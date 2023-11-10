Кассьерра рассказал, что мог перейти в европейский клуб, а не в «Зенит»

Нападающий рассказал, что перед переходом в «Зенит» у него были предложения из Европы.

Безусловно, каждый футболист мечтает играть в Лиге чемпионов. Я не исключение, однако отсутствие еврокубков никак не влияет на мое настроение. Я счастлив в «Зените», в Санкт-Петербурге счастлива моя семья, для меня это самое главное.

Не скрою, перед переходом в «Зенит» у меня была возможность сделать иной выбор и оказаться в серьезном европейском клубе, однако я принял осознанное решение, мне хотелось выступать именно в «Зените».

Я ни разу не пожалел о своем выборе, мне и моей семье здесь очень комфортно. Не знаю, сколько продлится бан на участие российских клубов в еврокубках, но надеюсь, он не затянется и «Зенит» выступит в главном клубном турнире Европы.