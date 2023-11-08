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«Спартак» и «Динамо» встретились с главой департамента судейства Мажичем

вчера, 20:41

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич провёл семинар по правилам игры для «Спартака» и «Динамо».

В службе коммуникаций РФС сообщили, что 8 ноября Мажич рассказал футболистам и тренерам о современных трактовках и разобрал наиболее сложные эпизоды из матчей РПЛ и Кубка России. По окончании обсуждения каждого раздела правил игроки и тренеры могли задать вопросы и обсудить конкретные моменты из своих матчей.

Семинары для профессиональных клубов проходят в рамках ежегодной процедуры лицензирования. Следующие лекции для команд пройдут после паузы на игры сборных.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:17
полные составы собрались ?!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 07:06
Все правильно сделали. Если считает Динамо "обиженными" его дело.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Anatoly Kandaurov 1 (раскрыть)
вчера в 21:47
Встреча небезразличных
adekvat
adekvat
вчера в 21:29
А что только в Спартаке и Динамо правила не знают?
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:23, ред.
Толи похлопать, то ли расстроится. Играть нужно в первую очередь, а так -то да Газпром, Дюков, Миллер и.т.д. Ладно "Краснодар" в бою, очень хочется надеяться, что для Ивича помимо трех перечисленных проблем, магнитных бурь и Меркурия в Ретрограде на первом месте собственная игра стоять будет. "Ну а девушки, а девушки потом.".
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:03, ред.
Такие семинары с футбольными клубами надо проводить в подготовительный период команд к новым сезонам, когда вносятся те или иные поправки и изменения к существующим правилам, а не по ходу чемпионата. А вот с действующими судьями во время пауз в играх регулярного первенства было бы гораздо больше пользы от подобных образовательных мероприятий, ведь не даром говорится, повторение - мать учения!
Болейте за своих, а не против чужих!
Интерес
Интерес
вчера в 20:50
О эмоциях сторон узнаем из их комментариев попозже.Или из уст "осведомлённых".
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1
вчера в 20:47
Эта встреча называлась " Встреча обиженных"
Гость
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