«Рубин» обыграл «Сочи»

«Рубин» в гостях обыграл «Сочи» (2:0) в матче 15-го тура РПЛ.
На 39-й минуте первый гол в матче забил полузащитник «Рубина» Руслан Безруков. На 55-й минуте красную карточку получил полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов. На 66-й минуте нападающий Мирлинд Даку удвоил преимущество «Рубина».
«Сочи» идёт на 16-м месте (10 очков), «Рубин» занимает 7-е место (22 очка).
- Хотя, в следующем туре, всё же желаю победы Факелу. Ну болею я за Факел, и тут уж ... сами понимаете ...
- Хотя, в следующем туре, всё же желаю победы Факелу. Ну болею я за Факел, и тут уж ... сами понимаете ...
Верю, что КББ пробьется в РПЛ и составит конкуренцию в чемпионате! Будет трудно. Конкуренты тоже не пальцем деланные и идут след в след. Удачи Рубину и КББ!
Верю, что КББ пробьется в РПЛ и составит конкуренцию в чемпионате! Будет трудно. Конкуренты тоже не пальцем деланные и идут след в след. Удачи Рубину и КББ!