Клаудиньо намерен остаться в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» , отметил, что бразилец не собирается покидать Санкт-Петербург.

Какой клуб делал предложение Клаудиньо летом? Это в прошлом. Сейчас он полностью сконцентрирован на игре за «Зенит» и не думает об уходе.