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«Динамо» одержало победу над «Оренбургом»

вчера, 18:26
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Динамо» обыграло «Оренбург» (2:0) в матче 15-го тура РПЛ.

На 59-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. На 67-й минуте полузащитник Луис Чавес удвоил преимущество московского клуба.

«Динамо» идёт на 5-м месте (25 очков), «Оренбург» занимает 13-е место (13 очков).

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Все комментарии
Ев17
Ев17 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 21:01
Да приучили в последнее время что самые опасные игры для результата - те, где результат как бы предсказуем
Ев17
Ев17 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 21:00
так уж несколько лет нога в ногу с ЦСКА
112910415
112910415
сегодня в 07:06
солидная победа без вариантов
Ев17
Ев17
вчера в 21:38
Уже лучше, наконец не проиграли второй тайм, поумнее сыграли
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:07
У ЦСКА такой же результат....
Только забили больше...
Храневец
Храневец
вчера в 19:39
Вот и экватор ! СораДников с победой .Дальше надо не сбавлять обороты и налаживать игру ,ресурсы есть ,но есть и проблемы над которыми надо работать ,работать и еще раз работать !!!!!!
протон
протон
вчера в 19:29, ред.
С победой! Динамо сегодня играло с огоньком. Наконец-то начали работать покупки - Бителло и Чавес сыграли отменно. Видно, что оживает Карраскаль. Бессмертный - отличный матч. Лещук подтащил когда надо было.. Муми - хороший матч, но забивать с 5-ти метров все-таки надо всегда. Смолов пижон ноль комментировать этого игрока не буду., его отсутствие всегда будет на пользу
drug01
drug01
вчера в 19:20
Успех Динамо был предсказуем, теперь надо не терять очки...
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:18
Всех, кто сегодня болел за Динамо с победой!
Наконец-то добились результата которого ожидают от команды её болельщики с клубами, которые по качественному составу игроков гораздо уступают бело-синим.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:01
В принципе всё было предсказуемо. Оренбург при всём к ним уважении на сегодняшний день не соперник Динамо.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:58
Если в итоге "Оренбург" умудрится вылететь из РПЛ по итогам сезона, то это будет не череда каких-то несчастливых случайностей (как в ковидном сезоне), а закономерный результат проваленной работы в комфортнейших условиях, которые были в клубе летом.
баск
баск
вчера в 18:58
Первые 45 минут были для Динамо очередным таймом неиспользованных
возможностей. На поле была практически одна команда- хозяйская, и имела целый ряд моментов либо 100%-ных, либо близких к ним.

Особенно у Нгамалё, а также у Костика, порадовавшего ценителей красивым
финтом, хорошо известным каждом футболисту, хотя мало кто умеет извлечь
из него реальную пользу. Но Костик как раз сумел, и если бы ещё потом забил,
то эпизод стал бы украшением сезона..

Впрочем, без своего гола Костя сегодня не ушёл, забивает в 4-ом матче подряд
(с учётом последнего в кубке).
Трибуны ещё после его дубля с Зенитом приклеили ему кличку Тюка-win.
Ну вот, начинает потихоньку оправдывать)

Снова забил Чавес, очень рад за него.
Процесс его адаптации проходит небыстро, но иллюстрируется плавно
повышающейся безоткатной кривой, поскольку мексиканец каждый следующий
матч проводит хоть немного, но лучше предыдущего.

В целом хорошо отработал Стасик Бессмертный, и это происходит не впервые,
тогда как появление Дасы каждый раз отправляет его обратно на лавку, хотя
по игре он, кмк, посильнее Дасы, да и намного моложе.

Может Эли пока останется в Тель-Авиве и повоюет за Родину, а Стасик поиграет
с нами в футбол?)
Понимаю, конечно, что юмор этот- чёрный, но не могу удержаться..

После перерыва гости попытались поогрызаться и имели некоторые шансы.
Однако, гол Тюкавина вернул матч под контроль Динамо, и этот контроль сохранялся до 88', после чего у нас снова проявилась болезнь концовок, просто
длилась она короче обычного и потому к потерям не привела.

СораДников с победой, они нам очень нужны..)
shlomo
shlomo
вчера в 18:57
В первом тайме "Динамо" размазало "Оренбург" по игре, а во втором по счету. Не помню, чтобы еще на чьем-то фоне кроме "Оренбурга" "Динамо" выглядело так солидно в этом сезоне. Личка должен быть счастлив, что вовремя свалил. Еще один повод задуматься "Локомотиву" и "Динамо", на кой черт им нужны Вера и Воробьев.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:49
Спасибо, Павел!!! Я не сомневался, что Вы поздравите и вспомните моё обещание!!! Спасибо, Дружище- спасибо!!!
Capral
Capral
вчера в 18:45, ред.
Первый тайм не удалось посмотреть, смотрел победную игру наших волейболисток в Туле, с чем, болельщиков ДИНАМО и поздравляю!!! Так вот, если по 2-му тайму, то в целом неплохая игра ДИНАМО, хотя опять же- больше контригра. Но неплохо комбинировали, обостряли и удержали преимущество в два мяча. К чести гостей, надо сказать- они были несколько раз близки к взятию ворот, но в отдельных случаях спас Лещук- в других моментах мешала неточность в завершении атак...

Нисколько не умоляя победы ДИНАМО, надо отметить тот факт, что два гола пришли после неудачных рикошетов от обороны Оренбурга. Остается загадкой, как, Тюкавин не забил в пустые ворота третий гол... Ну и конечно, нельзя не обратить внимания на пожары у наших ворот в ЦЗ. И это- уже не первый раз. И что еще следует сказать, а это уже статистика, что у Скопинцева- ни одного отбора из 9-ти. А ведь я постоянно говорю, что он не должен играть в защите- он слаб в отборе и в выборе позиции- его место, исключительно в полузащите.

Вобщем, болельщиков ДИНАМО с победой! Но выводы из игры в обороне делать надо- это продолжается из матча в матч... То, что сегодня сошло с Оренбургом, с соперником посильнее может не сойти. Игра без Смолова стала быстрее, но мысли в игре не хватало. Ну, как я и обещал- гол Тюкавина, и победа ДИНАМО с разницей в два мяча!!!
ABir
ABir
вчера в 18:41
Сенсации не произошло: более сильная команда в домашнем матче одержала уверенную победу над аутсайдером.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:40
Динамо взял, что должен был взять. Поздравление истинных болел Динамо!
Оренбург держаться. Не все ещё потеряно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:31
Поздравляю Виктора и многочисленных сораДников, и Тюкавин забил, как он и говорил) Пора прерывать серию ничьих и начинать серию побед!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:31
Поздравляю болельщиков Динамо с победой
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