испании. Но счет 1:0 не отражает события на поле. «Шахтёр» отдал «Барселоне» мяч, но был намного опаснее. Украинская команда забила второй мяч – отменили из-за небольшого офсайда. Также помним опасные удары, когда тер Штегену повезло, что мяч прошел не низом, а чуть выше, а во втором случае немецкий голкипер каталонцев классно сыграл ногой.

Добавляем идеальную комбинацию с голом головой форварда Сикана – получаем четыре шанса для «Шахтёра» забить в ворота «Барселоны». У «горняков» на поле хватало тех, кто не собирался быть мальчиком для битья. Например, атакующий хавбек Судаков уже в трансферных списках «Ювентуса». Соперник не был слабым, но для Хави хуже всего, что его неумелая работа привела «Барселону» к практически паритету с «Шахтёром» по футболу. Разумеется, это команды из разных Вселенных по деньгам. Гюндоган, Левандовски, Канселу и Араухо – звезды футбола.

Но по командному единству «Шахтёр» не уступал испанцам. Причем «горняки» лишены фактора домашнего поля. У команды недавно появился новый наставник. Босниец Марино Пушич почти не работал главным тренером, это бывший ассистент. Хави чисто проиграл человеку, который несколько недель назад не думал, что бросит тренерский штаб Слота в «Фейеноорде» и окажется в «Шахтёре». Впрочем, сильнее нужно хвалить футболистов. Вчера у «Барселоны» 1 удар в створ. Ракицкий и Бондарь спокойно сыграли в защите, Степаненко не ошибался в центре.

Матвиенко ушел на левый фланг, не дали развернуться Рафинье и Канселу. У бразильского вингера Невертона было несколько огрехов, но помогал команде с мячом. Классно сыграл правый латераль «Шахтёра», молодой грузин Гочолеишвили. А плеймейкер Судаков вырезал диагональ, с которой начался победный мяч. Закрыли Левандовского, не проиграли центр поля Ромеу, Гюндогану и Гави, не испугались выхода на замену Педри и Феликса. Заслуженная победа «Шахтёра», заслуженное поражение «Барселоне». Причем это третья подряд неудача тренера Хави.

Два «Реала» сломали «Барселону»

В Эль Класико у тренера каталонцев был шанс не проиграть. Второй гол Беллингема случился в добавленное время. Но забавно, что против мадридского «Реала» каталонцы сыграли лучше, чем против «Реала Сосьедад» и «Шахтёра» после этого. Настрой на «Мадрид» был, а басков и украинцев недооценили? Вряд ли. Скорее у тренера Хави личный кризис, который ложится на командную черную серию. Каталонцы не раскрывают потенциал состава, где перемешаны опытные мастера и большие таланты из школы «Барселоны».

А худшим матчем стал победный поединок против «Реала Сосьедад». Соперник банально не реализовал моменты. Тер Штеген отразил шесть выстрелов, причем наносили их пять разных игроков. Тренер Хави понятия не имел, как остановить реализацию идей Иманола, а баску просто не повезло. Араухо насмотрелся на многочисленные ошибки у ворот «Барселоны» и со злости пошел к чужим воротам в добавленное время – так Хави одержал три очка, который как тренер не заслужил. Анчелотти и Беллингема он тоже не переиграл.

Даже начало сложной серии – первый поединок против «Шахтёра», не был однозначно успешным для «Барселоны». Выиграли в один мяч, но пропустили дома, позволили украинской команде изучить себя, прощупать защиту, поработать в отборе, привыкнуть к скоростям. В ответном поединке «Шахтёр» солидно забрал три очка. Хави с кислым лицом покидал стадион в Гамбурге, ведь понял, что физически и морально его команда не готова к доминантному футболу, о котором столько говорили, когда Эрнандес возвращался в родной клуб.

«Барселона» не сильнее «Атлетико»

Единственное поражение «Реала» в Ла Лиге от Симеоне. Единственное поражение «Жироны» от «Реала». «Барселона» тоже уступила Беллингему, но через несколько туров у них матч против «Атлетико». Судя по вчерашнему разгрому «Селтика» со счетом 6:0, у Симеоне хватает аргументов, чтобы отвлекать свою команду после разовых осечек. В Мадриде сказалось быстрое удаление у шотландцев, но у Диего даже известный мастер промахов Мората при поддержке великолепного Гризманна может играть зрело. А вот зрелый Левандовски впервые с февраля 2011 года в шести матчах подряд без голов.

Зрелость – важный момент при анализе игры «Барселоны». Хотя на поле есть взрослые люди по всей вертикали от ворот до ворот, по факту каталонская команда демонстрирует футбол крайностей. То ползают полем во вторых таймах, как команда ветеранов, то играют расхристано, словно юниоры. Это подтверждали в Лиге Европы, где весной вылетели от МЮ . Это выражается в осечках против середняков в Ла Лиге, играли вничью именно с ними, а не против самых сильных соперников. Конечно, поскольку у Хави есть талантливые люди в атаке, то будут отрезки с результативным футболом, а поражение от «Шахтёра» не фатальный результат.

«Приземление» даже полезно. Вот только разве Хави изменил психологию команды, которая постоянно вылетает из еврокубков? То не могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов, то проигрывают по пути в финал Лиги Европы. «Реал» в прошлом сезоне подарил чемпионство в Испании, сыграв недостаточно классно, но команда Анчелотти не стала слабее, и у причины изменений есть имя – Джуд. У Хави тоже на выбор много талантов с оригинальными именами, но Ламин, Жоау и Гави сами по себе не сыграют. Всем нужен крутой тренер, а на данный момент Эрнандес таковым не является. Ему самому полезно спустится с небес на землю и принять, что прямым наследником рода Михелса, Кройфа и Гвардиолы не является.

Четвертый в этой серии мессий обязательно придет, и это вряд ли Хави. Но для успешной работы с «Барселоной» молодому тренеру нужно учиться ставить крепкий футбол. Ла Лигу выиграли за счет цементной защиты, а не нового крутого стиля в атаке. Теперь старого козыря эффективной обороны нет, а новые ходы Хави не предложил. «Барселона» позволяет себя показательно обыгрывать командам разного стиля и уровня, и это опасные звоночки персонально для тренера.