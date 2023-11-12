«Рубин» обыграл «Сочи»

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вчера, 20:57

«Рубин» в гостях обыграл «Сочи» (2:0) в матче 15-го тура РПЛ .

На 39-й минуте первый гол в матче забил полузащитник «Рубина» Руслан Безруков. На 55-й минуте красную карточку получил полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов. На 66-й минуте нападающий Мирлинд Даку удвоил преимущество «Рубина».

«Сочи» идёт на 16-м месте (10 очков), «Рубин» занимает 7-е место (22 очка).