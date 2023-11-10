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Глушенков — лучший футболист «Локомотива» по итогам октября

вчера, 22:31

Нападающий Максим Глушенков признан лучшим игроком «Локомотива» в октябре.

В прошлом месяце футболист провел 4 матча и забил 1 гол.

В 20 поединках текущего сезона игрок отличился 4 голами и сделал 5 голевых передач.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:38
Локо всегда тащили бывшие спартаковцы
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:35
ГТ Локомотива, похоже не совсем тот тренер, у которого футболисты могут раскрыться в полной мере...(с)
ГТ Локомотива вообще не тот тренер, в любых аспектах. Имея в составе молодых,техничных, быстрых футболистов, этот гт ничего лучше не смог придумать, чем супер забросы на дерево-дзюбину... грустно, девицы(с)
True Story
True Story
вчера в 23:29
Молодец Максим, в Спартаке чуть не загубил карьеру, а уйдя от позора нашел себя в более сильных командах
Capral
Capral
вчера в 23:18
Слабо верится. Глушенков, который в Самаре у Осинькина развивался и прогрессировал, в Локо, у Галактионова явно дергадирует. Впрочем, как и другой футболист из Самары- Пиняев. Очень хочется верить, что это временный спад и оба талантливых футболиста еще заявят о себе. Но ГТ Локомотива, похоже не совсем тот тренер, у которого футболисты могут раскрыться в полной мере...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:07
А как же Дзюбиньо !??)
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