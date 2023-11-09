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Сборная Англии объявила состав на ноябрьские матчи отбора к Евро-2024

вчера, 18:35

Опубликован состав сборной Англии на матчи с Мальтой и Северной Македонией в отборе на Евро-2024 в ноябре.

Вратари: Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

Защитники: Леви Колуилл («Челси»), Льюис Данк («Брайтон»), Марк Гуэхи («Кристал Пэлас»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Фикайо Томори («Милан»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал»), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»).

Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм») Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»).

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Все комментарии
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 20:02
И Магуайр.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 19:39
Солидный состав. А с Физругейтом у руля и Магой с Депутатом в основе сборной Англии никакие трофеи не страшны.
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:44
Весьма впечатляет...
Думается, что Англия с таким составом - это один из главных претендентов
на золотые медали Евро-2024.
ДСА
ДСА
вчера в 18:43
Главное что бы Кейн был в порядке.
Гость
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