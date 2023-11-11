Месси показал «Золотой мяч» болельщикам «Интер Майами»

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вчера, 08:59

Форвард «Интер Майами» презентовал «Золотой мяч» болельщикам команды.

Аргентинец появился на церемонии в клубной форме, показал награду, а после произнёс речь.

Для футболиста этот приз стал 8-м в карьере.