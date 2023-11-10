Глушенков — лучший футболист «Локомотива» по итогам октября

Нападающий Максим Глушенков признан лучшим игроком «Локомотива» в октябре.
В прошлом месяце футболист провел 4 матча и забил 1 гол.
В 20 поединках текущего сезона игрок отличился 4 голами и сделал 5 голевых передач.
Нападающий Максим Глушенков признан лучшим игроком «Локомотива» в октябре.
В прошлом месяце футболист провел 4 матча и забил 1 гол.
В 20 поединках текущего сезона игрок отличился 4 голами и сделал 5 голевых передач.
ГТ Локомотива вообще не тот тренер, в любых аспектах. Имея в составе молодых,техничных, быстрых футболистов, этот гт ничего лучше не смог придумать, чем супер забросы на дерево-дзюбину... грустно, девицы(с)
ГТ Локомотива вообще не тот тренер, в любых аспектах. Имея в составе молодых,техничных, быстрых футболистов, этот гт ничего лучше не смог придумать, чем супер забросы на дерево-дзюбину... грустно, девицы(с)