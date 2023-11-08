ЭСК РФС по обращению «Динамо» рассмотрит два момента в матче с «Сочи»

ЭСК РФС рассмотрит два эпизода из матча 14-го тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи» (3:3). Об этом сообщает источник со ссылкой на службу коммуникаций РФС .

ЭСК РФС по обращению «Динамо» рассмотрит два эпизода в матче РПЛ с «Сочи». Это моменты на 36-й минуте с назначением пенальти и на 71-й минуте с неназначением пенальти. Также ЭСК РФС рассмотрит по обращению «Сочи» эпизоды с неназначением пенальти на третьей добавленной к основному времени минуте и с вынесением второй жёлтой карточки Марсело Алвесу на шестой добавленной к основному времени минуте.