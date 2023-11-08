ЭСК РФС по обращению «Динамо» рассмотрит два момента в матче с «Сочи»

ЭСК РФС рассмотрит два эпизода из матча 14-го тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи» (3:3). Об этом сообщает источник со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
ЭСК РФС по обращению «Динамо» рассмотрит два эпизода в матче РПЛ с «Сочи». Это моменты на 36-й минуте с назначением пенальти и на 71-й минуте с неназначением пенальти. Также ЭСК РФС рассмотрит по обращению «Сочи» эпизоды с неназначением пенальти на третьей добавленной к основному времени минуте и с вынесением второй жёлтой карточки Марсело Алвесу на шестой добавленной к основному времени минуте.
По обращению «Оренбурга» комиссия рассмотрит эпизоды на 17-й и 87-й минутах с неназначением пенальти в матче РПЛ с «Ростовом» (1:1). Также по обращению ЦСКА ЭСК РФС рассмотрит эпизод с засчитанным голом «Пари Нижний Новгород» на 33-й минуте в матче РПЛ (3:2).
В любом случае- надо самим играть! Но, если Сочи можно похвалить за проявленное мужество, то ДИНАМО прощения нет!!! К тому же- это не первая подобная ничья в этом сезоне. В Самаре, тоже вели 3:1, в итоге ничья. В Казани вели 2:1, и на последних секундах пропустили. С Новгородом в Москве- на последних секундах пропустили. Хорошо хоть с Уралом очки сберегли. Надо выводы делать, играть, а не жалобы строчить. С этим составом- надо играть и побеждать, а не доводить дело до нервотрепки на последних минутах!!!
В любом случае- надо самим играть! Но, если Сочи можно похвалить за проявленное мужество, то ДИНАМО прощения нет!!! К тому же- это не первая подобная ничья в этом сезоне. В Самаре, тоже вели 3:1, в итоге ничья. В Казани вели 2:1, и на последних секундах пропустили. С Новгородом в Москве- на последних секундах пропустили. Хорошо хоть с Уралом очки сберегли. Надо выводы делать, играть, а не жалобы строчить. С этим составом- надо играть и побеждать, а не доводить дело до нервотрепки на последних минутах!!!
рассмотри мне ради бога.
рассмотри мне ради бога.