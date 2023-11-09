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Акинфеев может принять участие в ретро-матче против «Локомотива»

вчера, 14:37

Действующий вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может сыграть в ретро-матче против «Локомотива», который состоится 19 ноября. Об этом сообщил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

Из иностранных игроков Милош Красич, Элвир Рахимич, Юрис Лайзанс, Марк Гонсалес сыграют за команду ЦСКА. В составе «Локомотива» примут участие Родолфо и Мануэл Фернандеш. Также ведем переговоры и с рядом других футболистов, но многое упирается в большие расходы на логистику, так как проект Лиги легенд полностью финансируется РФС при поддержке партнеров.

Помимо этого, обсуждаем с «Локомотивом» и ЦСКА участие в матче голкиперов команд Маринато Гильерме и Игоря Акинфеева. Акинфеев начинал первые сборы с основной командой ЦСКА ровно 20 лет назад, в 2003 году дебютировал за основную команду. Вечером в четверг стартует билетная программа.

Ретро-матч будет приурочен к 21-летней годовщине «золотого» матча между ЦСКА и «Локо» в чемпионате России. Тогда «Локомотив» победил 1:0.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 09:25
И время терять не буду на бессмысленное бодание.
cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 09:20
Что касается меня лично, так меня Федун в СпаМе вполне устраивал. Он делал всё, чтобы СпаМ не был чемпионом. За 18 лет, Федун только ОДИН раз прозевал тот момент, когда СпаМ стал чемпионом. Правда в "награду" за это, он разогнал чемпионский состав во главе с тренером. Так что меня Федун, как владелец СпаМа, вполне устраивал.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 02:50, ред.
Как и ЕЛГ, добавлю. Прям умиляют отмазки своего президента. Прям пушинка, пёрышко).Не за что он не отвечает. Главное Дюков, руководитель! А серый кардинал сама чистота и святость. И подписи он не ставит и "печать" не его. Смех да и только.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:18, ред.
Это отчество Капрал). А зовут меня иначе. Ни Наполеон, ни Бонопарт, ни. Капрал, ни еврейтор, ни Ваня лучший.И уж точно ни Аркадий).
Ну так прочитал вчера про "Хвичку" и ответка, и прилетела. Заметь. Целый день позавчера и до этого никого не трогал, до поры, до времени, пока не спровоцировали.
К чему теперь расстройства?). Раньше думать надо было и не пришлось бы святого показывать.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 02:12, ред.
Ну да). Свадебный генерал он по твоему получается. Сидит и штаны протирает в РФС). Удивительная способность чиновника сидеть на нескольких стульях не за что не отвечая и его команды оказаться в тройке перед перерывом, а после и в лидерах). Из года в год.
Кандауров троллит Зенит всегда за админресурс. Чем лучше команда главы финкомитета? Ответь!).
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:45
Аркадий- это Сергеич, его настоящее имя.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:36
Витя, все дело в том, что я понятия не имею кто такой Аркадий. Да мне это и неинтересно.
Сп62
Сп62
вчера в 20:49
По Акинфееву вопросов никаких не должно быть. На сегодня самый авторитетный представитель РПЛ.
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:46
У СпаМа виновник всех дел Гинер, а у армейцев - Федун. К этому давно нужно привыкнуть.
протон
протон
вчера в 19:44
Очень хотелось бы увидеть в этом матче Вагнера Лава, но это скорее всего маловероятно. А Игорь действительно ветеран ЦСКА, и участие его не может вызывать никаких обсуждений. Очень интересно посмотреть на Красича и Рахимича. Надеюсь матч доставит зрителям только положительные эмоции. Хорошая идея РФС проводить такие матчи. Потом с Динамо обязательно нужно организовать такой матч.
Capral
Capral
вчера в 19:39
Вроде только вчера, Аркадий упрекал меня в том, что я слишком часто вспоминаю Хвичку. Но сам Аркадий- продолжает преследовать главбуха, причем преследование это- чисто риторическое, показушное и бездейственное...
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:18
Анатолий, привет! Если СпаМу не будет покоя пока Гинер на плаву, то я желаю Гинеру ВЕЧНОГО плавания!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:14
Володя, я ему это много раз пояснял, но ему это не важно и не нужно. Навязчивая мысль , которая раньше звучала "Гинер все купил", а теперь "Гинер во всем виноват" Иначе говоря, пока Гинер на плаву покоя у КБ не будет, равно как и успехов у Спартака. Это мантра.
cska1948
cska1948 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:05, ред.
По закону организация бухгалтерского учета на предприятии — обязанность руководителя. И ответственность за этот процесс несет именно он. Главбух — это почти такой же наемный работник, как и все остальные.

