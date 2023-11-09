Акинфеев может принять участие в ретро-матче против «Локомотива»

Действующий вратарь ЦСКА может сыграть в ретро-матче против «Локомотива», который состоится 19 ноября. Об этом сообщил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

Из иностранных игроков Милош Красич, Элвир Рахимич, Юрис Лайзанс, Марк Гонсалес сыграют за команду ЦСКА . В составе «Локомотива» примут участие Родолфо и Мануэл Фернандеш. Также ведем переговоры и с рядом других футболистов, но многое упирается в большие расходы на логистику, так как проект Лиги легенд полностью финансируется РФС при поддержке партнеров.