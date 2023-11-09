Акинфеев может принять участие в ретро-матче против «Локомотива»

Действующий вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может сыграть в ретро-матче против «Локомотива», который состоится 19 ноября. Об этом сообщил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.
Из иностранных игроков Милош Красич, Элвир Рахимич, Юрис Лайзанс, Марк Гонсалес сыграют за команду ЦСКА. В составе «Локомотива» примут участие Родолфо и Мануэл Фернандеш. Также ведем переговоры и с рядом других футболистов, но многое упирается в большие расходы на логистику, так как проект Лиги легенд полностью финансируется РФС при поддержке партнеров.
Помимо этого, обсуждаем с «Локомотивом» и ЦСКА участие в матче голкиперов команд Маринато Гильерме и Игоря Акинфеева. Акинфеев начинал первые сборы с основной командой ЦСКА ровно 20 лет назад, в 2003 году дебютировал за основную команду. Вечером в четверг стартует билетная программа.
Ретро-матч будет приурочен к 21-летней годовщине «золотого» матча между ЦСКА и «Локо» в чемпионате России. Тогда «Локомотив» победил 1:0.
Помню как искали спорт бар где можно было бы посмотреть матч, всё было занято, но каким то чудом нашли.
Это было незабываемое зрелище. Не буду утверждать, что это был самый зрелищный матч по красоте в моей жизни, но один из самых напряжённых это точно.
Дима Лоськов на 6 минуте матча забил гол (как выяснилось позже золотой) и от этого матч ещё напряжённей стал.
Ну, а после финального свистка конечно эйфория неописуемая.
Ничего не имею против Акинфеева и Гильерме и других приглашённых игроков, но хочется в первую очередь посмотреть на тех кто тогда принимал участие в матче.
К сожаление в матче не сможет приять участие один из лидеров чемпионского Локо Джейкоб Лекхето, который умер в 34 года, царство ему небесное.
Да и запасному вратарю ЦСКА в той игре Вениамину Мандрыкин царство небесное.
Помню как искали спорт бар где можно было бы посмотреть матч, всё было занято, но каким то чудом нашли.
Это было незабываемое зрелище. Не буду утверждать, что это был самый зрелищный матч по красоте в моей жизни, но один из самых напряжённых это точно.
Дима Лоськов на 6 минуте матча забил гол (как выяснилось позже золотой) и от этого матч ещё напряжённей стал.
Ну, а после финального свистка конечно эйфория неописуемая.
Ничего не имею против Акинфеева и Гильерме и других приглашённых игроков, но хочется в первую очередь посмотреть на тех кто тогда принимал участие в матче.
К сожаление в матче не сможет приять участие один из лидеров чемпионского Локо Джейкоб Лекхето, который умер в 34 года, царство ему небесное.
Да и запасному вратарю ЦСКА в той игре Вениамину Мандрыкин царство небесное.