Многие до сих пор считают, что «бухгалтер подписывает все финансовые документы». Это давно не так.

Раньше у главбуха было «право второй подписи»: без нее финансовые документы не принимались к исполнению. Главный бухгалтер и директор вместе подписывали документы и сдавали финансовую отчетность. Но эта практика уже лет 10 как ушла в прошлое.

Сейчас на документах (в том числе бухгалтерской отчетности) достаточно только подписи директора или собственника. Он подписывает бухгалтерскую отчетность единолично — а значит, вся полнота ответственности тоже на нем.

Руководитель может передать главбуху право подписи по доверенности, но это не снимает с него ответственности.
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Попробуйте это запомнить
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:20
Павел. вроде я вам пояснил причину. А вам понравилась гипертрофированная роль Гинера в финансировании судя по вашей реакции на не мой ответ. Поясню поподробнее, почему это не так. В любой организации финансами распоряжается первое лицо ( в РФС Дюков), но никак не главбух Гинер. Не надо преувеличивать его роль, он всего лишь исполнитель. Далее. Почему этот мачт когда то повесили на РФС ? В те годы Локо - это была игрушка в руках Аксененко (тогдашний Министр ПС) - главного жд начальника, он и стадион построил и на команду денег не жалел. Потом он с грохотом слетел, даже дело заводили, но спустили. А этот "долг" так на РФС и остался, как на организаторе того матча. Когда власть в РЖД резко сменилась, ясно что РФС такие матчи отменил, стало неактуально. Так что Гинер совсем не при делах, он лишь исполнитель, а все вопросы к Дюкову. Убедил?
shur
shur
вчера в 17:54
...наш современный Лев Иванович, прости Игорёк за сравнение,но
кипер ты настоящий и преданный спортсмен одного Клуба,честь и хлава!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:53
Посмотрю с удовольствием, такие матчи редкость.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:33
Гинер -глава финкомитета РФС, это известно всем. Отсюда и ноги растут вместе с руками.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:30
Там ему и место. Песок сыпится уже). Тороп киснет в его тени хотя не уступает ни в чем, разве только в матерках.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:10
Уже сам Акинфеев становится РЕТРО.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:55
Отвечу. Именно по инициативе РФС тогда и игрался этот матч при равенстве очков. После этого такие матчи отменили. РФС инициатор, а кто музыку заказывает, тот и деньги платит ( у этого изречения много вариантов)
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана
вчера в 15:21
Кирилл Терешин? Рукибазуки? норм устроился
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:16
Вот и 21 год пролетел, даже не верится!!!
Помню как искали спорт бар где можно было бы посмотреть матч, всё было занято, но каким то чудом нашли.
Это было незабываемое зрелище. Не буду утверждать, что это был самый зрелищный матч по красоте в моей жизни, но один из самых напряжённых это точно.
Дима Лоськов на 6 минуте матча забил гол (как выяснилось позже золотой) и от этого матч ещё напряжённей стал.
Ну, а после финального свистка конечно эйфория неописуемая.

Ничего не имею против Акинфеева и Гильерме и других приглашённых игроков, но хочется в первую очередь посмотреть на тех кто тогда принимал участие в матче.
К сожаление в матче не сможет приять участие один из лидеров чемпионского Локо Джейкоб Лекхето, который умер в 34 года, царство ему небесное.
Да и запасному вратарю ЦСКА в той игре Вениамину Мандрыкин царство небесное.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:15
Акинфееву до "ретро" еще лет десять-пятнадцать надо прожить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:08
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:43
Выступить , так сказать "связующим звеном" межу несколькими поколениями игроков.
af9fzda985pk
af9fzda985pk
вчера в 14:41
Наверно Игорёк достоин сыграть в таком матче
Гость
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