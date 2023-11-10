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Кассьерра рассказал, что мог перейти в европейский клуб, а не в «Зенит»

вчера, 10:18

Нападающий Матео Кассьерра рассказал, что перед переходом в «Зенит» у него были предложения из Европы.

Безусловно, каждый футболист мечтает играть в Лиге чемпионов. Я не исключение, однако отсутствие еврокубков никак не влияет на мое настроение. Я счастлив в «Зените», в Санкт-Петербурге счастлива моя семья, для меня это самое главное.

Не скрою, перед переходом в «Зенит» у меня была возможность сделать иной выбор и оказаться в серьезном европейском клубе, однако я принял осознанное решение, мне хотелось выступать именно в «Зените».

Я ни разу не пожалел о своем выборе, мне и моей семье здесь очень комфортно. Не знаю, сколько продлится бан на участие российских клубов в еврокубках, но надеюсь, он не затянется и «Зенит» выступит в главном клубном турнире Европы.

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Все комментарии
Asper
Asper
сегодня в 18:30
Если в свою команду попадет - почему бы и не заиграть. Как Рондон в ВБА: вообще не заметил разности уровня, скоростей и тд, так спокойно продолжал делать то, умеет лучше всего - подставлять башку
Asper
Asper ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 18:27
Головин полирует лавку? Прикольно, а мужики то и не в курсе
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 16:30
Правильно,а чего? Кассьерре ненадо опу рвать на тренировках чтоб попасть в основу. Он здесь зенитовская звезда,а в Европе он был бы никто. И забыли б о нем в течении месяца
Хиромант
Хиромант
вчера в 14:50
- Чего вы все на парня накинулись? Да, долго не получалось забивать, долго "притирался к команде". Зато сейчас постоянно играет в основе, и постоянно забивает. Лучший бомбардир РПЛ (если кто подзабыл...)

- А что же хвалёная Европа? Кокорин, Миранчук, Лунёв, Азмун, да и Головин с Черышевым, как и Дзюба - только полировали, и полируют лавки в "топ-клубах"! Дзюбе удалось быстро вернуться и запрыгнуть в последний вагон поезда "Локомотив", а остальным не так повезло...

- И чем же, интересно, "европейская" лавка отличается от "российской"? Заноз меньше? Или просто у вас менталитет такой? У нас всё плохо - у них всё хорошо? По-вашему выходит так. Лично я категорически против такой политики.
Dima salev
Dima salev
вчера в 13:02
Приходя в Зенит о тебе узнает Европа а так ты на запасной лавке не нужен в Европе. Благодаря Зениту многие игроки стали известны и получили предложение от Европы и Азии.
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 12:45
-"оп"....и уже не европейский)...
adekvat
adekvat
вчера в 12:32
Я мог бы перейти в Реал, если бы меня устроила зарплата, меня позвали бы туда и еслибы я имел хоть какое то отношение к футболу. Вот так.
112910415
112910415
вчера в 12:30
бескорыстная любовь - это всегда красиво !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 12:28
Ты только не удивляйся, но я жил там..полгода). Сыровато у вас. Иммунитета у меня правда не было, но от небольшой ранки помню все гнило, гной, то се..). Даже не представляю, как колумбиец выживает у вас так счастливо). Везёт наверно.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:23
Какие счастливые ребята... бомжуют в Питере...
LOpp
LOpp
вчера в 12:06
а Зенит не европейский клуб?
Futurista
Futurista ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 11:58, ред.
Да да)...солнце увидишь в мае 2024...в среднем 62 солнечных дня в году в Питере...для сравнения в Сочи их 300)...
lotsman
lotsman
вчера в 11:19
С такой игрой тебе самое лучшее играть в РПЛ, тут ты звезда. А играть в Зените, это ещё какой никакой титул можно заработать и деньги хорошие. А в серьёзном европейском клубе большая вероятность застрять на скамейке и зарплата намного ниже. Естественно ты счастлив, прикинув все за и против.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 11:13
Вы, видимо, никогда не жили в Санкт-Петербурге и пользуетесь ошибочным представлением о погоде.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:49
Сырая погода и влажность много радости семье не принесет. То ли дело в Сочи было. Мягкий климат, солнце и песок. Зенит, это деньги. Единственная радость для "бомжа".
Интерес
Интерес
вчера в 10:32
Уже можно российский паспорт выдавать.А лучше для таких издать новый документ,удостоверяющий личность человека-"Попутчик России".
stanichnik
stanichnik ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 10:30
Доброго Здоровья ОПС!
Вероятно это основная причина.
ОПС
ОПС
вчера в 10:21
Сказал бы просто, что и деньги не последнюю роль сыграли в этом переходе.
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