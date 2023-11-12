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«Рубин» обыграл «Сочи»

вчера, 20:57
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Рубин» в гостях обыграл «Сочи» (2:0) в матче 15-го тура РПЛ.

На 39-й минуте первый гол в матче забил полузащитник «Рубина» Руслан Безруков. На 55-й минуте красную карточку получил полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов. На 66-й минуте нападающий Мирлинд Даку удвоил преимущество «Рубина».

«Сочи» идёт на 16-м месте (10 очков), «Рубин» занимает 7-е место (22 очка).

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 18:22
- Рубин с победой! Команда "обувшая" легендарную Барсу - не имеет права "прозябать" в первой лиге. (Да, тогда был и другой тренер, и другие игроки - но марку клуба надо держать).
- Хотя, в следующем туре, всё же желаю победы Факелу. Ну болею я за Факел, и тут уж ... сами понимаете ...
протон
протон
сегодня в 07:28
С очередной важнейшей победой! Третья подряд и пятая в семи матчах! И сегодня Рубин сыграли классно и заслужили эту победу. Не без доли везения, особенно в первом тайме, но заслуженно все равно. Повезло нам, что Сочи в первом тайме не забил в пустые ворота с линии вратарской, но и у нас Даку уже на шестой минуте вываливался один на один. Очень расстраивает только реализация, от которой мы страдаем с начала сезона. По второму тайму рубиновые спокойно могли наиграть на крупную победу сегодня, но сколько же не забили моментов, тот же Даку мог только три забивать. Вада попал в штангу, Ранджелович не забил выход один на один. И конечно очень расстроила травма Тесленко, с ним на поле в этом сезоне не пропустили вообще ничего. Если не ошибаюсь, это первый раз в истории клуба, когда не пропускают в пяти матчах подряд в премьер-лиге. Будем надеяться, что у Егора нет серьезной травмы. Очень хочется отметить и Безрукова, очень подкупает он своим желанием и работоспособностью. Смог вылезти из глухого запаса и застолбить за собой позицию левого защитника, которая и близко не его. При этом вытеснил Рожкова, который тоже не проваливался и это как минимум. Впереди три игры и есть шанс по календарю залезть перед перерывом очень высоко. Очень импонирует сейчас то, что делает Рашид Рахимов. Без оценок, просто очень надеюсь на продолжение удачной серии, а зимой команда должна усилиться еще лучше и прибавить по игре еще больше.
112910415
112910415
сегодня в 06:51
Рубин нашёл свою игру, браво !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:59, ред.
Рубин с победой очередной, сухой! Сочи поделом. Сами загнали себя в угол и КББ здесь абсолютно не причем, как утверждает его оппонент). Тренер Динамо(Махачкалы) теперь, обыгрывал команду Гинера и Динамо. И сдавал команду не на последнем месте.
Верю, что КББ пробьется в РПЛ и составит конкуренцию в чемпионате! Будет трудно. Конкуренты тоже не пальцем деланные и идут след в след. Удачи Рубину и КББ!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:37
А я думаю, что первые претенденты на замену зимой это Ромащенко и Точилин. У Ахмата и Сочи слишком амбициозные хозяева, чтобы смириться с вылетом в ФНЛ.
drug01
drug01
вчера в 21:32
Рубин вспомнил свою игру, так держать!
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 21:20
Давно не смотрел матчи Сочи , Бердыев развалил Сочи !) Рубин начал играть , появилась сыгранность !
chromage
chromage
вчера в 21:11
С победой, Друзья. Сочи не переживать. Класс команд слишком разный.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:11
Ничего страшного, думаю, Ротенберг был в курсе, что физрука берёт, поэтому у него какой-то план есть точно, то ли что на длинной дистанции Точилин научится тренировать, то ли что лучше сократить расходы и рвануть в Лучшую лигу мира.
Пепс
Пепс
вчера в 21:07, ред.
Рубиновые с победой ! Качественно обыграли Сочи . Могли забивать больше . 5й матч на ноль . Молодчики 👏👏👏
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