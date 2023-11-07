Роналду не сыграет в ближайшем матче Лиги чемпионов АФК

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду не сыграет в матче Лиги чемпионов АФК против команды «Аль-Духаиль» из Катара. Главный тренер саудовцев Луиш Каштру прокомментировал информацию:
Криштиану Роналду не выйдет на поле в игре с «Аль-Духаилем», поскольку он устал из-за своих многочисленных матчей. Понимаю, что есть те, кто хочет его увидеть, но ему нужен отдых. Он не готов, однако у нас много звезд.
Это не я решил убрать легенду Криштиану Роналду из состава, а его текущее состояние. Он сыграл матч 48 часов назад, а до этого отыграл 120 минут.
Главное, чтобы не спился.
Главное, чтобы не спился.
но главная-"...в крепости нет пороху...".
но главная-"...в крепости нет пороху...".