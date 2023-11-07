Стал известен расширенный состав команды России на ноябрьский сбор

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вчера, 15:19

Тренерский штаб национальной команды России во главе с опубликовал состав сборной на ноябрьский учебно-тренировочный сбор. В списке 29 футболистов:

Вратари

(«Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Артур Нигматуллин («Пари НН», Нижний Новгород), Андрей Лунёв («Карабах», Агдам).

Защитники

(«Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов (оба – «Спартак», Москва), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов», Самара), Евгений Харин («Ахмат», Грозный).

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Иван Обляков ( ЦСКА , Москва), Александр Головин («Монако»), («Зенит», Санкт-Петербург).

Нападающие