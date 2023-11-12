«Динамо» одержало победу над «Оренбургом»

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вчера, 18:26

«Динамо» обыграло «Оренбург» (2:0) в матче 15-го тура РПЛ .

На 59-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. На 67-й минуте полузащитник Луис Чавес удвоил преимущество московского клуба.

«Динамо» идёт на 5-м месте (25 очков), «Оренбург» занимает 13-е место (13 очков).