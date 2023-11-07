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КДК РФС изучит эпизод с удалением Точилина

вчера, 13:13
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет изучит удаление главного тренера «Сочи» Александра Точилина в матче с «Динамо» (3:3).

Рассмотрим опоздание на послематчевую пресс-конференцию главного тренера «Динамо» Марцела Лички. Также рассмотрим выходы за пределы технической зоны главного тренера «Сочи» Александра Точилина и его выход на поле, а также выход на поле игрока сочинской команды Ивана Миладиновича. Будет также рассмотрено удаление Точилина за вмешательство в действия официального лица матча, главный тренер «Сочи» приглашен на заседание. Также рассмотрим неподобающее поведение «Сочи» за два удаления — Точилина и Марсело Алвеша.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 19:58
Удалять надо было не Точилина, а Безбородова. И, чем раньше, тем лучше для всех.
Capral
Capral
вчера в 16:26, ред.
Точилу конечно понять можно- он тренер отвечающий за результат. Но с другой стороны- он в прошлом игрок ДИНАМО, очень преданный игрок, и эта команда- для него не чужая, мог бы наверно, сдержаннее себя вести... Как тренер, он конечно слабоват, но вчера, то ли, соперник позволил, то ли, Точилин перевернул игру, но в любом случае, так круто поменять игру за полчаса до конца- делает Точилину Честь!

Комментировать лишний раз игру смысла не имеет, уже всё сказано. И всё-таки, почему, ДИНАМО, так катастрофически слабо проводит концовку игр. На мой взгляд- идиотский прессинг, при, возможно, не самой лучшей физике команды- приводит к плачевным результатам... Но, это моё, чисто субъективное мнение.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:23
Рассмотрят и накажут кого попало... посмотрим чем закончится все это рассмотрение.
Интерес
Интерес
вчера в 13:55
Свободу и прощение динамовцу Точилину,проведшему "Курс вменяемости" чужакам,пробравшимся в его родной футбольный дом!
И дать ему в руки полномочия и новую метлу.Ну это так,можно же помечтать немного.Пока мне не расскажут,почему любой "личка" лучше самого лучшего "точилина".
112910415
112910415
вчера в 13:47
амнистию Александру Точилину !
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:38
главное что бы разобрались
Гость
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