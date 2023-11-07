Стал известен расширенный состав команды России на ноябрьский сбор

Тренерский штаб национальной команды России во главе с Валерием Карпиным опубликовал состав сборной на ноябрьский учебно-тренировочный сбор. В списке 29 футболистов:
Вратари
Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Артур Нигматуллин («Пари НН», Нижний Новгород), Андрей Лунёв («Карабах», Агдам).
Защитники
Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов (оба – «Спартак», Москва), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов», Самара), Евгений Харин («Ахмат», Грозный).
Полузащитники
Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург).
Нападающие
Александр Соболев («Спартак», Москва), Иван Сергеев («Зенит», Санкт-Петербург), Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва).
Что ещё не могу не отметить, так это отсутствие игроков даже в расширенном списке моего любимого клуба, а ещё три года назад руководство Динамо заявляло, что станет базовой командой для нашей Сборной. Фомин, понятно после травмы в той же сборной, ещё не обрёл нужных кондиций, Шунин уже давно не то что не вратарь главной команды страны, он даже в Динамо сейчас второй, Захарян сгинул в Испании, как и многие наши футболисты, уехав в Европу, ну а Тюкавин после девяти сухих игр только сейчас стал снова забивать, так что всё по делу. Личке есть над чем работать. Болейте за своих, а не против чужих!
Что ещё не могу не отметить, так это отсутствие игроков даже в расширенном списке моего любимого клуба, а ещё три года назад руководство Динамо заявляло, что станет базовой командой для нашей Сборной. Фомин, понятно после травмы в той же сборной, ещё не обрёл нужных кондиций, Шунин уже давно не то что не вратарь главной команды страны, он даже в Динамо сейчас второй, Захарян сгинул в Испании, как и многие наши футболисты, уехав в Европу, ну а Тюкавин после девяти сухих игр только сейчас стал снова забивать, так что всё по делу. Личке есть над чем работать. Болейте за своих, а не против чужих!