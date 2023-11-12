Ташуев — лучший тренер октября в РПЛ

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вчера, 11:41

Главный тренер «Факела» завоевал награду лучшему тренеру октября в РПЛ .

В пятёрку претендентов кроме Ташуева входили Сергей Семак («Зенит»), Сергей Юран («Пари НН»), Валерий Карпин («Ростов») и Рашид Рахимов («Рубин»). Ташуев стал лучшим в каждом из трёх голосований: его поддержали все пять комментаторов МАТЧ ПРЕМЬЕР, четыре из пяти экспертов РПЛ и почти 64 процента болельщиков, голосовавших на официальной странице РПЛ в соцсети ВКонтакте.

В октябрьских турах «Факел» под руководством Ташуева набрал семь очков – сыграл вничью с «Динамо» (0:0), обыграл в гостях «Оренбург» (2:1) и дома нанёс поражение «Спартаку» (2:0). За месяц команда поднялась в турнирной таблице с 15-го места на 12-е.