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Стал известен расширенный состав команды России на ноябрьский сбор

вчера, 15:19
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КубаКуба20.11.2023 в 19:30 Не начался

Тренерский штаб национальной команды России во главе с Валерием Карпиным опубликовал состав сборной на ноябрьский учебно-тренировочный сбор. В списке 29 футболистов:

Вратари

Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Артур Нигматуллин («Пари НН», Нижний Новгород), Андрей Лунёв («Карабах», Агдам).

Защитники

Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов (оба – «Спартак», Москва), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов», Самара), Евгений Харин («Ахмат», Грозный).

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург).

Нападающие

Александр Соболев («Спартак», Москва), Иван Сергеев («Зенит», Санкт-Петербург), Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва).

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:35, ред.
Уважаемый Валерий Георгиевич. В связи с тем, что нашу сборную ждут судьбоносные международные матчи, которые идут в зачёт каких - то там подсчётов и коэффициентов, пора определиться с основным костяком команды.
От главы РФС, г-на Дюкова, требую взять этот вопрос на личный контроль.
pomor45
pomor45
вчера в 19:52
Карпин использует выгодную для себя ситуацию. Серьёзных, зависящих от результата, игр нет и можно спокойно пробовать свои варианты. Может не стоит ему мешать? Ну посмотрим этих, которых он выбрал, не убудет же. Разница-то, собственно, не столь уж и очевидна.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:17, ред.
Ты серьезно считаешь, что Лунев, Хлусевич, Харин и Уткин играют выше среднего, учитывая , что Уткин вообще не играет. Если Хлусевич выше среднего, тогда у нас в играх были бы счета 6:4 , или 8::5. Но слава богу все защитники повыше Хлусевича по игре будут.
протон
протон
вчера в 18:36
Карпин четко даёт понять, что хочет посмотреть всех, кто показывает игру выше средней.
И этот состав полностью выписывается в этот принцип.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:07, ред.
Взяли всех сильнейших на сегодня. Тюкавина вот надо давно уже подключать не плохой нап. ...
lotsman
lotsman
вчера в 17:28
Чалов, Сергеев - нормально. А Соболев что тут делает?
shur
shur
вчера в 17:21, ред.
...жаль "пеняевский взлёт" в сборной так и пройдёт по тихому...!!!
Не с кем и негде удивляться технике Сергея, одного из самых толковых новичков сборной!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:13
    112910415
    112910415
    вчера в 17:07
    есть лишние !
    ну, как всегда
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 17:04
    Не могу не согласится с болельщиками, которые выразили недоумение по поводу присутствия в составе Сборной страны, пусть и расширенном, Андрея Лунёва. Будучи игроком нашего бессменного чемпиона последних пяти лет особой надёжностью не отличался, и теперь, когда многие стали уже забывать, что есть такой голкипер, Валерий Георгиевич вдруг вспомнил о нём. Смею предположить. что это связано лишь с коммерческой целью, дабы увеличить его стоимость на трансферном рынке, как игрока национальной сборной.

    Что ещё не могу не отметить, так это отсутствие игроков даже в расширенном списке моего любимого клуба, а ещё три года назад руководство Динамо заявляло, что станет базовой командой для нашей Сборной. Фомин, понятно после травмы в той же сборной, ещё не обрёл нужных кондиций, Шунин уже давно не то что не вратарь главной команды страны, он даже в Динамо сейчас второй, Захарян сгинул в Испании, как и многие наши футболисты, уехав в Европу, ну а Тюкавин после девяти сухих игр только сейчас стал снова забивать, так что всё по делу. Личке есть над чем работать. Болейте за своих, а не против чужих!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 16:41
    Привет Дружище Олег. Зря на Чалова наехал. Он за сборную сыграл 1 игру и сразу же отметился голом. По работоспособности на поле среди нападающих ему нет равных ( регулярно помогает защите ).
    Будь здрав, удачи.
    1viking17
    1viking17
    вчера в 16:30
    Соболева то зачем пригласили???
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 16:08
    Присутствие Лунёва, Соболева и Чалова настораживает...)
    adekvat
    adekvat ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 16:06
    Особенно Лунев после 5 голов от Байера.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 15:58
    Лунев ???, Хлусевич???, Харин???, Уткин??? Смешно? Очень даже!!!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 15:39
    Всего 29??? Слабовато как-то.
    kazakoff
    kazakoff
    вчера в 15:38
    В принципе видно что Карпин определился с постоянными игроками обоймы, добавляя некоторыми новыми лицами
    Посмотрим что будет по итогу
    Гость
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