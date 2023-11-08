«Спартак» и «Динамо» встретились с главой департамента судейства Мажичем

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вчера, 20:41

Руководитель департамента судейства РФС провёл семинар по правилам игры для «Спартака» и «Динамо».

В службе коммуникаций РФС сообщили, что 8 ноября Мажич рассказал футболистам и тренерам о современных трактовках и разобрал наиболее сложные эпизоды из матчей РПЛ и Кубка России. По окончании обсуждения каждого раздела правил игроки и тренеры могли задать вопросы и обсудить конкретные моменты из своих матчей.

Семинары для профессиональных клубов проходят в рамках ежегодной процедуры лицензирования. Следующие лекции для команд пройдут после паузы на игры сборных.