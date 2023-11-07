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В «Динамо» оценили судейство в матче с «Сочи»

вчера, 09:34
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал работу главного арбитра матча «бело-голубых» против «Сочи» Владислава Безбородова (3:3).

Хочется сказать, что по результату вновь потеряли очки, которые, на мой взгляд, должны были брать. Были в первом тайме отрезки хорошего футбола, мы забили красивые голы, к сожалению, пропустили то, что не должны были пропускать, здесь хочется отметить характер «Сочи». В очередной раз хочется сказать, что нам нужно работать над тем, чтобы в таких матчах забирали свои очки, у нас для этого все есть.

И не могу не сказать о том, что то судейство, которое Безбородов продемонстрировал, очевидно, было направлено на то, чтобы помочь «Сочи» уйти с последнего места. Пенальти, трактовка одинаковых эпизодов в пользу «Сочи». Это не оправдание за потерянные очки, но это то, что мы видим. Даже показанная на последних минутах красная карточка для людей, которые понимают, что происходит на поле, не изменит ощущение от этого домашнего судейства.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:46
тут не в судействе дело
pomor45
pomor45 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 20:48
Ему совестно стало.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:48
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Супер!!!!!!!
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:46
Великие о справедливости:
«Понятие справедливости так же подвержено моде, как женские украшения». (Блез Паскаль)
«Всего справедливее на свете был разделен ум: никто не жалуется, что его обделили.» (Жак Тати)
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:32
Я очень надеюсь, что после того, что этот м.....к сотворил с Гертой- его тренерская карьера закончится и навсегда. Справедливость- должна торжествовать!!!!!!!
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:23
Шварц не одинок. Шварцев - любителей присвоить себе кусочек славы - много. Можно бы и простить эту слабость, свойственную в основном бездарям, если бы они не были ещё и тщеславными дураками и понимали, что молчание - золото.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:12
А я тебе больше скажу, мне, как болельщику ДИНАМО с более чем полувековым стажем было стыдно смотреть на то, как, судьи тащили мой любимый клуб. И ладно только я видел бы этот позор, его видели многие- начиная от тех же Колыванова, Силкина и др. Даже певец Ю.Лоза, на прекрасных песнях которого выросло не одно поколение советской молодежи, даже он, сокрушался, глядя на то, что творили судьи в матчах ДИНАМО!!! Но, вишенкой на торте стало заявление мерзавца, циника и лицемера шварца, после "краснодарского убийства", где, он заявил: "Мы выиграли заслуженно"! Вся страна видела этот ПОЗОР, и только это 12, посчитал эту пирову победу заслуженной. И вот после всего, гафин, еще смеет делать обиженный вид. Я, столько видел разного футбола в жизни- и советского, и европейского, но такого БЕСПРЕДЕЛА как в Краснодаре- не видел, НИКОГДА!!!!!!!
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:35
Есть такое право: не свидетельствовать против себя. Прада и в этом случае он должен был просто отказаться комментировать судейство, а не пытаться отмыться перед болельщиками за собственные упущения. К тому же, как я вижу, не отмылся, а только испачкался.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 16:46
На этот раз у Безбородова все срослось,как и планировал.Но ведя в счете 1-3,Динамо должен был доводить матч до конца,но не в первый раз клуб теряет очки в концовке.Все таки для Динамо нужен более сильный тренер,сугубо мое личное мнение.
adekvat
adekvat
вчера в 11:42
Себя надо винить, как можно упускать победу с последней командой ведя в 2 мяча.
112910415
112910415
вчера в 11:02
судейство более-менее сносное
Capral
Capral
вчера в 10:46
Если, даже, пенальти и был левый, то все равно, сочинцы его не забили, и он, никаким образом на игру не повлиял. Я готов услышать осуждения арбитров от кого угодно, только не от гафина!!! Человек, мало того что неискренний, так ещё и в футболе- случайный человек...
Интерес
Интерес ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:45
Нарезка из отрезков хороша,но почему в итоге-"ни шиша"???
Интерес
Интерес ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 10:43
...и на выходе получается вполне сносное судейство и сомнительный пенальти,отрицание которого тоже весьма сомнительно.А динамовцам было за что карточки давать,и пару раз остановить их атаки,вследствие нарушений.Но это моё мнение.Корни "позорной ничьей"( а именно так для "Динамо" я оцениваю исход матча,с учётом его хода и прочих-неигровых,обстоятельств) надо искать в своей закоснелой клубной управленческой структуре в стиле "Тяни-толкай".Одни ищут хороших игроков,другие колоду тренеров тасуют,которые делают из этих игроков слабо управляемую массу,а из команды команды что-то "синусоидное".
lotsman
lotsman
вчера в 10:39
".........Были в первом тайме отрезки хорошего футбола...................."
Надо чтобы были не отрезки, а целое. А то у вас всё отрезки, отрезки............. вот и получается оно.
stanichnik
stanichnik ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 10:36
Доброго Здоровья Интерес!
Пенка была "левая" и вся бригада арбитров включая ВАР и в поле наверняка получит соответствующую оценку за свою работу. А карточки все получили заслуженно, а динамовцам не за что было показывать.
8crcaumzmwj3
8crcaumzmwj3
вчера в 10:31
Хахахаха, вот же клоун)))
Capral
Capral
вчера в 10:25, ред.
Больше всего меня бесит, когда гафин говорит о судействе!!! Уж точно не гафину ныть про хорошее судейство и плохое!!!. гафин, а где ты был такой правильный, когда случилось "краснодарское убийство"?!почему ничего не говорил, как в том же Сочи судья откровенно подсудил шварцу?! Почему промолчал после матчей с Уфой и многое другое?! Я хорошо помню, как, даже динамовцы прошлых лет возмущались действиями арбитров!!! Колыванов, вообще сказал, что в его время- такие пенальти не ставили! Можно вспомнить, как, судьи тащили шварца. Но тогда, гафин молчал.

Можно многое ещё вспомнить... Конечно, Безбородов часто ошибается, но не только в играх с участием Динамо. Его репутация давно известна... Но только не гафину говорить о морали. Вчера, каких-то особых проколов у Безбородова не было. Оно и понятно, если команда теряет очки- всегда виноват судья. В себе разобраться надо, прежде всего.
Интерес
Интерес ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 10:22
В чём "неравнодушие"? За игру 4(!) карточки для сочинцев,в доп.время ещё две(перетекшие в удаление),прямая красная главному тренеру сочинцев,при отсутствии жёлтых в "Динамо" и назначенном в их ворота,но не забитом пенальти.Которое подтвердили ещё два "честных пацана" у экрана всеми обожаемого ВАР...
Интерес
Интерес
вчера в 10:06, ред.
Чушь какая...Даже в первом абзаце-справедливое "Были в первом тайме отрезки хорошего футбола...",про второй тайм так же справедливо НИЧЕГО хорошего не сказал,но "Хочется сказать, что по результату вновь потеряли очки, которые, на мой взгляд, должны были брать."Должны были"-не описание происходившего на поле,а намерения.
А с какого бодуна-не объяснил.Про судейство в ходе матча сказал диаметрально противоположное его мнению,и всё время удивлялся лояльности Безбородова к "Динамо".Вся отсылка в жалобном плаче -о пенальти,которое не забили,и которое,скорее,пошло во вред, временно, именно "Сочи".
А где ваш бойцовский дух и тренерское мастерство???
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:03
У болельщиков Динамо к Безбородову всегда были вопросы по обслуживанию матчей с участием их команды. За глаза его даже прозвале "песбородов". Вчера он снова подтвердил свое неровнодушие к Динамо.
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