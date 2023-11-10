Четыре клуба АПЛ претендуют на подписание Мбаппе

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вчера, 10:42

Нападающий ПСЖ может продолжить карьеру в АПЛ .

«Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Ньюкасл» готовы предложить контракт форварду, чей договор с парижским клубом истекает летом 2024 года.

«Реал» сомневается в том, что ему нужно подписывать Мбаппе.