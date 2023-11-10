Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыИталия. Серия А 2023/2024

Лаутаро Мартинес — лучший игрок Серии А по итогам октября

вчера, 19:18

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес получил приз лучшему игроку Серии А по итогам октября.

Конкурентами футболиста были Бремер («Ювентус»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Кристиан Пулишич («Милан») и Матиас Суле («Фрозиноне»).

В прошлом месяце Мартинес забил 2 гола в 3 матчах чемпионата Италии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСперцян — лучший игрок октября в РПЛ
Сегодня, 11:09
Месси показал «Золотой мяч» болельщикам «Интер Майами»
Сегодня, 08:59 Фото
ОфициальноГризманн — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вчера, 23:32
ОфициальноЛещук признан лучшим игроком «Динамо» в октябре
Вчера, 22:46
ОфициальноГлушенков — лучший футболист «Локомотива» по итогам октября
Вчера, 22:31
ОфициальноПостекоглу в третий раз подряд признан лучшим тренером месяца в АПЛ
Вчера, 15:43 Фото
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:11
отличный уровень держит !
протон
протон
вчера в 22:54
Он в принципе лучший игрок серии А
Валерыч
Валерыч
вчера в 21:48
Чемпион мира подтверждает свой класс!
Браво, Лаутаро!
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:33
Лаутаро вообще в шикарной форме на старте сезона, являясь лучшим бомбардиром всей СерииА!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:18
В октябре у него не было конкурентов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:51, ред.
Ну что тут ещё обсуждать, уже получил приз лучшего игрока октября.
Мои поздравления .
Да и Кварацхелия был неплох , набирает хороший ход. 👍
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 