Лаутаро Мартинес — лучший игрок Серии А по итогам октября

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес получил приз лучшему игроку Серии А по итогам октября.
Конкурентами футболиста были Бремер («Ювентус»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Кристиан Пулишич («Милан») и Матиас Суле («Фрозиноне»).
В прошлом месяце Мартинес забил 2 гола в 3 матчах чемпионата Италии.
Браво, Лаутаро!
Браво, Лаутаро!
Мои поздравления .
Да и Кварацхелия был неплох , набирает хороший ход. 👍
Мои поздравления .
Да и Кварацхелия был неплох , набирает хороший ход. 👍