«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в результативном матче

«Челси» сыграл вничью против «Манчестер Сити» (4:4) в матче 12-го тура АПЛ.
На 25-й минуте первый гол в игре с пенальти забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 29-й минуте защитник «Челси» Тиаго Силва сравнял счёт. На 37-й минуте Рахим Стерлинг вывел «Челси» вперёд. В дополнительное к первому тайму время защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи сравнял счёт.
На 47-й минуте Холанд оформил дубль, а на 67-й минуте форвард «Челси» Николас Джексон сделал результат на табло равным вновь. На 86-й минуте полузащитник Родри вывел «Манчестер Сити» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Челси» Коул Палмер спас лондонцев от поражения, реализовав пенальти.
«Манчестер Сити» идёт на 1-е месте (28 очков), «Челси» занимает 10-е место (16 очков).
Давненько я не видел такого Сити. Играли вроде как с запасом, показывая, что в любой момент можем добавить, но самоуверенность сыграла против них. Челси браво! Поч постепенно делает команду и видно, что уже есть характер, если продолжет в том же духе, то в следующем сезоне синие будут еще сильнее.
Следующий тур Сити Ливерпуль и Челси против Ньюкасла если я не ошибаюсь, вот и кайфанем мы, нейтральные зрители
Давненько я не видел такого Сити. Играли вроде как с запасом, показывая, что в любой момент можем добавить, но самоуверенность сыграла против них. Челси браво! Поч постепенно делает команду и видно, что уже есть характер, если продолжет в том же духе, то в следующем сезоне синие будут еще сильнее.
Следующий тур Сити Ливерпуль и Челси против Ньюкасла если я не ошибаюсь, вот и кайфанем мы, нейтральные зрители
У синих здорово сыграли как и всегда Стерлинг, Галахер и конечно же Палмер!
Огромное давление на молодого игрока, воспитанного МС и бьющего решающий пенальти! Прекрасно справился!
И Сити играли на всю мощь. Игра держала в напряжении все время. Было все и возвращение в игру и голы на любой вкус.
С такой ничьей можно поздравить обе команды! Обязательно посмотрите в записи!
Да забыл! И Тейлор конечно же внес свою лепту так или иначе!
У синих здорово сыграли как и всегда Стерлинг, Галахер и конечно же Палмер!
Огромное давление на молодого игрока, воспитанного МС и бьющего решающий пенальти! Прекрасно справился!
И Сити играли на всю мощь. Игра держала в напряжении все время. Было все и возвращение в игру и голы на любой вкус.
С такой ничьей можно поздравить обе команды! Обязательно посмотрите в записи!
Да забыл! И Тейлор конечно же внес свою лепту так или иначе!