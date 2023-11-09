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Клаудиньо намерен остаться в «Зените»

вчера, 15:59

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, отметил, что бразилец не собирается покидать Санкт-Петербург.

Какой клуб делал предложение Клаудиньо летом? Это в прошлом. Сейчас он полностью сконцентрирован на игре за «Зенит» и не думает об уходе.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:13
Согласен. От добра добра не ищут.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:44
Это хорошо. Осталось руководству фк ЗЕНИТ - решить все вопросы..
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:35
Тем более, он гражданин России. Куда ему уезжать?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:32, ред.
Как гласит народная пословица:
"Рыба ищет где глубже - а бразилец где лучше"

Дальнейших успехов...титулов...и процветания...
Иногда...неплохой игрок...прибавить стабильности...убрать позёрство и излишний артистизм...и цены ему не будет...
А если и будет то только у саудовско-аравийских менеджеров...))
pomor45
pomor45
вчера в 19:13
Так и не удалось из мухи слона надуть. Лопнула муха.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:32
А куда ему уходить,сауды наверно не приглашают.
isamsn
isamsn
вчера в 17:30
А где ему ещё такие бабки платить будут...
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:30
- А какая бабка вам шепнула на ухо, что он собрался куда-то уходить? Ради пиара раздувать сенсацию? "Делать из Мухи - Слона"? Господа, товарищи - ну это не серьёзно, как-то по-детски.
протон
протон
вчера в 17:23
только и ждет звонка от максвелла
112910415
112910415
вчера в 17:18
счастливый человек, всем доволен
drug01
drug01
вчера в 16:53
Зачем ему что-то менять! Он вполне доволен!
Зокир Орифов
Зокир Орифов
вчера в 16:50
Все недовольные жизнью нытики собрасись обсуждать успешного человека ! Зависть не красит будьте счастливы))))
la-respect0
la-respect0
вчера в 16:49
Бабки , бабки , бабки!!!
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
вчера в 16:18
Такому раздолбайю не где таких денег в запроме платить не будет
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 16:14
Кто ещё как не Зенит будет платить ему такую огромную зарплату.
pyc9cdzamcy4
pyc9cdzamcy4
вчера в 16:03
Походу 13-ю зарплату уже перечислили и истеричка малость приуспокоилась
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