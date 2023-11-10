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Четыре клуба АПЛ претендуют на подписание Мбаппе

вчера, 10:42

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в АПЛ.

«Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Ньюкасл» готовы предложить контракт форварду, чей договор с парижским клубом истекает летом 2024 года.

«Реал» сомневается в том, что ему нужно подписывать Мбаппе.

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Все комментарии
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
вчера в 17:19
Когда же это закончится с ним? Надоела эта сага о Мбапэ
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 16:56, ред.
Это уже не тот Мбаппе, а Мбаппе у которого есть стремление выиграть ЗМ и срубить денег.
Ливерпуль скорее всего не потянет личку Мбаппе и может разориться на этом трансфере, если трансфер будет провальным. Так как Челси и Ньюкасл предложат больше и Мбаппе не устоит скорее всего, но маловероятно что Ньюкасл будет превращаться в мешок, более вероятно будет акцент на командных игроков.
shur
shur ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 13:26
...по тонкому, намёчек на Реальчик...?!
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:17
Ньюкасл, который ни разу не сорил деньгами, готов сразу выложить такую сумму за одного игрока?
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:16
Ну это всего лишь слухи, но давайте их рассмотрим...
Позволить себе подписать Мбаппе может любая из этих команд.
Ньюкасл - если сороки попайдут по итогу этого сезона в топ 4 АПЛ и получат путевку в ЛЧ, то у них большие шансы привлечь внимание Килиана, т.к самый богатый футбольный клуб может предложить и хорошие финансовые условия. Команда у Хау хорошая, главное чтобы атмосфера не нпрушилась с приходом Мбаппе!
Ливерпуль как по мне это более вероятный вариант. Команда у Клоппа отличная, перестройка проходит вроде безболезненно. Салах скорее всего летом покинет клуб за приличные дегьги, так что за запросы Килиана деньги точно будут. Номер десятый освободится прсле Салаха, его и отдадут Мбаппе. Проблема только в том, что француз любит играть с лева, а там у Ливерпули и Диас есть, и Жота.....
МЮ это великий клуб, но последние годы дела команды идут так себе, и имя клуба теряет свою цену! Деньги у команды точно есть, место в составе тоже дадут, вот только пойдет ли Килиан в такой клуб. Играют непонятно во что, тренер публично гонит на игроков, да и околофутбольные скандалы приследуют клуб последнее время....
Челси...денег у клуба полно, хозяин тот еще щедрый дядька, команда молодая, которая только строится, и казалось бы Килиан стал бы отличным усилением и точно стал бы главной звездой клуба, но у Челси сейчас таже самая проблема, что и у МЮ - нет стабильности! Скорее всего ннбудит и ЛЧ, а Килиану еще не покорялась эта высота, а если учесть,что денег он уже заработал дохерард, то ЛЧ для него важнее, и тут только у Ливера есть больше шансов
112910415
112910415
вчера в 12:40
ура, будет новый сериал
ОПС
ОПС
вчера в 12:32
А ведь все может закончиться вообще по другому. Появится еще какой нибудь клуб. Хотя это и маловероятно.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:47
Не показывайте это фото Боэлли и не говорите ему, что Мбаппе был когда то на просмотре в Челси…
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:41
Приглашение Мбаппе - это путь к разорению.
протон
протон ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
вчера в 11:17
Его испортили в этом родители. и причем очень давно. Разбаловали сына.
протон
протон
вчера в 11:15
Я думаю, что родители Черепашки всё же предпочитают Са. Но если учитывая из 4 Апл, то к сорокам там больше денег выдают.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 11:14, ред.
Челси это скорее всего мимо сразу, зачем Мбаппе середняк АПЛ.

МЮ возможно, но у клуба репутация в последние годы скорее всего скандальная чем футбольная.

Ливерпуль это хороший вариант, им как раз надо менять много игроков, чтобы вернутся на утраченные позиции в последнее время.

Ну а Ньюкасл это в перспективе один из лучший клубов не только АПЛ, но и Европы. Тем более у клуба есть много денег, а это немаловажно для француза.

Не исключен вариант с МС.
SHEARER
SHEARER
вчера в 11:04
Сорокам афронегретёнок точно не нужен!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:59
Какого Дьявола в этом списке делает Ньюкасл? Понимаю, что у них бабло имеется, но, до этого момента такие подписания были не в политике клуба
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:47
"Челси" всему составу ПСЖ контракт может предложить, лишних Боули потом продаст)
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 10:45
Это будет их раковая ошибка!
Мбаппе уже испорчен деньгами!
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:44
И начинается новая сага... куда податься черепашке.
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