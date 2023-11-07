В «Динамо» оценили судейство в матче с «Сочи»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал работу главного арбитра матча «бело-голубых» против «Сочи» Владислава Безбородова (3:3).
Хочется сказать, что по результату вновь потеряли очки, которые, на мой взгляд, должны были брать. Были в первом тайме отрезки хорошего футбола, мы забили красивые голы, к сожалению, пропустили то, что не должны были пропускать, здесь хочется отметить характер «Сочи». В очередной раз хочется сказать, что нам нужно работать над тем, чтобы в таких матчах забирали свои очки, у нас для этого все есть.
И не могу не сказать о том, что то судейство, которое Безбородов продемонстрировал, очевидно, было направлено на то, чтобы помочь «Сочи» уйти с последнего места. Пенальти, трактовка одинаковых эпизодов в пользу «Сочи». Это не оправдание за потерянные очки, но это то, что мы видим. Даже показанная на последних минутах красная карточка для людей, которые понимают, что происходит на поле, не изменит ощущение от этого домашнего судейства.
А с какого бодуна-не объяснил.Про судейство в ходе матча сказал диаметрально противоположное его мнению,и всё время удивлялся лояльности Безбородова к "Динамо".Вся отсылка в жалобном плаче -о пенальти,которое не забили,и которое,скорее,пошло во вред, временно, именно "Сочи".
А где ваш бойцовский дух и тренерское мастерство???
А с какого бодуна-не объяснил.Про судейство в ходе матча сказал диаметрально противоположное его мнению,и всё время удивлялся лояльности Безбородова к "Динамо".Вся отсылка в жалобном плаче -о пенальти,которое не забили,и которое,скорее,пошло во вред, временно, именно "Сочи".
А где ваш бойцовский дух и тренерское мастерство???
Можно многое ещё вспомнить... Конечно, Безбородов часто ошибается, но не только в играх с участием Динамо. Его репутация давно известна... Но только не гафину говорить о морали. Вчера, каких-то особых проколов у Безбородова не было. Оно и понятно, если команда теряет очки- всегда виноват судья. В себе разобраться надо, прежде всего.
Можно многое ещё вспомнить... Конечно, Безбородов часто ошибается, но не только в играх с участием Динамо. Его репутация давно известна... Но только не гафину говорить о морали. Вчера, каких-то особых проколов у Безбородова не было. Оно и понятно, если команда теряет очки- всегда виноват судья. В себе разобраться надо, прежде всего.