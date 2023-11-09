Клаудиньо намерен остаться в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, отметил, что бразилец не собирается покидать Санкт-Петербург.
Какой клуб делал предложение Клаудиньо летом? Это в прошлом. Сейчас он полностью сконцентрирован на игре за «Зенит» и не думает об уходе.
"Рыба ищет где глубже - а бразилец где лучше"
Дальнейших успехов...титулов...и процветания...
Иногда...неплохой игрок...прибавить стабильности...убрать позёрство и излишний артистизм...и цены ему не будет...
А если и будет то только у саудовско-аравийских менеджеров...))
"Рыба ищет где глубже - а бразилец где лучше"
Дальнейших успехов...титулов...и процветания...
Иногда...неплохой игрок...прибавить стабильности...убрать позёрство и излишний артистизм...и цены ему не будет...
А если и будет то только у саудовско-аравийских менеджеров...))