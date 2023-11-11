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Месси показал «Золотой мяч» болельщикам «Интер Майами»

вчера, 08:59

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси презентовал «Золотой мяч» болельщикам команды.

Аргентинец появился на церемонии в клубной форме, показал награду, а после произнёс речь.

Для футболиста этот приз стал 8-м в карьере.

Месси показал «Золотой мяч» болельщикам «Интер Майами» Месси показал «Золотой мяч» болельщикам «Интер Майами»

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Интер Майами  Месси Лионель
Перевод с Твиттер ФК «Интер» Майами Фото: Страница ФК «Интер Майами» в соцсети «X», Страница ФК «Интер Майами» в соцсети «X»
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Все комментарии
амурец
амурец ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:36
Опять же ваше личное мнение, мне что нет Роналду, что Месси в ЛЧ все едино, до них были великие игроки и после них будут, но до них я просто не видел, что бы так в наглую раздавали ЗМ
Agamaga...............
Agamaga............... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:54
Что значит каждый день доказывать? Он за свою жизнь сыграл больше удачных сезонов, чем кто-либо.
Никто и никогда не выигрывал каждый год.
Да вас послушать всё липовое у него.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 19:48
Давно, ключевое слово, согласен. Но напомню, в футболе надо доказывать каждый день, а не липовые пены на ЧМ для школьников
Agamaga...............
Agamaga............... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:43
Давно всем всё доказал, показал, выиграл.
Алчность - это когда один сверкая пятками бежит к арабам за 200 млн играть, а другой отказывается от 1 млрд в год.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:21, ред.
Ну да... футбол же идёт.
МЮ вон даже один гол затолкал..., самому Лутону.)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:19
расходимся) суббота не время для споров
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:12, ред.
"у меня всё. мне всё понятно"

Взаимопонимание - наше всё. Что ещё для счастья нужно ?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:09
Как можно сравнить гол со стандарта, который ничего не значил в конечном итоге с абсолютным бездействием на выезде??? у меня всё. мне всё понятно
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:08
Только последнее парирую.
Легенды футбола должны тащить в любую погоду и заряжать команду, с этим проблемы всегда были у Лео.
А Форлан был вспышкой, без него Уругвай угас.
8 золотых мячей не может быть у человека, который с грустным лицом раздает пасы и забивает ничего не значащие голы на домашней арене. Тащить надо, а не позировать. Нет аргументов против моих, ни у одного адепта
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:01, ред.
"Штрафной Месси меня не интересует, они вылетели с треском, извини"

Конечно извиняю.)
Вылетели с треском по итоговому двухматчевому противостоянию с Ливерпулем в один (!) мяч. Это у тебя с треском называется.
А Уругвай с Форланом слился голландцам в 1/2 ЧМ 2010 и немцам в матче за 3-е место, это не с треском, а творя чудеса в ЮАР.

"В 2014 Лео провалился полностью..."

Всё понятно, короч. Ход мыслей последователен. Особенно мне понравился КоСяК Лео, выраженный в передаче нервозности команде в финале 2014..., при счёте 0 : 0 в основное и доп время до 117 минуты. Круто.)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 18:26
Месси это талантище , таких еденицы, но характер и алчность не дали ему стать безбашенным добрряком убийцей грандов, он злобный гений, которому хочется доказать, а не показать.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 18:23
Зидан в недавнем разговоре с Месси только подтвердил Величие последнего. Adidas не даст соврать.. Хе..
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:20
Уважаемый, ещё держи:
В 2014 Лео провалился полностью, в финале растворился, хоть и ассистировал на Игуаина хорошо, но его нервозность передалась игрокам. Ди мария там тащил и Рохо, в плэй-офф раствор был от Лео, я хорошо это помню и стата тому подтверждение.
Суарес и Форлан сотворили чудо и тот и другой, царапали на истории футбола. Форлан творил чудеса в лиге Европы и продолжил на ЧМ, я его даже не знал до того лета.
Форлан феномен 2010 и я у Месси не вспомню таких сезонов, чтобы он и в финале еврокубка затащил и плэй офф и за сборную номер один был. не помню
Штрафной Месси меня не интересует, они вылетели с треском, извини
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:17, ред.
Чувак, давай без обид.
Мне вот лично Рон по духу более близок, нежели Месси. Но принижать достоинства аргентинца, без которого футбол новой эры - не футбол вовсе..., ну такое.

Даже нынешний розыгрыш ЛЧ без этих двоих..., ну не то..., от слова совсем. И вроде команды звучные..., и имена породистые есть..., но реального Вау от тех, кто в поле, ждать не приходится, потому как нынешние звёзды просто отрабатывают вложенные в них бабки, а не творят магию, ради которой, собственно, мы и сидим у экранов.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:16
Роналду типичный словоблуд! И любители его, похоже тем же заняты.
В разное время он менял свои слова исходя из результатов Месси, чего у самого больше, то и важнее якобы для него. А когда Месси оставил его далеко позади, то превратился в обычного хейтера в соц сетях.
Incredulous
Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:06
Что и требовалось доказать)
Elliada
Elliada ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:48
Нет, не получается. Месси был хорош на ЧМ
Elliada
Elliada ответ амурец (раскрыть)
вчера в 16:47
Нигерия обладатель КАН 2013. На ЧМ 2014 они поехали в статусе чемпионов Африки
амурец
амурец ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:33
Ну это дело ваше, человеку свойственно заблуждаться
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 16:31
Представляете, я - один из тех чудаков, которые каждый удар аргентинца по воротам или его пас партнёрам воспринимает как шедевр.
амурец
амурец ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:29
Да конечно, что мы знаем? Вы же только владеете всей информацией
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ амурец (раскрыть)
вчера в 16:27
Не надо утрировать.
Речь не про удар по мячу со стороны Месси, а про отсутствие у вас реальной информации о его выступлении на ЧМ 2014-го.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:19
Ставлю лайк не только за объективность в освещении вклада аргентинца в победы, но и за поразительную память.
Incredulous
Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:17
Да, возможно. Но тогда получается, что и Месси в этом году дали так же несправедливо. Или это другое?
амурец
амурец ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:59, ред.
Да нет, впечатление такое, что каждый удар Месси по мячу вами воспринимается, как шедевр, и с каких это пор Нигерия котируется на ЧМ
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:58
Да не смотрят они игры Месси. Только на протокол матча, где указано, кто забил. И если не увидят Месси, то считают, что он был бесполезен. Если смотреть чисто статистику, то у Модрича 2+1 на ЧМ 2018, но он стал лучшим игроком турнира.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ амурец (раскрыть)
вчера в 15:48, ред.
))) Где это Месси в плей офф ЧМ 2014 растворился то ?
Кто ж по твоему тогда голевой пас на ДиМу в 1/8 отдал со швейцарцами, протащив мячик с центра поля ?
И с какого перепуга Нигерия на ЧМ не котируется ?

P.S. Мужики. Такое впечатление, что вы не только игры с участием Месси толком не смотрите, но даже обзоры ленитесь поглядеть. Тогда о чём с вами дискутировать ?
Elliada
Elliada ответ НЕ ЭГО И СТ (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:47
На Спортсе прочитал комментарий, где Роналду в разные годы говорил, что хочет быть самым титулованным обладателем ЗМ и ЗБ, а также стать ЧМ, после которого планировал завершить карьеру, так как добился бы всего. Пока Роналду мечтает, Месси воплощает.
Elliada
Elliada ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:40
Да. Ему дали за титулы, но индивидуально сильнее были Суарес и Гризманн.
eleven LC
eleven LC ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:34
Это просто ирония была
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