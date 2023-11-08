«Спартак» и «Динамо» встретились с главой департамента судейства Мажичем

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич провёл семинар по правилам игры для «Спартака» и «Динамо».
В службе коммуникаций РФС сообщили, что 8 ноября Мажич рассказал футболистам и тренерам о современных трактовках и разобрал наиболее сложные эпизоды из матчей РПЛ и Кубка России. По окончании обсуждения каждого раздела правил игроки и тренеры могли задать вопросы и обсудить конкретные моменты из своих матчей.
Семинары для профессиональных клубов проходят в рамках ежегодной процедуры лицензирования. Следующие лекции для команд пройдут после паузы на игры сборных.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!