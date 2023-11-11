Месси показал «Золотой мяч» болельщикам «Интер Майами»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси презентовал «Золотой мяч» болельщикам команды.
Аргентинец появился на церемонии в клубной форме, показал награду, а после произнёс речь.
Для футболиста этот приз стал 8-м в карьере.
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси презентовал «Золотой мяч» болельщикам команды.
Аргентинец появился на церемонии в клубной форме, показал награду, а после произнёс речь.
Для футболиста этот приз стал 8-м в карьере.
Наблюдать за его игрой, за всей его карьерой было увлекательно и очень интересно. В силу возраста только заочно видел игру Пеле, Марадоны и Кройфа, застал финал карьеры ван Бастена и Ромарио, восхищался Зиданом и Роналдо, но всё же более стабильной игры на протяжении многих лет, количество выигранных трофеев и удовольствия от просмотра матчей с великолепная игрой футболиста никто из них не сравнится с аргентинцем. На мой взгляд, всё заслужено, что он имеет наибольшее количество этих наград высшего достоинства.
Наблюдать за его игрой, за всей его карьерой было увлекательно и очень интересно. В силу возраста только заочно видел игру Пеле, Марадоны и Кройфа, застал финал карьеры ван Бастена и Ромарио, восхищался Зиданом и Роналдо, но всё же более стабильной игры на протяжении многих лет, количество выигранных трофеев и удовольствия от просмотра матчей с великолепная игрой футболиста никто из них не сравнится с аргентинцем. На мой взгляд, всё заслужено, что он имеет наибольшее количество этих наград высшего достоинства.
И потом. Крутые моменты истории футбола ты почему то если и помнишь, то избирательно, либо предвзято. Да, в финале ЛЧ Суарес забил..., но после какого эпизода ? После того, как Месси прошёл центр Ювентуса в соло и стрельнул так, что Буффон отбил на набегающего Суареса.
В 1/2 в ответке с Баварией как забивал Неймар, помнишь, не ? А забивал он так: Месси из глубины делает чудо-пас на Суареса, а тот катит поперёк на Нея для встречи с Нойером.
С Сити в ответке 2015-го кто ассист на Ракитича отдал ?
С ПСЖ в ответке 2015-го кто ассист на Нея сделал ?
P.S. Я это всё к чему. Самые крепкие доводы теряют свою убедительность там, где присутствует предвзятость, либо принижение достоинств. И твоё "беспамятство" вклада Месси в общую победу Барселоны, а также в голы Суареса и Неймара в ЛЧ 2015-м - тому в подтверждение.
И потом. Крутые моменты истории футбола ты почему то если и помнишь, то избирательно, либо предвзято. Да, в финале ЛЧ Суарес забил..., но после какого эпизода ? После того, как Месси прошёл центр Ювентуса в соло и стрельнул так, что Буффон отбил на набегающего Суареса.
В 1/2 в ответке с Баварией как забивал Неймар, помнишь, не ? А забивал он так: Месси из глубины делает чудо-пас на Суареса, а тот катит поперёк на Нея для встречи с Нойером.
С Сити в ответке 2015-го кто ассист на Ракитича отдал ?
С ПСЖ в ответке 2015-го кто ассист на Нея сделал ?
P.S. Я это всё к чему. Самые крепкие доводы теряют свою убедительность там, где присутствует предвзятость, либо принижение достоинств. И твоё "беспамятство" вклада Месси в общую победу Барселоны, а также в голы Суареса и Неймара в ЛЧ 2015-м - тому в подтверждение.