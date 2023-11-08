«Реал» подписывает талантов. Перес хочет, чтобы клуб процветал после его ухода

Молодые звёзды футбола продлили соглашения с «Мадридом».
Камавинга, Родриго и Тчуамени в банде Беллингема
Французский хавбек Камавинга подписал с «Реалом» контракт до 2029-го. Теперь в клубе три человека с соглашением на шесть лет. Отступные составляют один миллиард евро, сделка выгодна для «Реала», страхуются от возможного ухода футболиста бесплатно. Кроме Камавинги, длительные контракты у Беллингема и Гюлера. Турок не может избавиться от последствий травм, но на тренировках накручивает легенд «Реала». Атакующему хавбеку всего 18 лет, может выстрелить в будущем.
Родриго и Винисиус чуть старше, оба недавно продлили контракты с «Реалом». Соглашения на пять и четыре года соответственно. Опорный хавбек Тчуамени, которого прошлым летом вербовал «Ливерпуль», в «Реале» на пять лет. Даже Вальверде, которому ищут место в основе в центре поля и в атаке, с договором до лета 2027-го. Перес делает всё, чтобы получить обойму молодых футболистов с длительными контрактами. Также не стоит забывать о сделке с Эндриком.
Нападающий «Палмейраса» и сборной Бразилии не готов играть на одном уровне тридцать матчей за сезон, но в следующем году переберется в Мадрид. За трансфер юноши отдали 37.5 млн евро, контракт до 2030-го. Приедет летом, когда будет восемнадцать лет. Успех двадцатилетнего хавбека Беллингема повлиял на интерес молодых футболистов к клубу из Мадрида. Его новые друзья охотнее вели переговоры и подписывали длительные контракты. Теперь все ждут Эндрика и ещё одного новичка – Мбаппе.
Подписание Килиана будет рискованным решением
Прежде всего, с финансовой точки зрения. У «Реала» хватает неоднозначных покупок за солидные деньги. Трансфер Азара стал рекордным для «Реала», но обернулся провалом. Бельгиец не нашел в себе силы, чтобы уехать в Саудовскую Аравию, компенсировав Пересу часть из потерянных 115 млн евро на саму сделку. Эден вернул клубу лишь часть зарплаты, поступил благородно. Бэйл ушел бесплатно. Роналду не принес круглую сумму в казну «Реала» в день расставания. А клуб работает над обновлением «Сантьяго Бернабеу», открытие запланировано на конец года перед Рождеством.
Общая стоимость работ в районе миллиарда евро, который Перес не смог вложить в футболистов. Но иногда даже хорошо, что у Флорентино нет свободной горы денег. Подписывали Родригеса, Кака, Йовича и Роббена, но они не заиграли. Впрочем, удачных сделок намного больше. Станет ли Мбаппе следующим классным подписанием? Если француз придет в «Реал» бесплатно, то его семья получит безумные подъемные от Переса. У Килиана контракт до следующего лета, можно объявить о переезде в Испанию ещё до Евро-2024, чтобы спокойно посвятить себя работе на команду Дешама.
Сумма сделки с Мбаппе – выплаты семье Килиана и зарплата, волнует бухгалтеров «Реала». Молодые ребята из основы ждут «черепашку», о чем активно шутят, ведь хочется увидеть игру Винисиуса, Беллингема и Мбаппе, но Перес сомневается. Не развалит ли Мбаппе раздевалку? Вопрос также адресуют тренеру, имя которого держат в секрете. Анчелотти может прикалываться, когда допускает продление контракта с «Реалом». Но если Хаби Алонсо не покажет класс в решающих матчах сезона с «Байером», то Перес легко выдаст Карло новый контракт на год. В Мадриде стали осторожнее.
Истекающие контракты ветеранов – ложка дёгтя
Старина Перес умеет управлять «Реалом», но это не значит, что у него только правильные решения. Модрич, Кроос, Начо, Хоселу, Кепа, Васкес и Лунин – сразу семь футболистов основы и ротации с контрактами до следующего лета. Вратаря Аррисабалагу взяли в аренду у «Челси», а центрального нападающего Хоселу подписали лишь на один сезон у «Эспаньола», пока не приехал Эндрик. Но некоторые игроки давно задумываются об уходе. Капитана Начо едва не потеряли прошлым летом, у него были проблемы с Анчелотти. Модрич и Кроос недовольны положением – чаще пропускают матчи, чем раньше.
Но «Реалу» надо привыкать играть без ветеранов. Очевидно, что Лука и Тони продлят контракты, только если планируют завершить карьеру в «Реале». Не исключаем также расставание в стиле Бензема, когда договоренности не помешают уехать на заработки за сотнями миллионов евро от шейхов. Кроос на такое не пойдет, но Модрича будут звать в Саудовскую Аравию. У «Реала» есть контракт с вратарем Куртуа на три года, но уже надо подумывать о подписании нового резервного голкипера. Быть может, им сможет стать Кепа, хотя не факт, что испанцу интересно будет находиться на лавке, когда бельгиец вернется.
Анчелотти сказал, что из-за возвращения Эдера и Куртуа из лазарета не планирует трансферов ближайшей зимой. Намекнул на летние сделки, и понятно, что речь о Мбаппе. «Реал» также ищет фланговых футболистов – активный интерес к Альфонсо Дэвису, а ещё подумывают о подписании правого латераля, хотя с единой кандидатурой не определились. Если убедят Килиана, то могут забрать его друга Хакими, воспитанника «Реала». «Мадрид» ставит на молодой состав, чтобы прогрессировать от года к году. Анчелотти не допустил развала команды после потери героев ЛЧ последних десяти лет.
Оказалось, что «Реал» больше, чем Роналду, Рамос, Касильяс и Бензема. Это хорошая новость для клуба. А плохая весть в том, что новый «Мадрид» не главный фаворит Лиги чемпионов. Можно иметь перспективный состав и пригласить Мбаппе, но десяток лет не играть в финале главного европейского турнира. Перес не хочет застать новый такой отрезок, поскольку ему 76 лет, нынешние изменения последние масштабные накануне выхода Флорентино на пенсию.
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Ну что, финансовое положение Реала в немалой степени сыграло свою роль. Если все получится что задумал Перес, то очень интересно будет смотреть как их будут вписывать в игру клуба и какие будут результаты.
Ну что, финансовое положение Реала в немалой степени сыграло свою роль. Если все получится что задумал Перес, то очень интересно будет смотреть как их будут вписывать в игру клуба и какие будут результаты.