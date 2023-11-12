«Динамо» одержало победу над «Оренбургом»

«Динамо» обыграло «Оренбург» (2:0) в матче 15-го тура РПЛ.
На 59-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. На 67-й минуте полузащитник Луис Чавес удвоил преимущество московского клуба.
«Динамо» идёт на 5-м месте (25 очков), «Оренбург» занимает 13-е место (13 очков).
возможностей. На поле была практически одна команда- хозяйская, и имела целый ряд моментов либо 100%-ных, либо близких к ним.
Особенно у Нгамалё, а также у Костика, порадовавшего ценителей красивым
финтом, хорошо известным каждом футболисту, хотя мало кто умеет извлечь
из него реальную пользу. Но Костик как раз сумел, и если бы ещё потом забил,
то эпизод стал бы украшением сезона..
Впрочем, без своего гола Костя сегодня не ушёл, забивает в 4-ом матче подряд
(с учётом последнего в кубке).
Трибуны ещё после его дубля с Зенитом приклеили ему кличку Тюка-win.
Ну вот, начинает потихоньку оправдывать)
Снова забил Чавес, очень рад за него.
Процесс его адаптации проходит небыстро, но иллюстрируется плавно
повышающейся безоткатной кривой, поскольку мексиканец каждый следующий
матч проводит хоть немного, но лучше предыдущего.
В целом хорошо отработал Стасик Бессмертный, и это происходит не впервые,
тогда как появление Дасы каждый раз отправляет его обратно на лавку, хотя
по игре он, кмк, посильнее Дасы, да и намного моложе.
Может Эли пока останется в Тель-Авиве и повоюет за Родину, а Стасик поиграет
с нами в футбол?)
Понимаю, конечно, что юмор этот- чёрный, но не могу удержаться..
После перерыва гости попытались поогрызаться и имели некоторые шансы.
Однако, гол Тюкавина вернул матч под контроль Динамо, и этот контроль сохранялся до 88', после чего у нас снова проявилась болезнь концовок, просто
длилась она короче обычного и потому к потерям не привела.
СораДников с победой, они нам очень нужны..)
возможностей. На поле была практически одна команда- хозяйская, и имела целый ряд моментов либо 100%-ных, либо близких к ним.
Особенно у Нгамалё, а также у Костика, порадовавшего ценителей красивым
финтом, хорошо известным каждом футболисту, хотя мало кто умеет извлечь
из него реальную пользу. Но Костик как раз сумел, и если бы ещё потом забил,
то эпизод стал бы украшением сезона..
Впрочем, без своего гола Костя сегодня не ушёл, забивает в 4-ом матче подряд
(с учётом последнего в кубке).
Трибуны ещё после его дубля с Зенитом приклеили ему кличку Тюка-win.
Ну вот, начинает потихоньку оправдывать)
Снова забил Чавес, очень рад за него.
Процесс его адаптации проходит небыстро, но иллюстрируется плавно
повышающейся безоткатной кривой, поскольку мексиканец каждый следующий
матч проводит хоть немного, но лучше предыдущего.
В целом хорошо отработал Стасик Бессмертный, и это происходит не впервые,
тогда как появление Дасы каждый раз отправляет его обратно на лавку, хотя
по игре он, кмк, посильнее Дасы, да и намного моложе.
Может Эли пока останется в Тель-Авиве и повоюет за Родину, а Стасик поиграет
с нами в футбол?)
Понимаю, конечно, что юмор этот- чёрный, но не могу удержаться..
После перерыва гости попытались поогрызаться и имели некоторые шансы.
Однако, гол Тюкавина вернул матч под контроль Динамо, и этот контроль сохранялся до 88', после чего у нас снова проявилась болезнь концовок, просто
длилась она короче обычного и потому к потерям не привела.
СораДников с победой, они нам очень нужны..)