Четыре клуба АПЛ претендуют на подписание Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в АПЛ.
«Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Ньюкасл» готовы предложить контракт форварду, чей договор с парижским клубом истекает летом 2024 года.
«Реал» сомневается в том, что ему нужно подписывать Мбаппе.
МЮ возможно, но у клуба репутация в последние годы скорее всего скандальная чем футбольная.
Ливерпуль это хороший вариант, им как раз надо менять много игроков, чтобы вернутся на утраченные позиции в последнее время.
Ну а Ньюкасл это в перспективе один из лучший клубов не только АПЛ, но и Европы. Тем более у клуба есть много денег, а это немаловажно для француза.
Не исключен вариант с МС.
МЮ возможно, но у клуба репутация в последние годы скорее всего скандальная чем футбольная.
Ливерпуль это хороший вариант, им как раз надо менять много игроков, чтобы вернутся на утраченные позиции в последнее время.
Ну а Ньюкасл это в перспективе один из лучший клубов не только АПЛ, но и Европы. Тем более у клуба есть много денег, а это немаловажно для француза.
Не исключен вариант с МС.
Позволить себе подписать Мбаппе может любая из этих команд.
Ньюкасл - если сороки попайдут по итогу этого сезона в топ 4 АПЛ и получат путевку в ЛЧ, то у них большие шансы привлечь внимание Килиана, т.к самый богатый футбольный клуб может предложить и хорошие финансовые условия. Команда у Хау хорошая, главное чтобы атмосфера не нпрушилась с приходом Мбаппе!
Ливерпуль как по мне это более вероятный вариант. Команда у Клоппа отличная, перестройка проходит вроде безболезненно. Салах скорее всего летом покинет клуб за приличные дегьги, так что за запросы Килиана деньги точно будут. Номер десятый освободится прсле Салаха, его и отдадут Мбаппе. Проблема только в том, что француз любит играть с лева, а там у Ливерпули и Диас есть, и Жота.....
МЮ это великий клуб, но последние годы дела команды идут так себе, и имя клуба теряет свою цену! Деньги у команды точно есть, место в составе тоже дадут, вот только пойдет ли Килиан в такой клуб. Играют непонятно во что, тренер публично гонит на игроков, да и околофутбольные скандалы приследуют клуб последнее время....
Челси...денег у клуба полно, хозяин тот еще щедрый дядька, команда молодая, которая только строится, и казалось бы Килиан стал бы отличным усилением и точно стал бы главной звездой клуба, но у Челси сейчас таже самая проблема, что и у МЮ - нет стабильности! Скорее всего ннбудит и ЛЧ, а Килиану еще не покорялась эта высота, а если учесть,что денег он уже заработал дохерард, то ЛЧ для него важнее, и тут только у Ливера есть больше шансов
Позволить себе подписать Мбаппе может любая из этих команд.
Ньюкасл - если сороки попайдут по итогу этого сезона в топ 4 АПЛ и получат путевку в ЛЧ, то у них большие шансы привлечь внимание Килиана, т.к самый богатый футбольный клуб может предложить и хорошие финансовые условия. Команда у Хау хорошая, главное чтобы атмосфера не нпрушилась с приходом Мбаппе!
Ливерпуль как по мне это более вероятный вариант. Команда у Клоппа отличная, перестройка проходит вроде безболезненно. Салах скорее всего летом покинет клуб за приличные дегьги, так что за запросы Килиана деньги точно будут. Номер десятый освободится прсле Салаха, его и отдадут Мбаппе. Проблема только в том, что француз любит играть с лева, а там у Ливерпули и Диас есть, и Жота.....
МЮ это великий клуб, но последние годы дела команды идут так себе, и имя клуба теряет свою цену! Деньги у команды точно есть, место в составе тоже дадут, вот только пойдет ли Килиан в такой клуб. Играют непонятно во что, тренер публично гонит на игроков, да и околофутбольные скандалы приследуют клуб последнее время....
Челси...денег у клуба полно, хозяин тот еще щедрый дядька, команда молодая, которая только строится, и казалось бы Килиан стал бы отличным усилением и точно стал бы главной звездой клуба, но у Челси сейчас таже самая проблема, что и у МЮ - нет стабильности! Скорее всего ннбудит и ЛЧ, а Килиану еще не покорялась эта высота, а если учесть,что денег он уже заработал дохерард, то ЛЧ для него важнее, и тут только у Ливера есть больше шансов