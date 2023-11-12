«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в результативном матче

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вчера, 21:34

«Челси» сыграл вничью против «Манчестер Сити» (4:4) в матче 12-го тура АПЛ .

На 25-й минуте первый гол в игре с пенальти забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 29-й минуте защитник «Челси» Тиаго Силва сравнял счёт. На 37-й минуте Рахим Стерлинг вывел «Челси» вперёд. В дополнительное к первому тайму время защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи сравнял счёт.

На 47-й минуте Холанд оформил дубль, а на 67-й минуте форвард «Челси» Николас Джексон сделал результат на табло равным вновь. На 86-й минуте полузащитник Родри вывел «Манчестер Сити» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Челси» Коул Палмер спас лондонцев от поражения, реализовав пенальти.

«Манчестер Сити» идёт на 1-е месте (28 очков), «Челси» занимает 10-е место (16 очков).