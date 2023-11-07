Объявлен состав национальной команды России U21 на ноябрьский сбор

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вчера, 14:52

Молодёжная сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Беларуси с 11 по 19 ноября. Коллектив проведет два товарищеских поединка: 15 ноября – с молодежной сборной Беларуси, а 19 ноября – с минским «Динамо».

Старший тренер молодёжной сборной вызвал следующих игроков:

Вратари: Богдан Москвичёв («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Дёгтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»).

Защитники: Матвей Лукин, Михаил Рядно (оба – ЦСКА Москва), Илья Грибакин («Чертаново» Москва), Никита Лобов («Зенит» Санкт-Петербург), Илья Кирш («Ростов» Ростов-на-Дону), Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Илья Рожков («Рубин» Казань), Ярослав Крашевский («Енисей» Красноярск).

Полузащитники: Руслан Чобанов, Дмитрий Кучугура, Кирилл Богданец (все – «Краснодар»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба – «Урал» Екатеринбург), Матвей Кисляк ( ЦСКА Москва), Илья Родионов («Зенит» Санкт-Петербург), Никита Салтыков («Крылья Советов» Самара), Иван Пяткин («Ротор» Волгоград), Даниил Зорин («Динамо» Минск, Беларусь).

Нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаёв («Динамо» Москва).