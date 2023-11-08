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ЭСК РФС по обращению «Динамо» рассмотрит два момента в матче с «Сочи»

вчера, 18:43
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

ЭСК РФС рассмотрит два эпизода из матча 14-го тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи» (3:3). Об этом сообщает источник со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

ЭСК РФС по обращению «Динамо» рассмотрит два эпизода в матче РПЛ с «Сочи». Это моменты на 36-й минуте с назначением пенальти и на 71-й минуте с неназначением пенальти. Также ЭСК РФС рассмотрит по обращению «Сочи» эпизоды с неназначением пенальти на третьей добавленной к основному времени минуте и с вынесением второй жёлтой карточки Марсело Алвесу на шестой добавленной к основному времени минуте.

По обращению «Оренбурга» комиссия рассмотрит эпизоды на 17-й и 87-й минутах с неназначением пенальти в матче РПЛ с «Ростовом» (1:1). Также по обращению ЦСКА ЭСК РФС рассмотрит эпизод с засчитанным голом «Пари Нижний Новгород» на 33-й минуте в матче РПЛ (3:2).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:29, ред.
Ну какой толк от ЭСК РФС вообще не понимаю. Пожиратели бюджета и только !(
drug01
drug01
вчера в 19:25
Теперь уже всё позади зачем ворошить
Capral
Capral
вчера в 19:12, ред.
Ну, если по назначенному пенальти в ворота ДИНАМО, то он незабит, и на игру не повлиял, тем более на результат. А два других пенальти, в обе стороны- дела давно минувших дней. И вообще, что дают все эти жалобы? Матчи не переигрываются. Безбородова накажут? Да имел он всех в виду- не первый раз у него такое, привык уже...

В любом случае- надо самим играть! Но, если Сочи можно похвалить за проявленное мужество, то ДИНАМО прощения нет!!! К тому же- это не первая подобная ничья в этом сезоне. В Самаре, тоже вели 3:1, в итоге ничья. В Казани вели 2:1, и на последних секундах пропустили. С Новгородом в Москве- на последних секундах пропустили. Хорошо хоть с Уралом очки сберегли. Надо выводы делать, играть, а не жалобы строчить. С этим составом- надо играть и побеждать, а не доводить дело до нервотрепки на последних минутах!!!
adekvat
adekvat
вчера в 19:06
Рассмотри мне рассмотри,
рассмотри мне ради бога.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:52
Супер матч был и он уже в прошлом
Гость
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