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Ташуев — лучший тренер октября в РПЛ

вчера, 11:41

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев завоевал награду лучшему тренеру октября в РПЛ.

В пятёрку претендентов кроме Ташуева входили Сергей Семак («Зенит»), Сергей Юран («Пари НН»), Валерий Карпин («Ростов») и Рашид Рахимов («Рубин»). Ташуев стал лучшим в каждом из трёх голосований: его поддержали все пять комментаторов МАТЧ ПРЕМЬЕР, четыре из пяти экспертов РПЛ и почти 64 процента болельщиков, голосовавших на официальной странице РПЛ в соцсети ВКонтакте.

В октябрьских турах «Факел» под руководством Ташуева набрал семь очков – сыграл вничью с «Динамо» (0:0), обыграл в гостях «Оренбург» (2:1) и дома нанёс поражение «Спартаку» (2:0). За месяц команда поднялась в турнирной таблице с 15-го места на 12-е.

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Все комментарии
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 18:40
Я думаю Ромащенко не того уровня тренер, что нужен Ахмату. А вылет в ФНЛ категорически недопустим. Усилить команду зимой и подняться желаю Ахмату. Эта команда нужна РПЛ.
lotsman
lotsman
вчера в 15:29
Достойный тренер. Правильно выбрали.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:40
Сергеевич вернулся1Сергеевич вернулся1 : "От Федотова чуть рожки да ножки не остались ". Аркадий Сергеевич , а ты не забыл, что от Абаскаля в Воронеже осталось , кроме слез и соплей? Можно напомнить
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:16, ред.
Как у Ташуева и Адиева за Ахмат душа болеть не будет ни у одного тренера,они чеченцы. Наверно поспешили,но коли дали ему замену в лице Ромашенко,то пусть строит свою команду,даже если клуб попадет в ФНЛ.Поменять Ромашенко,это признать свою ошибку.Я бы оставил его.Иногда ФНЛ даже на пользу.Но лично не верю даже при таких результатах,что клуб туда попадет.Одним словом не менял бы тренера,а только поддерживал бы его и усиливал бы трансферами клуб.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:32, ред.
Это было в ноябре вчера. От Федотова чуть рожки да ножки не остались. В следующем месяце может ещё номинироваться будет, если обыграет Рубин, Балтику, Динамо.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:24
Автор запамятовал о ничьей с ЦСКА дома.
Лучший тренер без сомненья.
drug01
drug01
вчера в 12:36
Обошёл даже самого Семака, молодец!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:30
Ташуев мало того, что показал себя прекрасным тренером, он очень достойно себя ведет, в отличие от Абаскаля, Карпина, Юрана, Семака и др., у которых все виноваты.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:18
В этот раз все справедливо.
shlomo
shlomo
вчера в 12:12
Максимально объективно. С таким составом и бюджетом команды (зарплата вендела и клаудиньо), не просто перестроить игру, а изменить менталитет самих футболистов, которые перестали играть в бей-беги, а начали сами получать кайф от игры. Наконец в Воронеже появился Тренер, после череды Физруков. Спасибо Сергей Абуезидович!
протон
протон
вчера в 11:53
Согласен что Ташуев лучший тренер, зря Ахмат поспешил увольнять его надо было давать ещё шанс подождать и результаты бы пришли хорошие для клуба Из Грозного.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:50
Руководство Ахмата наверное погорячилось, что расторгли с ним контракт, может стоило посадить игроков на "хлеб и воду".
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:43
По праву и по совокупности!
Удачи и в ноябре! Почин есть...!)
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