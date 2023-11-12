Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в результативном матче

вчера, 21:34
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Челси» сыграл вничью против «Манчестер Сити» (4:4) в матче 12-го тура АПЛ.

На 25-й минуте первый гол в игре с пенальти забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 29-й минуте защитник «Челси» Тиаго Силва сравнял счёт. На 37-й минуте Рахим Стерлинг вывел «Челси» вперёд. В дополнительное к первому тайму время защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи сравнял счёт.

На 47-й минуте Холанд оформил дубль, а на 67-й минуте форвард «Челси» Николас Джексон сделал результат на табло равным вновь. На 86-й минуте полузащитник Родри вывел «Манчестер Сити» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Челси» Коул Палмер спас лондонцев от поражения, реализовав пенальти.

«Манчестер Сити» идёт на 1-е месте (28 очков), «Челси» занимает 10-е место (16 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Челси»
«Атлетико» одержал победу над «Вильярреалом»
Сегодня, 00:55
«Интер» обыграл «Фрозиноне» и возглавил турнирную таблицу Серии А
Сегодня, 00:39
«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби
Вчера, 21:54
Гол Промеса помог «Спартаку» одержать победу над «Ростовом»
Вчера, 21:28
«Рубин» обыграл «Сочи»
Вчера, 20:57
Дубль Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Алавесом»
Вчера, 20:14
Сортировать
Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 17:04, ред.
Вообще Вы правы. В матче с ПСЖ, где Ньюкасл выиграл у парижан со счётом 4-1 игра сорок не была топовой, где-то ошибки соперника, а где-то эпизоды, но была самоотдача.
Возможно состав у сорок не позволяет, а возможно Хау ставит такую установку на матч (каким образом и как играть).
Очень напоминает МЮ при 10Хаге, когда вроде есть хорошие игроки и есть самоотдача, но как-то не клеится игра, не топовая у них игра.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 15:29
МЮ сыграли значительно лучше с Сити,чем Челси,потому что пропустили на один мяч меньше,а следовательно Анана куда надёжнее и стабильнее Санчеса. Ещё пару-тройку игр и МЮ будет бороться за золото Слава Тен Хагу и его извилинам.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:16
Хоккейный счёт.
112910415
112910415
сегодня в 06:31
прекрасная игра Челси
adekvat
adekvat
сегодня в 05:07
Хороший теннис покозали команды.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:52
Брентфорд - Арсенал… Повалидолим)))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:20, ред.
Эх, не знал, что они играют сегодня. Такой матч пропустил. Холанд в сложном матч стал лучшим по гол+пас. Без КДБ Манчестер Сити вообще другим стал.
амурец
амурец
сегодня в 00:12
Да уж обе команды порезвились
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:07
Челси начали увереренно играть
azkan
azkan ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 23:02
Да, может он старается. Но не получается у него. Нет прогресса.
А ведь был у него момент сегодня. И в небеса пульнул.
В Нкунку после травмы я тоже мало верю. Нужен настоящий забивака.
Как я тоскую по Диегушке)) Человек так себе, но нападающий был от Бога!
Из ничего мог придумать гол. Вот такой нап нужен.
azkan
azkan ответ Последний пост аналитика (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:58
Жаль конечно. Было приятно читать.
Romeo 777
Romeo 777 ответ azkan (раскрыть)
вчера в 22:51
Нет) там же написана фамилия игрока в комментарии, о котором спросил человек ниже (о Мудрике)
DXTK
DXTK
вчера в 22:44, ред.
Почеттино в этой игре против МС не хватило такого футболиста как Сон, вот тогда бы точно обыграл бы Гвардиолу, как это было пару лет назад в четвертьфинале ЛЧ....тот результативный матч 3-4, но шпоры тогда прошли дальше.........благодяря корейцу.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 22:42
Ну Колян то же и старается, и за мяч цепляется и забил, но трохи он дубоватый конечно,как на замену не плохой вариант, но как основной нападающий топ клуба ему ещё рано.
A.S.A
A.S.A ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:24
Ну нас в том матче просто прибили судьи....
Да, с Борнмутом уже сказалось отсутствие основных игроков и глубины состава пока у Ньюкасла нет, но думаю на своем стадионе они сыграют лучше, тем более за 2 недели может и вернется кто то в строй
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:20
Я даже уверен, что "Челси" обыграет сорок, потому что с "Борнмутом" они выглядели банально жалко. И вообще, стыдно признаться, но за весь сезон пока что они обыгрывали только либо завзятых аутсайдеров, либо Доминатора))
Agamaga...............
Agamaga...............
вчера в 22:17
Если бы всё это мы смотрели в хорошем качестве по ТВ...
lNGMAN
lNGMAN ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:17
Согласен. Стоит ещё отметить что Челси хуже них всех )))
A.S.A
A.S.A ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:15
Да, 2 недели без нормального футбола, а потом сразу 3 топ матча за тур.
Кстати, Вилла может и обыграть шпор, команда у Жмери сейчас в ударе. Челси может обыграть сорок, у тех сейчас множество травм, ну и Сити может потерять очки с Ливерпулем, у нас игра с Брентфордом, легко не будет, но нужно побеждать
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ lNGMAN (раскрыть)
вчера в 22:14
Это так, но нужно отметить, что "Ливерпуль", "Арсенал" и теперь МС в принципе не безупречны в этом сезоне, ну, разве что "Ливерпуль" хотя бы лучше прошлого. Но в данном случае это только лучше для "Челси", что не безупречны)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:09
Тур после перерыва будет вообще огонь, ТТХ - АВ, МС - "Ливерпуль", "Ньюкасл" - "Челси".
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:08
Судья много не свистел против МС...
lNGMAN
lNGMAN
вчера в 22:07
Если я не ошибаюсь,Челси поделил очки с Ливерпулем, Арсеналом и теперь с Сити. За это можно похвалилить
lotsman
lotsman
вчера в 22:05
Челси всё таки проявил характер, хотя ожидал победы Ман Сити.
kazakoff
kazakoff
вчера в 22:04
Вот это веселье было, на радость нейтральным зрителям
Молодцы
ABir
ABir
вчера в 22:03
Челси показал очень высокую волю к победе, лишить очков МС дорого стоит
azkan
azkan ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:58
Это вы про Энцо Фернандеса?
azkan
azkan
вчера в 21:55
Отличный огненный атч выдали команды! Я конечно наделся на победу синих, но ничья самый справедливый результат!
У синих здорово сыграли как и всегда Стерлинг, Галахер и конечно же Палмер!
Огромное давление на молодого игрока, воспитанного МС и бьющего решающий пенальти! Прекрасно справился!
И Сити играли на всю мощь. Игра держала в напряжении все время. Было все и возвращение в игру и голы на любой вкус.
С такой ничьей можно поздравить обе команды! Обязательно посмотрите в записи!
Да забыл! И Тейлор конечно же внес свою лепту так или иначе!
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 21:54
Огнище матч, спасибо командам. Челси набирает, плотность в верху таблицы радует.
sihafazatron
sihafazatron ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 21:46
Играть низом было невозможно на таком газоне, вот и пришлось что-то придумывать иное.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 