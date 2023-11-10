Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Карасёв рассудит «Зенит» и «Краснодар». Назначения арбитров на 15-й тур РПЛ

вчера, 16:02

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

11 ноября (суббота)

«Крылья Советов» – «Урал»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Юрий Баскаков.

«Факел» – ЦСКА: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Алексей Резников.

«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Вера Опейкина; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Максим Ковалев; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Зуев.

12 ноября (воскресенье)

«Пари НН» – «Балтика»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Хральцов.

«Сочи» – «Рубин»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Александр Колобаев.

«Спартак» – «Ростов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Андрей Бутенко.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноЭСК РФС: «Гол Соболева в ворота „Краснодара“ был отменён правильно»
Сегодня, 13:41
СлухиВ АПЛ может появиться система полуавтоматического определения офсайда
Сегодня, 11:53
Судейство в АПЛ – катастрофа. Круговая порука убивает лучшую футбольную лигу
Вчера, 20:58Вадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии6
Тен Хаг раскритиковал судейство после поражения от «Копенгагена»
09 ноября
«Спартак» и «Динамо» встретились с главой департамента судейства Мажичем
08 ноября
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по эпизоду с отменённым голом Соболева
08 ноября
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:38
Должен быть Интересный матч за лидерство в турнирной таблице
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:25
Почитал комментарии. На мой взгляд, обсуждать возможное судейство матчей, которые ещё не начались, как - то "стрёмно". Вам не кажется ? Простите за сленг, но подходящего слова не подобрал.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:35
Не надо быть таким серьезным). Это образно. Понимать надо.
Хиромант
Хиромант ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:54
- Согласен, только Вы про матч Зенит-Краснодар, а я вообще про матчи всех лидеров: и ЦСКА, и Динамо, и Спартака, и Локо, и Крыльев. Вот точняк, в случае ими потерь очков, кто-то вспомнит погоду, кто-то судей, кто-то ещё чего надумает.
lotsman
lotsman ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 19:35
Как у других, не знаю, а лидеры могут потерять очки только из за качества игры, поскольку в Питере поле прекрасное, а от непогоды закроют крышу. Так что всё будет зависеть только от самих футболистов. Ну и от судей тоже. Хотя говорят, что хорошую игру не сможет испортить ни один судья. Если конечно у него цели нет такой, испортить.)
Хиромант
Хиромант ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:21
- Самое интересное будет после тура, особенно когда лидеры потеряют очки. Тогда не только судьям достанется, но и футбольным полям, и плохой погоде, и далее по списку...
cska1948
cska1948 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:20
Никуда Кукуян "чесать" не будет, а спокойно будет сидеть в одной и той же комнате, в Москве, в ВАР-центре.
cska1948
cska1948 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 19:12
В Зенитовской, можете не сомневаться...
Интерес
Интерес
вчера в 18:37
Мне без разницы.
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель
вчера в 18:29
Без разницы кто будет судить, ждем крутой футбол😎 Важно заметить, что в ворота Краснодара еще ни один судья не ставил пенальти в этом сезоне...
протон
протон
вчера в 18:24
Интересно, а найдётся ли когда-нибудь такой состав судей, чтобы никто не сказал "ну, всё ясно, все всё понимают".
То Карасёв за ЦСКА, то за Спартак. Сейчас в пользу Зенита ошибётся - зенитовским станет
drug01
drug01
вчера в 17:57
Давно не видели работу Карасёва! Интересно в какой он форме....
a-league
a-league
вчера в 17:47, ред.
Опять Левников ? Ну, значит Ростову кердык, т.е. игра начнётся с Ф2(-1)
Gotlib
Gotlib
вчера в 17:30
⚽ Посмотрим, как Шадыхан отсудит.
Ironigor
Ironigor ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:12, ред.
Всё зависит от премиальных !☝️😉🤣
lotsman
lotsman ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:06
Вообще то Карась московский и болельщик Спартака.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:57
Судейство...
Сегодня молодёжка Зенита хлопнула оппонентов 5:2 и "Маша не горюй", а спартаковская поросль с Казанью сопли жевала в Сокольниках - 2:2...
Ни паса, ни удара.... Гурулев с пяти метров в створ через раз попадает...
И там и там судья судил нормально.
Мaлик
Мaлик
вчера в 16:51
Ну кажется Карась попал по полной программе.... посмотрим что накосячит.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:50
Кукуян, как маленький Мук). Видимо туфли скороходы купили. С Питера в Москву чесать будет)).
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:45
Карасёв рассудит «Зенит» и «Краснодар». Назначения арбитров на 15-й тур РПЛ .
Кому-то точно не избежать ... !))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:30
Некоторыми фамилиями только детей пугать.
Каждый тур ждёшь, как фильм ужасов. Интересно, но страшно.
Даже призывать не буду отсудить без ошибок. Все это в прошлом и бесполезно, а лицемерить не хочу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:29
Карасёв рассудит «Зенит» и «Краснодар».
lotsman
lotsman
вчера в 16:21
Первый круг чемпионата России завершится главным матчем, встреча двух безоговорочных лидеров: Зенит сыграет дома с Краснодаром. Они уже значительно оторвались от конкурентов. Ближайшие преследователи, Армейцы, поедут на разборку к Факелу. Ну а преследователям ЦСКА будет легче, Крылья, Динамо, Спартак и Локомотив, будут встречать соперников дома. Это будет очень интересный тур.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 