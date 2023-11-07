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Роналду не сыграет в ближайшем матче Лиги чемпионов АФК

вчера, 12:18

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду не сыграет в матче Лиги чемпионов АФК против команды «Аль-Духаиль» из Катара. Главный тренер саудовцев Луиш Каштру прокомментировал информацию:

Криштиану Роналду не выйдет на поле в игре с «Аль-Духаилем», поскольку он устал из-за своих многочисленных матчей. Понимаю, что есть те, кто хочет его увидеть, но ему нужен отдых. Он не готов, однако у нас много звезд.

Это не я решил убрать легенду Криштиану Роналду из состава, а его текущее состояние. Он сыграл матч 48 часов назад, а до этого отыграл 120 минут.

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Все комментарии
Сергей Живков
Сергей Живков
вчера в 22:05
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 14:09
    Наверно взял больничный после церемонии вручения ЗМ.
    Главное, чтобы не спился.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 14:04
    Но если вдруг будет пенальти - он мигом появится на замену.
    Интерес
    Интерес
    вчера в 13:59
    У него кризис среднего возраста,шок от непризнания его футбольных заслуг при вручении "Сдувшегося Золотого мяча" и ещё много объективных причин.
    но главная-"...в крепости нет пороху...".
    Agamaga...............
    Agamaga...............
    вчера в 13:47
    Никто не почувствует его отсутствие. Даже с такими слабыми соперниками откровенно не тянет.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 13:30
    Ну правильно,решил поберечь перед основными матчами.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 13:08
    Вы еще напишите какие там потери у Аль-Духаиля))
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 13:00
    Устал считать ЗМ Месси или шариться в штрафной?.. А-ха-ха-ха.. 😀😂
    112910415
    112910415
    вчера в 12:56
    небольшой отдых поможет делу
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:49
    Возраст делает своё дело и ничего удивительного в этом нет. Удачи тебе Рон .
    Гость
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