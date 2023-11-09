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«Маккаби» из Хайфы исключил игрока из состава после поста жены в соцсетях

вчера, 21:46

«Маккаби» из Хайфы исключил из состава полузащитника Диа Сабу.

Причиной стало сообщение жены игрока в социальных сетях 17 октября, которая написала, что хочет мира между Израилем и Палестиной.

После начала военных действий из-за вторжения ХАМАС 7 октября футболистам разрешили временно покинуть расположение клуба. Хавбек улетел в Дубай, а недавно руководство «Маккаби» предложило искать Сабе новую команду, несмотря на действующий до 2028 года контракт и самую большую зарплату.

Как отмечается, израильские болельщики выразили недовольство постом супруги хавбека, что и стало причиной такого решения.

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