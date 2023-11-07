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Объявлен состав национальной команды России U21 на ноябрьский сбор

вчера, 14:52

Молодёжная сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Беларуси с 11 по 19 ноября. Коллектив проведет два товарищеских поединка: 15 ноября – с молодежной сборной Беларуси, а 19 ноября – с минским «Динамо».

Старший тренер молодёжной сборной Иван Шабаров вызвал следующих игроков:

Вратари: Богдан Москвичёв («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Дёгтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»).

Защитники: Матвей Лукин, Михаил Рядно (оба – ЦСКА Москва), Илья Грибакин («Чертаново» Москва), Никита Лобов («Зенит» Санкт-Петербург), Илья Кирш («Ростов» Ростов-на-Дону), Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Илья Рожков («Рубин» Казань), Ярослав Крашевский («Енисей» Красноярск).

Полузащитники: Руслан Чобанов, Дмитрий Кучугура, Кирилл Богданец (все – «Краснодар»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба – «Урал» Екатеринбург), Матвей Кисляк (ЦСКА Москва), Илья Родионов («Зенит» Санкт-Петербург), Никита Салтыков («Крылья Советов» Самара), Иван Пяткин («Ротор» Волгоград), Даниил Зорин («Динамо» Минск, Беларусь).

Нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаёв («Динамо» Москва).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:01
всё будет хорошо
или не всё
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:06
Самое страшное, что вот смотришь на этот список, а перспективных футболистов ноль... Их тупо нет. Страшно становится за будущие и так умирающего российского футбола.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:29
Все три вратаря слабее Торопа, который периодически играет в основе. А эти выше молодежки не поднялись!
Интерес
Интерес
вчера в 15:23
Мы протрубили сбор на ноту выше,ну а на битву к нам никто не вышел...
k6fuvnr758dq
k6fuvnr758dq
вчера в 15:22
Думаю белорусский этап сборов пройдёт успешно
Гость
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