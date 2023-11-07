КДК РФС изучит эпизод с удалением Точилина

Глава КДК РФС сообщил, что комитет изучит удаление главного тренера «Сочи» в матче с «Динамо» (3:3).

Рассмотрим опоздание на послематчевую пресс-конференцию главного тренера «Динамо» Марцела Лички. Также рассмотрим выходы за пределы технической зоны главного тренера «Сочи» Александра Точилина и его выход на поле, а также выход на поле игрока сочинской команды Ивана Миладиновича. Будет также рассмотрено удаление Точилина за вмешательство в действия официального лица матча, главный тренер «Сочи» приглашен на заседание. Также рассмотрим неподобающее поведение «Сочи» за два удаления — Точилина и Марсело Алвеша.